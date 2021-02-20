• 20 Şubat 2021 - 11:00 • Son Güncelleme:
Eser Yenenler ile Berfu Yenenler nasıl tanıştı?
Tescilli güzellerden Berfu Yenenler (26) ile eşi Eser Yenenler'in (36) ilginç bir tanışma hikayesi var. İkinci bebeklerine hamile olan Berfu Yenenler, ilk buluşmada yaşadıklarını anlattı.
• 20 Şubat 2021 - 11:00 • Son Güncelleme:
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Biri son dönemin en ünlü komedyenlerinden, biri de endüstri mühendisi Türkiye Güzeli... Bir yıl flörtün ardından 2019 yılında nikah masasına oturan Eser-Berfu Yenenler çifti, mutluluklarını oğulları Kuzey'in doğumuyla taçlandırdı.
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Dert ortağı gibi uzun saatler konuşmuş birbirlerinin hayatlarına ortak oldular ama yüz yüze görüşmeyi biraz ötelediler. Eser Yenenler, ilk görüşme için Berfu Hanım'ı oyununa davet etti.
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"BAŞKASINI BEN SANMIŞLAR"
Berfu Yenenler, o günü esprili bir dille şöyle anlattı:
"İlk buluşmada hesabı erkek ödemeli bence ama bizimkinde ben ödemiştim. Eser beni şovuna davet etti. Orada bilet parasını da verdim, sonra masada yenilen içilenleri de ödedim. Meğer, gişedekilere Eser benim geleceğimi söylemiş ama başka bir kızı ben sanmışlar.
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