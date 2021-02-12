• 12 Şubat 2021 - 12:51 • Son Güncelleme:
Dilara Aksüyek ile Onur Bay ayrıldı mı?
Yaklaşık dört aydır aşk yaşayan oyuncu çift Dilara Aksüyek ve Onur Bay, aralarındaki yaş farkı nedeniyle çok konuşulmuştu. İkili hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. İlişkilerinin bittiği öne sürülen ünlü çiftin flaş hamlesi, akıllara "Ayrıldılar mı?" sorusunu getirdi.
• 12 Şubat 2021 - 12:51 • Son Güncelleme:
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'Arka Sokaklar' dizisinin Tekin’i Onur Bay, gönlünü kendisi gibi oyuncu Dilara Aksüyek'e kaptırmıştı. Aralarındaki yaş farkı nedeniyle sık sık gündeme gelen çiftten kötü haber geldi.
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