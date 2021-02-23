• 23 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Eda Taşpınar'dan iddialı tatil pozu
Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren sosyetik güzel Eda Taşpınar, Meksika tatiline devam ediyor. İki haftadır Tulum’da olan Taşpınar, iddialı pozunu paylaşarak “Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil” notunu düştü.
• 23 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Eda Taşpınar’ın Meksika’nın Tulum şehrindeki tatili hız kesmeden devam ediyor. Tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan sosyetik isim, binlerce beğeni topluyor.
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"ESNEMEYİ UNUTMA"
41 yaşındaki sosyetik güzel, Instagram hesabından yayınladığı bu iddialı pozuna, "Esnemeyi unutma" notunu düşmüştü.
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