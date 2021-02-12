Emina Jahovic'ten Mustafa Sandal'a haciz

ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDILAR Boşanma protokülüne göre; Emina Jahovic'e memleketi Sırbistan'da 250 bin Euro'luk bir ev alan Sandal, ayrıca eski eşine ayda 15 bin TL, oğullarına da 10 bin TL nafaka ödemeyi kabul etmişti.