MESUT YILMAZ / MİLLİYET
• 21 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Emina Jahovic maskesiz dolaştı!
Çocukları Yavuz ve Yaman'la koronavirüse yakalanan ve karantina süresi biten şarkıcı Emina Jahovic, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı.
MESUT YILMAZ / MİLLİYET
• 21 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Karantina sürecini yeni dolduran Emina Jahovic'in, bir kadın arkadaşıyla yürüyüş yaparken, koronavirüs salgınına rağmen maske takmadığı görüldü.
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Emina Jahovic, magazin muhabirlerine yaptığı kısa açıklamadan sonra arkadaşı ile birlikte Rumelihisarı'na doğru yürümeye devam etti.
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"26 AYDIR NAFAKA ÖDEMİYOR"
2008 yılında büyük bir aşkla evlenen Emina Jahovic- Mustafa Sandal çifti, 2018'de yollarını dostça ayırmıştı. Jahovic ile Sandal arasında son günlerde ipler yine gerildi. Posta gazetesinden Uğur Alkapar'ın sorularını yanıtlayan Sırp şarkıcı, nafakanın yanı sıra boşanma protokolünde olmasına rağmen eski eşinin tatil masraflarını, araç kirasını ve şoförünün maaşını da ödemediğini iddia etti.
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"Karşılıklı olarak birtakım sorumlulukları kabul ettiğimizi, mahkeme önünde protokole yazarak imzaladık. Ancak boşandıktan çok kısa bir süre sonra tüm sorumluluklar bana aktarılmaya başlandı. Belgrad’da ev alacaktı, almadı. Çocuklarının özel sağlık sigortasını ödeyecekti, tatil masraflarını karşılayacaktı. Bunlardan hiçbirini yerine getirmedi. Mesela kendimi en kötü hissettiğim gün, çocuklarımın özel sağlık sigortasını ödemediğini doktora gittiğimizde öğrenmemdi."
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"KISKANÇLIKLA GÜNDEME GELECEK BİRİ DEĞİLİM"
"İki aylık nafaka alacağıma karşılık evine ve ofisine icra gittiği, eşyaları haczedilirken banka hesaplarına tedbir konulduğu yönündeki iddialar gerçek dışı. Boşandığımız tarihten itibaren 32 ay geçmesine rağmen yaklaşık 26 aylık sürede hiçbir şekilde nafaka ödemedi. Mustafa Sandal’ın boşanma gereği üzerine düşen bütün yükümlülükleri yerine getirmişken, pandemi döneminde son iki aya dair yükümlülüklerini yerine getiremediği şeklinde bir algı oluşturuldu."
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