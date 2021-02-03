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• 03 Şubat 2021 - 09:36 • Son Güncelleme:

Dilan Çıtak Tatlıses: Her şey çok güzeldi

Babası İbrahim Tatlıses’le aralarındaki buzları eriten Dilan Çıtak Tatlıses, geçtiğimiz günlerde usta sanatçıyı evinde ağırlamıştı. Konuyla ilgili soruları yanıtlayan Dilan Çıtak Tatlıses, “Her şey çok güzeldi” dedi.

• 03 Şubat 2021 - 09:36 • Son Güncelleme:
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İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, önceki akşam Nişantaşı’nda görüntülendi. Babasını ayrımcılıkla suçladığı için araları bozulan genç şarkıcı ile Tatlıses, geçtiğimiz günlerde barışmıştı.

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Hürriyet'in haberine göre; İbrahim Tatlıses’in, kızını evinde ziyaret ettiği kare, sosyal medyada ses getirmişti. Babasıyla çektirdiği kareyi Instagram hesabında paylaşan Dilan Çıtak Tatlıses, konuyla ilgili sorulara “Arkadaşlar her şey çok güzeldi, iyi akşamlar” yanıtını verdi.

3DİLAN’A EV VERMEDİ

DİLAN’A EV VERMEDİ

Geçtiğimiz yıl İbrahim Tatlıses, Kuşadası’ndaki sitesinden çocuklarına birer daire vereceğini açıkladı. Tatlıses sözünü tuttu ve Dilan Çıtak dışında bütün çocuklarına ev verdi. Bu durum baba-kız arasında kırgınlığa neden oldu.

4KIRGINLIK BİTTİ

KIRGINLIK BİTTİ

Ev krizinden sonra baba kız aylar sonra bir araya geldi. İbo Show programı için İstanbul'da bulunan İbrahim Tatlıses kızını evinde ziyaret etti. Bu buluşmayı ölümsüzleştiren Dilan Çıtak paylaştığı fotoğrafın altına, 'Evime hoş geldiniz babacığım' mesajını düştü.

5BEN KENDİ PARAMI KAZANIYORUM

"BEN KENDİ PARAMI KAZANIYORUM"

Dilan Çıtak Tatlıses, babasından miras beklentisi olup olmadığı sorusuna da şu yanıtı vermişti: “Hiçbir zaman öyle bir beklentim olmadı. Hatta bu konuda haksız eleştirilere de maruz kaldım. Babamın soyadını almamın nedeninin para olduğunu söylüyorlardı. Halbuki öyle bir şey yok. Ben kendi parasını kazanıp harcayan biriyim. Tatlıses soyadını maneviyat yönünden aldım. Mesela ‘Çocuklara Kuşadası’ndan ev verilecek’ dendi, herkese verildi ama bana verilmedi. Çıkıp da ‘Niye bana verilmedi?’ demedim. Çünkü aklım orada değil.”

6ŞİMDİKİ AKLIM OLSAYDI YEDİ ÇOCUK YAPMAZDIM

"ŞİMDİKİ AKLIM OLSAYDI YEDİ ÇOCUK YAPMAZDIM"

Geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından şaşırtan bir çıkışta bulunan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, şunları demişti: Şimdiki aklım olsaydı yedi çocuk yapmazdım! Allah insana evladın da hayırlısını versin, vermiyorsa da o zaman hiç vermesin çünkü; azı karar çoğu zarar. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi üç tane yeter artar bile!

7İBRAHİM TATLISESİN ÇOCUKLARI

İBRAHİM TATLISES'İN ÇOCUKLARI

İbrahim Tatlıses, ilk evliliğini Urfa'da Adalet Durak ile yaptı. Çiftin Ahmet, Gülden ve Gülşen adında üç çocuğu oldu. Tatlıses'in Perihan Savaş ile birlikteliğinden de Melek Zübeyde adında bir kızı dünyaya gelmişti.

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Işıl Çıtak'tan evlilik dışı olan kızı 1989 doğumlu Dilan Çıtak, 2013 yılında ortaya çıkmış ve Tatlıses yıllar sonra kızını kabul etmişti. Ünlü türkücünün Derya Tuna ile ilişkisinden de İdo dünyaya geldi. Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden Elif Ada adında bir kızı dünyaya gelmiş ve yedinci kez baba olmuştu.

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