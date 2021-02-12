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• 12 Şubat 2021 - 12:51 • Son Güncelleme:

Dilara Aksüyek ile Onur Bay ayrıldı mı?

Yaklaşık dört aydır aşk yaşayan oyuncu çift Dilara Aksüyek ve Onur Bay, aralarındaki yaş farkı nedeniyle çok konuşulmuştu. İkili hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. İlişkilerinin bittiği öne sürülen ünlü çiftin flaş hamlesi, akıllara "Ayrıldılar mı?" sorusunu getirdi.

• 12 Şubat 2021 - 12:51 • Son Güncelleme:
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'Arka Sokaklar' dizisinin Tekin’i Onur Bay, gönlünü kendisi gibi oyuncu Dilara Aksüyek'e kaptırmıştı. Aralarındaki yaş farkı nedeniyle sık sık gündeme gelen çiftten kötü haber geldi.

2AYRILDILAR MI

AYRILDILAR MI?

İddialara göre 24 yaşındaki Bay ve 33 yaşındaki Aksükyek, dört ayılık ilişkilerini sonlandırma kararı aldı.

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Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmayan ünlü çiftin, sosyal medya hesaplarından birbirlerini silmiş olması da kafaları karıştırdı.

4YAŞ FARKI SORUN DEĞİL

"YAŞ FARKI SORUN DEĞİL"

Birkaç hafta önce Onur Bay, muhabirlerin Dilara Aksüyek ile aralarındaki yaş farkını sorması üzerine "21'inci yüzyılda artık böyle şeylerin konuşulması üzücü. Yaş farkı sorun değil, biz mutluyuz. Her şey çok güzel gidiyor" demişti.

5AŞKLARI BÖYLE ORTAYA ÇIKMIŞTI

AŞKLARI BÖYLE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Dilara Aksüyek (33) ile Onur Bay (24), geçtiğimiz kasım ayında Cihangir'de bir mekanda objektife takılmıştı. Aksüyek, meslektaşı Onur Bay’ı gece boyunca öpücüklere boğmuştu. İkilinin aşkı bu böyle belgelenmişti.

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