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• 12 Şubat 2021 - 11:04 • Son Güncelleme:

Didem Soydan ile Burak Deniz ayrıldı mı? Flaş açıklama...

Didem Soydan'ın, 'Maraşlı' dizisinde oynayan sevgilisi Burak Deniz'in rol arkadaşı Alina Boz ile samimi pozlarını kıskanarak kavga çıkardığı iddia edildi. Ünlü modelden 'kavga' ve 'ayrılık' iddiasına yanıt geldi.

• 12 Şubat 2021 - 11:04 • Son Güncelleme:
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Model Didem Soydan (36) ile kendisinden yedi yaş küçük oyuncu Burak Deniz, geçtiğimiz ağustosta aşk yaşamaya başlamış, sürpriz birliktelik ikilinin hayranlarını şaşırtmıştı.

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Şamdan Plus dergisi için kamera karşısına geçen Burak Deniz'in, dizideki partneri Alina Boz ile samimi pozları nedeniyle sevgililerin arasında kıskançlık krizi çıktığı iddia edildi.

3KAPIDAN KOVDU İDDİASI

'KAPIDAN KOVDU' İDDİASI!

Dahası Didem Soydan’ın, Nişantaşı'ndaki evine gelen Burak Deniz'i kapıdan kovduğu, sesten rahatsız olana komşuların da polis çağırdığı ileri sürüldü.

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Kısa sürede hakkında çıkan haberlerle magazin gündemine gelen ünlü model, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile söz konusu iddiaya nokta koydu.

5İŞİ MODELLİK OLAN BİRİ ÇEKİMİ KISKANIR MI

"İŞİ MODELLİK OLAN BİRİ ÇEKİMİ KISKANIR MI?"

Didem Soydan, "Mesleği 17 yıldır modellik olan biri çekim mi kıskanır?" diyerek, kavga ve ayrılık dedikodularını yalanladı.

6BURAK İLE BİRLİKTEYİZ

"BURAK İLE BİRLİKTEYİZ"

Ekim 2020'de Nişantaşı'nda köpeğiyle objektiflere takılan Didem Soydan'a, Burak Deniz ile ilişkisi olup olmadığı sorulmuştu. İlk başta bu soruya yanıt vermek istemeyen Soydan, daha sonra dayanamayıp, "Burak ile birlikteyiz" demişti.

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