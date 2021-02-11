MESUT YILMAZ
• 11 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Demet Şener: Artık o arabayı kullanmıyorum
İş insanı Cenk Küpeli’den boşanmasının ardından magazin gündeminden düşmeyen eski manken Demet Şener, önceki gün kızıyla beraber Bebek'te objektiflere takıldı.
MESUT YILMAZ
• 11 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Eski eşi Cenk Küpeli’nin aracını boşandıktan sonra da kullanmaya devam eden Demet Şener, “Artık o arabayı kullanmıyorum. Şirket aracım var, onu kullanıyorum” dedi.
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Boşanmasının ardından hayatında değişiklik olmadığını ifade eden Şener, eski eşi İbrahim Kutluay’ın kendisine kullanmak için bir ev verdiği dedikodularını, “Böyle bir teklifte bulunmadı. Doğru olan bir haber değil” sözleriyle yalanladı.
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"EVLİLİĞİMİZ O NOKTADA TIKANDI"
Demet Şener, Cenk Küpeli ile boşanmaları hakkında," Altında bir şey aramaya gerek yok, söyledik. Evliliğimiz o noktada tıkandı ve geleceğe yönelik böyle bir karar aldık. Beraber oturduk gayet güzel konuştuk. Kavgamız bir şeyimiz yok. Her zaman bizi yan yana görebilirsiniz. Başka söyleyecek bir şey yok” dedi.
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"ÇOCUK İÇİN HAZIR HİSSETMİYORUM"
Çiftin boşanmalarındaki en büyük etken, Cenk Küpeli’nin çocuk isteği olmuştu. Demet Şener’in başlarda iş insanının çocuk isteğine olumlu baktığı ancak; daha sonra çocuklarının büyümesi ve iş hayatına dönerek kendi markasını kurmasıyla çocuk isteğini rafa kaldırdığı öğrenildi.
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