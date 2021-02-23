Eda Taşpınar'dan iddialı tatil pozu

ÇAĞRI ATAKAN AŞKI KISA SÜRDÜ Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen, Acun Ilıcalı'nın yapımcısı ve sunucusu olduğu 'Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler' yarışmasında mücadele eden oyuncu Çağrı Atakan ile Eda Taşpınar'ın sürpriz birlikteliği, dört ay sürmüştü.