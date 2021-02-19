• 19 Şubat 2021 - 13:05 • Son Güncelleme:
Diletta Leotta'dan Can Yaman'a şaşırtan hediye
Ünlü oyuncu Can Yaman, ocakta reklam çekimi için gittiği İtalya'da aşk yaşamaya başladığı ve geçtiğimiz günlerde evlilik teklif ettiği Diletta Leotta'nın, kendisine yaptığı sürprizi sosyal medya hesabından paylaştı.
• 19 Şubat 2021 - 13:05 • Son Güncelleme:
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Can Yaman'ın ocak ayında İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı ortaya çıkmış, ikilinin ilişkisinin reklam olduğu iddia edilmişti. Bu iddiaların üzerine sürpriz bir gelişme yaşanmış ve Yaman, Leotta'ya evlilik teklif etmişti.
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