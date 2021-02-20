Eser Yenenler ile Berfu Yenenler nasıl tanıştı?

"BAŞKASINI BEN SANMIŞLAR" Berfu Yenenler, o günü esprili bir dille şöyle anlattı:

"İlk buluşmada hesabı erkek ödemeli bence ama bizimkinde ben ödemiştim. Eser beni şovuna davet etti. Orada bilet parasını da verdim, sonra masada yenilen içilenleri de ödedim. Meğer, gişedekilere Eser benim geleceğimi söylemiş ama başka bir kızı ben sanmışlar.