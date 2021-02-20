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• 20 Şubat 2021 - 11:00 • Son Güncelleme:

Eser Yenenler ile Berfu Yenenler nasıl tanıştı?

Tescilli güzellerden Berfu Yenenler (26) ile eşi Eser Yenenler'in (36) ilginç bir tanışma hikayesi var. İkinci bebeklerine hamile olan Berfu Yenenler, ilk buluşmada yaşadıklarını anlattı.

• 20 Şubat 2021 - 11:00 • Son Güncelleme:
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Biri son dönemin en ünlü komedyenlerinden, biri de endüstri mühendisi Türkiye Güzeli... Bir yıl flörtün ardından 2019 yılında nikah masasına oturan Eser-Berfu Yenenler çifti, mutluluklarını oğulları Kuzey'in doğumuyla taçlandırdı.

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Şu sıralar ikinci bebeklerini bekleyen çift, sanat dünyasının hareketliliğinden uzak kendilerine sakin ve sıcacık bir yuva kurdular. Oldukça eğlenceli olan ikili, doğal ve samimi halleriyle de büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

3YEDİ AY GÖRÜŞEMEDİLER

YEDİ AY GÖRÜŞEMEDİLER!

Günaydın'dan Merve Yurtyapan'ın haberine göre; ünlü çiftin ilişkisi üç yıl önce oldukça doğal başladı. Birbirlerini sosyal medyadan takip eden ikili, tam yedi ay boyunca her gün konuşmuş ancak bir türlü görüşemedi.

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Dert ortağı gibi uzun saatler konuşmuş birbirlerinin hayatlarına ortak oldular ama yüz yüze görüşmeyi biraz ötelediler. Eser Yenenler, ilk görüşme için Berfu Hanım'ı oyununa davet etti.

5BAŞKASINI BEN SANMIŞLAR

"BAŞKASINI BEN SANMIŞLAR"

Berfu Yenenler, o günü esprili bir dille şöyle anlattı:
"İlk buluşmada hesabı erkek ödemeli bence ama bizimkinde ben ödemiştim. Eser beni şovuna davet etti. Orada bilet parasını da verdim, sonra masada yenilen içilenleri de ödedim. Meğer, gişedekilere Eser benim geleceğimi söylemiş ama başka bir kızı ben sanmışlar.

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Onlardan ne bilet ne de masanın hesabı alınmış. Onlar da şaşırmıştır herhalde. 'Eser Bey sizin hesabınızı ödedi dedi' diyorlar falan. Hatta kızlarla oyun arasında karşılaştım. 'Eser sürekli bize bakarak oynadı' diye yorumlar yaptılar. Halbuki orada yapılan her şey benim içindi."

7MUTLU EVLİLİĞİN SIRRI TESLİMİYET

"MUTLU EVLİLİĞİN SIRRI TESLİMİYET"

Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler, mutlu evliliğin sırları hakkında da açıklamalar yaptı. Yenenler, "Teslim olma duygusu önemlidir, pes etmektir, çok direnmemektir. Kişiliğinin sivri uçlarını törpülemektir" dedi.

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Berfu Yenenler ise "Doğru insanı bulmak çok önemli. Karşı tarafın kendi kendine mutlu olması da çok önemli. Karşı tarafı mutlu etmeye çalıştığın bir evlilik ya da ilişki çok kötü oluyor" şeklinde konuştu.

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Kıskançlık konusuna da değinen Berfu Yenenler, "Kıskançlık olmadan ilişki yürümez. Kıskanmayan insan mı olur? Neden bu duyguyu öteliyorlar anlamıyorum. Bu duygu da güzel" dedi.

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Eser Yenenler ise "Tadında dozunda kıskançlık güzeldir. Hayatı her şeyi engelleme durumuna girmek kötü ama onun dışında olabilir" yorumunu yaptı.

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