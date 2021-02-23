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• 23 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Eda Taşpınar'dan iddialı tatil pozu

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren sosyetik güzel Eda Taşpınar, Meksika tatiline devam ediyor. İki haftadır Tulum’da olan Taşpınar, iddialı pozunu paylaşarak “Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil” notunu düştü.

• 23 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Eda Taşpınar’ın Meksika’nın Tulum şehrindeki tatili hız kesmeden devam ediyor. Tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan sosyetik isim, binlerce beğeni topluyor.

2KALBİMLE YÖNETİLİYORUM

"KALBİMLE YÖNETİLİYORUM"

İki haftadır Tulum’da olan Eda Taşpınar, yeşil-krem plaj kombiniyle verdiği pozu, “Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil”notuyla paylaştı.

3EDANIN TATİL KEYFİ

EDA'NIN TATİL KEYFİ

2020 yılının son günlerinde İğneada’da, yeni yılın ilk haftasında Şile’de kamp yapan Eda Taşpınar, sonunda kabuğundan çıkmış, Meksika’nın çılgın eğlenceleri ile bilinen sahil kenti Tulum’a gitmişti.

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Sosyetik güzel, önceki gün kayalıkları ve mağaraları ile tanınan Cenote Aktun’daydı. Önce ağaçlarla bağlı halatlarda sallanan Eda Taşpınar, daha sonra kendini sulara bıraktı.

5ESNEMEYİ UNUTMA

"ESNEMEYİ UNUTMA"

41 yaşındaki sosyetik güzel, Instagram hesabından yayınladığı bu iddialı pozuna, "Esnemeyi unutma" notunu düşmüştü.

6ÇAĞRI ATAKAN AŞKI KISA SÜRDÜ

ÇAĞRI ATAKAN AŞKI KISA SÜRDÜ

Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen, Acun Ilıcalı'nın yapımcısı ve sunucusu olduğu 'Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler' yarışmasında mücadele eden oyuncu Çağrı Atakan ile Eda Taşpınar'ın sürpriz birlikteliği, dört ay sürmüştü.

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Çağrı Atakan, yaşadıkları fikir ayrılığı nedeniyle ilişkilerine nokta koyduklarını açıklamıştı: Fikir anlaşmazlığı yüzünden birlikte karar alarak, ilişkimize nokta koyduk. Böyle olması gerekiyordu, dostça ve arkadaşça bitti. Hayırlısı olsun.

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