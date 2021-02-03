• 03 Şubat 2021 - 09:36 • Son Güncelleme:
Dilan Çıtak Tatlıses: Her şey çok güzeldi
Babası İbrahim Tatlıses’le aralarındaki buzları eriten Dilan Çıtak Tatlıses, geçtiğimiz günlerde usta sanatçıyı evinde ağırlamıştı. Konuyla ilgili soruları yanıtlayan Dilan Çıtak Tatlıses, “Her şey çok güzeldi” dedi.
• 03 Şubat 2021 - 09:36 • Son Güncelleme:
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İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, önceki akşam Nişantaşı’nda görüntülendi. Babasını ayrımcılıkla suçladığı için araları bozulan genç şarkıcı ile Tatlıses, geçtiğimiz günlerde barışmıştı.
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"BEN KENDİ PARAMI KAZANIYORUM"
Dilan Çıtak Tatlıses, babasından miras beklentisi olup olmadığı sorusuna da şu yanıtı vermişti: “Hiçbir zaman öyle bir beklentim olmadı. Hatta bu konuda haksız eleştirilere de maruz kaldım. Babamın soyadını almamın nedeninin para olduğunu söylüyorlardı. Halbuki öyle bir şey yok. Ben kendi parasını kazanıp harcayan biriyim. Tatlıses soyadını maneviyat yönünden aldım. Mesela ‘Çocuklara Kuşadası’ndan ev verilecek’ dendi, herkese verildi ama bana verilmedi. Çıkıp da ‘Niye bana verilmedi?’ demedim. Çünkü aklım orada değil.”
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"ŞİMDİKİ AKLIM OLSAYDI YEDİ ÇOCUK YAPMAZDIM"
Geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından şaşırtan bir çıkışta bulunan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, şunları demişti: Şimdiki aklım olsaydı yedi çocuk yapmazdım! Allah insana evladın da hayırlısını versin, vermiyorsa da o zaman hiç vermesin çünkü; azı karar çoğu zarar. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi üç tane yeter artar bile!
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