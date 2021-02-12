Dilara Aksüyek ile Onur Bay ayrıldı mı?

"YAŞ FARKI SORUN DEĞİL" Birkaç hafta önce Onur Bay, muhabirlerin Dilara Aksüyek ile aralarındaki yaş farkını sorması üzerine "21'inci yüzyılda artık böyle şeylerin konuşulması üzücü. Yaş farkı sorun değil, biz mutluyuz. Her şey çok güzel gidiyor" demişti.