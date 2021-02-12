• 12 Şubat 2021 - 11:04 • Son Güncelleme:
Didem Soydan ile Burak Deniz ayrıldı mı? Flaş açıklama...
Didem Soydan'ın, 'Maraşlı' dizisinde oynayan sevgilisi Burak Deniz'in rol arkadaşı Alina Boz ile samimi pozlarını kıskanarak kavga çıkardığı iddia edildi. Ünlü modelden 'kavga' ve 'ayrılık' iddiasına yanıt geldi.
• 12 Şubat 2021 - 11:04 • Son Güncelleme:
1
Model Didem Soydan (36) ile kendisinden yedi yaş küçük oyuncu Burak Deniz, geçtiğimiz ağustosta aşk yaşamaya başlamış, sürpriz birliktelik ikilinin hayranlarını şaşırtmıştı.
2
Şamdan Plus dergisi için kamera karşısına geçen Burak Deniz'in, dizideki partneri Alina Boz ile samimi pozları nedeniyle sevgililerin arasında kıskançlık krizi çıktığı iddia edildi.
3
4
Kısa sürede hakkında çıkan haberlerle magazin gündemine gelen ünlü model, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile söz konusu iddiaya nokta koydu.
5
6