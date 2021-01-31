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MESUT YILMAZ
• 31 Ocak 2021 - 10:59 • Son Güncelleme:

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş bakıma girdi

Yaklaşık bir aydır Amerika’da tatilde olan ve yurda dönen Ebru Şallı ile iş insanı eşi Uğur Akkuş, önceki akşam Etiler'de özel bir klinikten çıkarken görüntülendi. Şallı, “Eşimle bakım yaptırdık” dedi.

MESUT YILMAZ
• 31 Ocak 2021 - 10:59 • Son Güncelleme:
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Ebru Şallı ile iş insanı eşi Uğur Akkuş, önceki gün Etiler’de araçlarına binerken görüntülendi. Çift, yaklaşık üç saat kaldıkları klinik çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladılar.

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"Ebru Hanım uzun süredir içeridesiniz. Ne gibi işlemler yaptırdınız?" sorusuna Ebru Şallı, "Eşimle cilt bakımı yaptırdık. Başka bir şey yok" diyerek, evlerinin yolunu tuttu.

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2021 yılını ABD’de karşılayan Akkuş çifti, geçtiğimiz günlerde Los Angeles’tan Miami’ye geçmişti. Eşine yaptığı sürprizlerle sık sık gündeme gelen Uğur Akkuş, oğlunu kaybettikten sonra zor günler geçiren Şallı'nın en büyük destekçisi oldu.

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Ebru Şallı, yeni yaşını da tatilde kutlamıştı. Bu yıl 44. yaş gününü kutlayan Şallı, tatil için gittiği Kapadokya’dan sonra soluğu yurt dışında almıştı.

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Şallı, 44. yaşına Tulum'da kutladı. Eşi Uğur Akkuş ile tatilde denizin ve güneşin keyfini çıkaran eski manken, keyifli anlarını da sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.

6YENİ YAŞINI TULUMDA KUTLADI

YENİ YAŞINI TULUM'DA KUTLADI

Pasta üflerken çekilen fotoğrafını da yayınlayan Şallı, bu paylaşımına, "Dileğimi diledim. Hepinize, güzel mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Uğur'uma çok çok teşekkür ederim bu muhteşem doğum günü için" notunu düştü.

7EBRUYA BÜYÜK SÜRPRİZ

EBRU'YA BÜYÜK SÜRPRİZ

Öte yandan Uğur Akkuş, eşi Ebru Şallı’ya Miami’de yaptığı jestle şaşırttı. Burada birkaç gün kalan çiftten iş insanı, eşine romantik bir jest yaptı.

8EBRUYA BÜYÜK SÜRPRİZ

EBRU'YA BÜYÜK SÜRPRİZ

Özel bir uçak kiralayan Akkuş, uçağın kuyruğuna İngilizce, “You are the most beautiful woman. I love you” (Ebru Şallı dünyanın en güzel kadınısın. Seni seviyorum) yazdı. Sürpriz karşısında bir hayli mutlu olan Ebru Şallı o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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HABER: MESUT YILMAZ

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