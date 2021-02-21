Emina Jahovic maskesiz dolaştı!

"Bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Boşanma protokolünde yazdığı halde tatil masraflarını, araç kiramı ve şoförümün maaşını dahi ödememiştir. Ben yansıtıldığı gibi kıskançlık veya başka sebeplerle gündeme gelmeye çalışacak bir insan değilim. Kaldı ki çocuklarımın babası olduğu için, aramızdaki bağın sonsuza kadar süreceğinin de bilincinde bir insanım."