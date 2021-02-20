• 20 Şubat 2021 - 13:37 • Son Güncelleme:
Ezgi Eyüboğlu'nun eski fotoğrafları olay oldu!
Geçtiğimiz günlerde katılığı programda hiç estetiğinin olmadığını söyleyen Ezgi Eyüboğlu'nun, eski hali gündeme geldi. Eyüboğlu, kariyerinin ilk yıllarındaki haliyle akıllarda soru işareti bıraktı.
• 20 Şubat 2021 - 13:37 • Son Güncelleme:
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Şarkıcı Seda Sayan'ın Sinan Engin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin'le aşk yaşayan oyuncu Ezgi Eyüboğlu, katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla gündemde yer aldı.
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"ESTETİĞİM YOK AMA TEKNOLOJİNİN NİMETLERİNİ KULLANIYORUM"
"Hiç estetiğin var mı?" sorusuna yanıt veren Eyüboğlu, şunları söyledi: Estetiğim yok ama bir dermatoloğum var. Onunla teknolojinin bütün imkanlarından faydalanıyoruz. Bir adım ötesi estetik oluyor muhtemelen ama estetiğe karşı bir insan da değilim.
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"ÇOK UTANMIŞTIM"
Projeye kabul edildikten sonra hazırlanma sürecinin çok kısıtlı olması sebebiyle kendisi çok hızlı bir şekilde set ve kamera karşısında bulduğunu anlatan oyuncu, "Padişahın karşısına çıkacağım bir sahne çekecektik. İlk sahnelerimden biriydi. Ben de normal bir şekilde Halit Ergenç’e doğru yürüdüm. Hiç unutmuyorum Yağmur ya da Durul hoca ‘Bağdat Caddesi'nde yürümüyorsun, padişahın karşısına çıkıyorsun Ezgi’ demişlerdi. Çok utandığımı hatırlıyorum" açıklamasını yaptı.
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