• 12 Şubat 2021 - 08:23 • Son Güncelleme:
Emina Jahovic'ten Mustafa Sandal'a haciz
Emina Jahovic, iki aydır nafaka alamadığı eski eşi Mustafa Sandal'ın evi ve ofisine haciz yolladı. Jahovic'in 2 aylık alacağına karşılık Sandal'ın hem eşyaları haczedildi hem de banka hesaplarına tedbir konuldu.
• 12 Şubat 2021 - 08:23 • Son Güncelleme:
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Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Emina Jahovic ile Mustafa Sandal arasında ipler yine gerildi. 2008 yılında büyük bir aşkla evlenen Jahovic-Sandal çifti, 2018'de yollarını dostça ayırmıştı.
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