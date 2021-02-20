Emina Jahovic'ten nafaka itirafı: 26 aydır ödemiyor

Maddi durumu iyi olmayan, yokluk içinde olan bir insandan söz etmiyorum. Hayatta her şey biz insanlar için. Bir gün maddi durumu kötü olursa ben onun için de çalışırım. Ama öyle olmadığını biliyorum. Hayatta her konuda olduğu gibi, annelik ve babalık konusunda da adalet terazisi vardır. Benim bütün savaşım sadece kendim için değil, bu durumda olan tüm kadınlar adına bu adalet terazisinin doğru işlemesi için.