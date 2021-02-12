Didem Soydan ile Burak Deniz ayrıldı mı? Flaş açıklama...

"BURAK İLE BİRLİKTEYİZ" Ekim 2020'de Nişantaşı'nda köpeğiyle objektiflere takılan Didem Soydan'a, Burak Deniz ile ilişkisi olup olmadığı sorulmuştu. İlk başta bu soruya yanıt vermek istemeyen Soydan, daha sonra dayanamayıp, "Burak ile birlikteyiz" demişti.