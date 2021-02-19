Diletta Leotta'dan Can Yaman'a şaşırtan hediye

500 BİN TL'LİK EVLİLİK TEKLİFİ Mairoi plajındaki eski bir gözetleme kulesi olan tarihi lokantayı kapatan, uçak kiralayan Can Yaman, tüm bu organizasyon için servet harcadı. Toplam 500 bin TL’ye 'Evet' yanıtını aldı.