• 08 Şubat 2021 - 09:50 • Son Güncelleme:
Emina Jahovic, çocuklarıyla birlikte koronavirüse yakalandı
Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic, çocukları Yavuz ve Yaman ile koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı duygusal bir süreçte olduklarını belirtti.
• 08 Şubat 2021 - 09:50 • Son Güncelleme:
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını devam ediyor. Ünlü şarkıcı Emina Jahovic de çocuklarıyla birlikte virüse yakalandığını duyurdu. Tüm tedbirleri almasına rağmen Covid-19 şüphesiyle hastaneye başvuran Jahovic ve çocuklarının testi pozitif çıktı.
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"BU ÜLKEDE YAŞADIĞIM İÇİN ONUR DUYDUM"
"Tedavilerimize kıymetli doktorlarımızın kontrolünde, ev karantinasında devam ediyoruz" diyen Jahovic, "Bizlere iyi dileklerini ileten, dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Bu zor süreci dünyada en iyi yöneten ülkelerden biri olduğumuza bizzat şahit oldum. Bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğum ve bu ülkede yaşadığım için onur duydum" dedi.
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Jahovic, "Test aşamasından itibaren, öncelikle evimize kadar ilaçlarımızı getirdiler ve tüm süreçte her gün telefonla arayarak durumumuzu yakından takip ettiler. Bu duygusal ve korku dolu süreci çocuklarımla tek başıma atlatmaya çalışırken; aklımdan dünyanın her yerinde benzer veya daha zor şartlarla mücadele eden, bu hastalık sebebiyle sevdiklerini kaybeden milyonlarca insan geçti. Böyle bir süreçte bu kadar kıymetli bir desteği hissetmek ve yalnız olmadığımızı bilmek bize güç verdi" dedi.
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Jahovic sözlerini şöyle sonlandırdı; "Bu vesileyle sonda zikredilen fakat başta gelen, en önemli ve kalpten teşekkürüm ise; Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Filyasyon Ekipleri, Aile Hekimlikleri ve Sağlık Çalışanlarımızadır. Tüm bu süreçte ellerinden gelen hiçbir desteği bizlerden esirgemedikleri için kendim ve çocuklarım adına teşekkürü bir borç bilirim."
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