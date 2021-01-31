Ebru Şallı ve Uğur Akkuş bakıma girdi

YENİ YAŞINI TULUM'DA KUTLADI Pasta üflerken çekilen fotoğrafını da yayınlayan Şallı, bu paylaşımına, "Dileğimi diledim. Hepinize, güzel mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Uğur'uma çok çok teşekkür ederim bu muhteşem doğum günü için" notunu düştü.