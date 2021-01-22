Feyza Aktan: Özcan 'Polisi ararsan yüzünde sigara söndürürüm' dedi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan suç duyurusu dilekçesinde şu iddialara yer verildi: “Feyza Aktan’ın hamile olduğu dönemde Özcan Deniz, evlenmeden önce bir evlilik sözleşmesi yapmak istedi. Sözleşmede, Aktan’ın evlilik birliğinden doğmuş olan ve doğacak tüm haklarından feragat ettiği, bir katkı payı talep etmeyeceği gibi hükümler yer almaktaydı. 25 Ocak 2018’de Deniz’in, Aktan’ı eski sevgilisi Buse Narcı’yla aldattığı haberleri çıktı. Deniz, evi terk edip arkadaşına giden Aktan’ı tehditle eve getirip kapıyı kilitledi. Aktan kurtulmaya çalıştı, ancak Deniz boğazına yapışarak tokatlar attı ve kafasına vurdu. Hamile olan Aktan’ı karnının üstüne gelecek şekilde yere itekleyen Deniz, ‘Abimdeki silahı alacağım, ikimizi de öldüreceğim’ diyerek oradan ayrıldı.”