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• 19 Şubat 2021 - 13:05 • Son Güncelleme:

Diletta Leotta'dan Can Yaman'a şaşırtan hediye

Ünlü oyuncu Can Yaman, ocakta reklam çekimi için gittiği İtalya'da aşk yaşamaya başladığı ve geçtiğimiz günlerde evlilik teklif ettiği Diletta Leotta'nın, kendisine yaptığı sürprizi sosyal medya hesabından paylaştı.

• 19 Şubat 2021 - 13:05 • Son Güncelleme:
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Can Yaman'ın ocak ayında İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı ortaya çıkmış, ikilinin ilişkisinin reklam olduğu iddia edilmişti. Bu iddiaların üzerine sürpriz bir gelişme yaşanmış ve Yaman, Leotta'ya evlilik teklif etmişti.

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Yaman'ın romantik evlilik teklifinin ardından Diletta, bir sürpriz yaparak sevgilisine at hediye etti. Aldığı hediye karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Yaman, o anın fotoğrafını "Cassius. Şimdiye kadar aldığım en güzel hediye..." mesajıyla paylaştı.

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Can Yaman (31), kendisinden iki yaş küçük İtalyan spor spikeri Diletta Leotta’nın annesi Ofelia Castorina’nın desteğiyle romantizmi gökyüzüne çıkarmış, bir uçak kiralayıp "Diletta benimle evlenir misin? Seni çok seviyorum. Can" yazılı pankartı, İtalya'nın başkenti Roma semalarında gezdirmişti.

4YÜZÜĞÜN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

YÜZÜĞÜN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Aynı anda Amalfi kıyılarındaki Torre Normanna Restaurant’ta Diletta Leotta’ya tektaş takan Can Yaman'ın, aldığı yüzüğün fiyatı dudak uçuklatmıştı; 28 bin dolar (196 bin TL).

5500 BİN TLLİK EVLİLİK TEKLİFİ

500 BİN TL'LİK EVLİLİK TEKLİFİ

Mairoi plajındaki eski bir gözetleme kulesi olan tarihi lokantayı kapatan, uçak kiralayan Can Yaman, tüm bu organizasyon için servet harcadı. Toplam 500 bin TL’ye 'Evet' yanıtını aldı.

6DİLETTA HAMİLE İDDİASI

'DİLETTA HAMİLE' İDDİASI

Bu yıldırım teklifin; Diletta Leotta’nın hamile kalması üzerine yapıldığı iddia edilmişti. İddialara yanıt vermeyen ünlü çiftin, kısa süre içinde Sicilya’da nikah masasına oturacağı söyleniyor.

7ESKİ SEVGİLİSİNİ KISKANDIRIYOR

'ESKİ SEVGİLİSİNİ KISKANDIRIYOR!'

İtalyan basını, ünlü sunucu Diletta Leotta'nın, eski aşkı Daniele Scardina'yı kıskandırmak için Can Yaman ile beraber olduğunu iddia etmişti. Leotta'nın yakınları ise İtalyan gazetelerine "Daniele'ye geri dönüşü yok. Can'la da durumu yakında belli olacak" demişti.

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