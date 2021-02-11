Demet Şener: Artık o arabayı kullanmıyorum

Ayrılık sonrası sessizliğini bozan Demet Şener, "Evliliğimizi üzülerek ve dostça bitirmiş bulunuyoruz. Gerekli açıklamaları yaptık fakat bazı yayın organlarında çeşitli iddialarla haber yapılmaktadır. Çocuklarım artık büyüdü ve markamın heyecanıyla yoğun bir çalışma dönemindeyim. Cenk'in çok istediği çocuk konusuna başlarda ben de sıcak baksam da kendimi yeni bir çocuk için hazır hissetmiyorum. Bu konuyu da karşılıklı konuşarak hayattan beklentilerimizin farklı olduğuna karar vererek ve üzülerek ayrılık kararı verdik. Evliliğimiz boyunca Cenk her zaman benim yanımda olmuştur. Ne maddi ne de manevi en ufak bir sorun yaşamamışızdır. Güzel bir evliliği bitirmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Saygı duyulmasını rica ederim" açıklamasını yapmıştı.