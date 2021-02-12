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• 12 Şubat 2021 - 08:23 • Son Güncelleme:

Emina Jahovic'ten Mustafa Sandal'a haciz

Emina Jahovic, iki aydır nafaka alamadığı eski eşi Mustafa Sandal'ın evi ve ofisine haciz yolladı. Jahovic'in 2 aylık alacağına karşılık Sandal'ın hem eşyaları haczedildi hem de banka hesaplarına tedbir konuldu.

• 12 Şubat 2021 - 08:23 • Son Güncelleme:
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Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Emina Jahovic ile Mustafa Sandal arasında ipler yine gerildi. 2008 yılında büyük bir aşkla evlenen Jahovic-Sandal çifti, 2018'de yollarını dostça ayırmıştı.

2ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDILAR

ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDILAR

Boşanma protokülüne göre; Emina Jahovic'e memleketi Sırbistan'da 250 bin Euro'luk bir ev alan Sandal, ayrıca eski eşine ayda 15 bin TL, oğullarına da 10 bin TL nafaka ödemeyi kabul etmişti.

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Çocukları Yaman ve Yavuz'un okul ve tatil masraflarının yanı sıra özel ihtiyaçlarının da Mustafa Sandal tarafından karşılanması taahhüt edilmişti.

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Şimdiye kadar bu konuda hiçbir sorun yaşamayan eski eşler, pandemi nedeniyle sıkıntıya giren Mustafa Sandal'ın nafakayı ödeyememesi nedeniyle avukatlık oldu.

5SANDALA HACİZ ŞOKU

SANDAL'A HACİZ ŞOKU

Emina Jahovic, 1.5 yıldır para kazanmamasına rağmen ödemelerini aksatmayan ancak son iki aydır sıkıntıya giren Sandal'ı affetmedi ve hakkında yasal işlem başlattı.

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Eski eşinin Etiler'deki ofisine ve Beykoz'daki evine haciz memurları gönderten 39 yaşındaki Jahovic, eşyalarını haczettirdi.

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Hacizli eşyalar şimdilik yediemin olarak Sandal'a kalırken, haciz şoku bununla bitmedi. Ünlü şarkıcının tüm banka hesaplarına da tedbir konuldu. Sandal'ın alacaklı olduğu firmalara da tedbir kararı bildirildi.

8KORONAVİRÜSE YAKALANDILAR

KORONAVİRÜSE YAKALANDILAR

Öte yandan birkaç gün önce Emina Jahovic de çocuklarıyla birlikte virüse yakalandığını duyurdu. Tüm tedbirleri almasına rağmen Covid-19 şüphesiyle hastaneye başvuran Jahovic ve çocuklarının testi pozitif çıktı.

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