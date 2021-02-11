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MESUT YILMAZ
• 11 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Demet Şener: Artık o arabayı kullanmıyorum

İş insanı Cenk Küpeli’den boşanmasının ardından magazin gündeminden düşmeyen eski manken Demet Şener, önceki gün kızıyla beraber Bebek'te objektiflere takıldı.

MESUT YILMAZ
• 11 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Eski eşi Cenk Küpeli’nin aracını boşandıktan sonra da kullanmaya devam eden Demet Şener, “Artık o arabayı kullanmıyorum. Şirket aracım var, onu kullanıyorum” dedi.

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Geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada "Artık bu cipi kullanmayacağım" diyen 43 yaşındaki eski mankenin, kiralık bir araç tercih etmesi dikkatlerden kaçmadı.

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Boşanmasının ardından hayatında değişiklik olmadığını ifade eden Şener, eski eşi İbrahim Kutluay’ın kendisine kullanmak için bir ev verdiği dedikodularını, “Böyle bir teklifte bulunmadı. Doğru olan bir haber değil” sözleriyle yalanladı.

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İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza hakkında çıkan ayrılık haberlerinin hatırlatılması üzerine, “Kusura bakmayın ama ben o kişi hakkında konuşmak istemiyorum” ifadelerini kullandı.

5EVLİLİĞİMİZ O NOKTADA TIKANDI

"EVLİLİĞİMİZ O NOKTADA TIKANDI"

Demet Şener, Cenk Küpeli ile boşanmaları hakkında," Altında bir şey aramaya gerek yok, söyledik. Evliliğimiz o noktada tıkandı ve geleceğe yönelik böyle bir karar aldık. Beraber oturduk gayet güzel konuştuk. Kavgamız bir şeyimiz yok. Her zaman bizi yan yana görebilirsiniz. Başka söyleyecek bir şey yok” dedi.

6ÇOCUK İÇİN HAZIR HİSSETMİYORUM

"ÇOCUK İÇİN HAZIR HİSSETMİYORUM"

Çiftin boşanmalarındaki en büyük etken, Cenk Küpeli’nin çocuk isteği olmuştu. Demet Şener’in başlarda iş insanının çocuk isteğine olumlu baktığı ancak; daha sonra çocuklarının büyümesi ve iş hayatına dönerek kendi markasını kurmasıyla çocuk isteğini rafa kaldırdığı öğrenildi.

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Ayrılık sonrası sessizliğini bozan Demet Şener, "Evliliğimizi üzülerek ve dostça bitirmiş bulunuyoruz. Gerekli açıklamaları yaptık fakat bazı yayın organlarında çeşitli iddialarla haber yapılmaktadır. Çocuklarım artık büyüdü ve markamın heyecanıyla yoğun bir çalışma dönemindeyim. Cenk'in çok istediği çocuk konusuna başlarda ben de sıcak baksam da kendimi yeni bir çocuk için hazır hissetmiyorum. Bu konuyu da karşılıklı konuşarak hayattan beklentilerimizin farklı olduğuna karar vererek ve üzülerek ayrılık kararı verdik. Evliliğimiz boyunca Cenk her zaman benim yanımda olmuştur. Ne maddi ne de manevi en ufak bir sorun yaşamamışızdır. Güzel bir evliliği bitirmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Saygı duyulmasını rica ederim" açıklamasını yapmıştı.

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HABER: MESUT YILMAZ / MİLLİYET

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