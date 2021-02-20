AA
• 20 Şubat 2021 - 02:38 • Son Güncelleme:
Dünya onları konuşuyor! Kardashian'dan Kenya West'e boşanma davası
ABD'de magazin dünyasının önde gelen isimlerinden televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın şarkıcı eşi Kenya West’ten boşanmak için dava açtığı belirtildi.
AA
• 20 Şubat 2021 - 02:38 • Son Güncelleme:
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ABD medyasına yansıyan haberlerde, 40 yaşındaki Kardashian'ın Hollywood'un ünlü boşanma avukatı Laura Wasser ile Los Angeles merkezindeki mahkemeye başvurduğu kaydedildi.
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Kim Kardashian ile Kanye West, 2014 yılında evlendi. Çiftin, ikisi biyolojik, ikisi taşıyıcı anne yöntemiyle sahip oldukları dört tane çocukları bulunuyor.
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