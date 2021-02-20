• 20 Şubat 2021 - 08:57 • Son Güncelleme:
Emina Jahovic'ten nafaka itirafı: 26 aydır ödemiyor
2008 yılında büyük bir aşkla evlenen Emina Jahovic- Mustafa Sandal çifti, 2018'de yollarını dostça ayırmıştı. Jahovic ile Sandal arasında son günlerde ipler yine gerildi. Posta gazetesinden Uğur Alkapar'ın sorularını yanıtlayan Emina Jahovic olay itiraflarda bulundu.
• 20 Şubat 2021 - 08:57 • Son Güncelleme:
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Herkesin hayran olduğu rüya gibi bir evlilikti sizinkisi. Ayrılığınız da rüya gibiydi çünkü asla birbiriniz hakkında kötü bir söz etmediniz. Perde arkasında farklı şeyler mi yaşanıyordu?
Mustafa Bey’le Haziran 2018’de anlaşmalı olarak boşandık. Anlaşmalı boşanırken de karşılıklı olarak birtakım sorumlulukları kabul ettiğimizi, mahkeme önünde protokole yazarak imzaladık. Çocuklarımın sağlık sigortası ve iştirak nafakası da bunlardan biridir. Ancak boşandıktan çok kısa bir süre sonra tüm sorumluluklar bana aktarılmaya başlandı.
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Ne tür sorumluluklardı bunlar?
Belgrad’da ev alacaktı, ama almadı. Çocuklarının özel sağlık sigortasını ödeyecekti, tatil masraflarını karşılayacaktı. Bunlardan hiçbirini yerine getirmedi. Mesela kendimi en kötü hissettiğim gün, çocuklarımın özel sağlık sigortasını ödemediğini doktora gittiğimizde öğrenmemdi.
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Ne kadar zamandır bu durum sürüyordu?
İki aylık nafaka alacağıma karşılık evine ve ofisine icra gittiği, eşyaları haczedilirken banka hesaplarına tedbir konulduğu yönündeki iddialar gerçekdışı. Haziran 2018’de boşandığımız tarihten itibaren 32 ay geçmesine rağmen yaklaşık 26 aylık sürede hiçbir şekilde nafaka ödemedi. Yapılan haberlerde Mustafa Sandal’ın boşanma gereği üzerine düşen bütün yükümlülükleri yerine getirmişken, pandemi döneminde son iki aya dair yükümlülüklerini yerine getiremediği şeklinde bir algı oluşturuldu.
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Bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Boşanma protokolünde yazdığı halde tatil masraflarını, araç kiramı ve şoförümün maaşını dahi ödememiştir. Ben yansıtıldığı gibi kıskançlık veya başka sebeplerle gündeme gelmeye çalışacak bir insan değilim. Kaldı ki çocuklarımın babası olduğu için, aramızdaki bağın sonsuza kadar süreceğinin de bilincinde bir insanım.
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Çocuklarınızın masraflarını siz mi karşıladınız?
Annelik ve babalık insanların göğsünü gererek başına koyabilecekleri bir ‘taç’tır. Sorumluluğunu yerine getiren ve bu konuda rahat olan insanlar bu tacı taşımaya layıktır. Ancak sorumluluğunu yerine getirmeyen insanların, hem bu tacı taşıyıp hem de sorumluluğunu yerine getiriyormuş gibi göstermesine karşıyım. Ben böyle bir kültürden, bu bilinçte bir aileden geliyorum.
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Benim babam da annem de her zaman çocuklarını öncelikli tutan, güçleri yettiği kadar sorumluluklarını yerine getiren insanlardı. Ben hiçbir zaman eşinin parasıyla hayatını yürüten bir kadın olmadım. Evliliğimden önce ve evliliğim boyunca olduğu gibi, şimdi de çalışmaya devam ediyorum. Ben anne olarak, çok şükür ki çocuklarımın hiçbir şeye ve hiç kimseye ihtiyaçları olmadan hayatlarını sürdürmeleri için sonuna kadar yanlarında ve arkalarında olacağım.
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Mustafa Bey sorumluluklarını neden yerine getirmiyor peki?
Ben Mustafa Bey’in çok iyi bir baba olduğunu her zaman dile getirdim, yine söylüyorum. Ama gücü yettiği halde sorumluluklarını yerine getirmek istemiyorsa, bunu bana değil çocuklarına açıklaması gerektiğini düşünüyorum. Çocuklarımızı birlikte dünyaya getirdiysek, sorumluluklarını da birlikte gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ben her zaman net ve samimi olmaktan yanayım. Karşımdaki insanlardan da aynı karşılığı bekliyorum.
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Maddi durumu iyi olmayan, yokluk içinde olan bir insandan söz etmiyorum. Hayatta her şey biz insanlar için. Bir gün maddi durumu kötü olursa ben onun için de çalışırım. Ama öyle olmadığını biliyorum. Hayatta her konuda olduğu gibi, annelik ve babalık konusunda da adalet terazisi vardır. Benim bütün savaşım sadece kendim için değil, bu durumda olan tüm kadınlar adına bu adalet terazisinin doğru işlemesi için.
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SANDAL'A HACİZ ŞOKU
Emina Jahovic’in eski eşi Mustafa Sandal'ın evi ve ofisine haciz yolladığı iddia edilmişti. Jahovic'in alacağına karşılık Sandal'ın hem eşyaları haczedildiği hem de banka hesaplarına tedbir konulduğu konuşuluyordu.
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