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AA
• 20 Şubat 2021 - 02:38 • Son Güncelleme:

Dünya onları konuşuyor! Kardashian'dan Kenya West'e boşanma davası

ABD'de magazin dünyasının önde gelen isimlerinden televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın şarkıcı eşi Kenya West’ten boşanmak için dava açtığı belirtildi.

AA
• 20 Şubat 2021 - 02:38 • Son Güncelleme:
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ABD medyasına yansıyan haberlerde, 40 yaşındaki Kardashian'ın Hollywood'un ünlü boşanma avukatı Laura Wasser ile Los Angeles merkezindeki mahkemeye başvurduğu kaydedildi.

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Kim Kardashian ile Kanye West, 2014 yılında evlendi. Çiftin, ikisi biyolojik, ikisi taşıyıcı anne yöntemiyle sahip oldukları dört tane çocukları bulunuyor.

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Boşanma için dilekçede herhangi bir neden gösterilmezken, 43 yaşındaki West'in daha önce açıkladığı bipolar (çift kişilik) rahatsızlığının boşanmada ana etken olabileceği konuşuluyor.

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Çiftin, evlenmeden önce "ön evlilik anlaşması" yaptıkları için boşanma sürecinin uzun sürmeyeceği belirtiliyor.

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Bir süredir Kim Kardashian'la boşanma aşamasında olduğu konuşulan Kanye West'in anksiyete bozukluğu yaşadığı öne sürülmüştü. Çifte yakın bir kaynak, "Kim’le birlikte neleri kaybettiğini biliyor" ifadesini kullanmıştı.

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