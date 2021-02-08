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• 08 Şubat 2021 - 09:50 • Son Güncelleme:

Emina Jahovic, çocuklarıyla birlikte koronavirüse yakalandı

Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic, çocukları Yavuz ve Yaman ile koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı duygusal bir süreçte olduklarını belirtti.

• 08 Şubat 2021 - 09:50 • Son Güncelleme:
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını devam ediyor. Ünlü şarkıcı Emina Jahovic de çocuklarıyla birlikte virüse yakalandığını duyurdu. Tüm tedbirleri almasına rağmen Covid-19 şüphesiyle hastaneye başvuran Jahovic ve çocuklarının testi pozitif çıktı.

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Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullandı; "Pandemi sürecinin başından beri gerçekten çok dikkatli ve özenli davranmamıza rağmen; maalesef çocuklarım Yavuz, Yaman ve benim Covid-19 test sonuçlarımızın pozitif olduğunu öğrendik."

3BU ÜLKEDE YAŞADIĞIM İÇİN ONUR DUYDUM

"BU ÜLKEDE YAŞADIĞIM İÇİN ONUR DUYDUM"

"Tedavilerimize kıymetli doktorlarımızın kontrolünde, ev karantinasında devam ediyoruz" diyen Jahovic, "Bizlere iyi dileklerini ileten, dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Bu zor süreci dünyada en iyi yöneten ülkelerden biri olduğumuza bizzat şahit oldum. Bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğum ve bu ülkede yaşadığım için onur duydum" dedi.

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Jahovic, "Test aşamasından itibaren, öncelikle evimize kadar ilaçlarımızı getirdiler ve tüm süreçte her gün telefonla arayarak durumumuzu yakından takip ettiler. Bu duygusal ve korku dolu süreci çocuklarımla tek başıma atlatmaya çalışırken; aklımdan dünyanın her yerinde benzer veya daha zor şartlarla mücadele eden, bu hastalık sebebiyle sevdiklerini kaybeden milyonlarca insan geçti. Böyle bir süreçte bu kadar kıymetli bir desteği hissetmek ve yalnız olmadığımızı bilmek bize güç verdi" dedi.

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Jahovic sözlerini şöyle sonlandırdı; "Bu vesileyle sonda zikredilen fakat başta gelen, en önemli ve kalpten teşekkürüm ise; Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Filyasyon Ekipleri, Aile Hekimlikleri ve Sağlık Çalışanlarımızadır. Tüm bu süreçte ellerinden gelen hiçbir desteği bizlerden esirgemedikleri için kendim ve çocuklarım adına teşekkürü bir borç bilirim."

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Yaklaşık iki yıl önce 10 yıllık evliliklerini noktalayan Mustafa Sandal ve Emina Jahovic'in bu birlikteliklerinden, Yaman ve Yavuz adında iki çocuğu bulunuyor.

7SIK SIK GÖRÜŞMEYE GEREK YOK

"SIK SIK GÖRÜŞMEYE GEREK YOK"

Jahovic, "Çocuklarımız ayrılığa alışana kadar yeterince bir araya geldik. Artık sık sık görüşmeye gerek yok" açıklamasında bulunmuştu.

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Geçtiğimiz günlerde memleketi Sırbistan'da bir TV programına katılan Jahovic, oğulları için tam 30 dadı değiştirdiğini belirtmişti.

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Jahovic, konuyla ilgili, "Yaman ve Yavuz için hep en iyisini istedim. Kimseye güvenemedim. İlk bir buçuk yılda 30 dadı değiştirdim. Kimseyi sevemedim. Bulgar bir hemşiremiz vardı. İstediğim zaman çocuğumu kucağıma almama izin vermedi" dedi.

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Şarkıcı, sözlerine, "'Şimdi olmaz uyuyor' falan diyordu. 'Bırak beni, çocuk benim' diyordum ona. Sonra tabii hemen o kadını işten çıkardık. Ardından gelen dadımız ise harikaydı. Oğluma uyumayı, disiplini öğretti" diye devam etti.

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Instagram'daki bir hesaba mesaj atan bir turizmci, Sırp şarkıcının Sırbistan'daki ailesini her yaz Göcek'te çalıştığı otelde ağırladığını ve geçtiğimiz yazdan kalan ekstralarını ise hala ödemediğini yazmıştı.

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Bu olay nedeniyle plajdaki emekçilerin zor durumda olduğunu belirten otel çalışanı, "Yiyip, içip para vermiyorlardı. Hesabı kapatabilmek için peşlerinde dolanıyorduk. Ne bahşiş ne bir şey vermezlerdi" ifadelerini kullanmıştı.

13BUNUNLA İLGİLİ BİR BELGE GÖSTERSİNLER

"BUNUNLA İLGİLİ BİR BELGE GÖSTERSİNLER"

Olayla ilgili sorulara cevap veren Jahovic, "Böyle bir şeyin yaşanmış olacağına ihtimal veriyor musunuz? Artık bu tarz yanlış haberlerle savaşmaktan yoruldum. Kimseye bir şey açıklamak istemiyorum. Bana bununla ilgili bir belge getirsinler tamam amenna" demişti.

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Birisinin kendisiyle uğraştığını ifade eden şarkıcı, "Bildiğim tek şey, birisi kasıtlı olarak benimle uğraşıyor. Beni insanlar tanımıyor, Türkiye'de tanısalar nasıl bir insan olduğumu iyi bilirlerdi" şeklinde konuştu.

15ERİŞİM ENGELİ TALEBİNE RET

ERİŞİM ENGELİ TALEBİNE RET!

Ünlü şarkıcı, tatil yaptığı otelde ekstraları ödemediği şeklinde çıkan haberleri engellemek için harekete geçmişti. Saygınlığının zedelendiğini belirten Jahovic’in ‘Haberlere erişim engeli getirilsin’ talebi, basın özgürlüğüne engel olarak görüldüğü için reddedilmişti.

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