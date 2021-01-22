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• 22 Ocak 2021 - 07:58 • Son Güncelleme:

Feyza Aktan: Özcan 'Polisi ararsan yüzünde sigara söndürürüm' dedi!

Özcan Deniz ile eski Eşi Feyza Aktan arasında sular durulmuyor. Feyza Aktan, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek eski eşi Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu ve iki ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

• 22 Ocak 2021 - 07:58 • Son Güncelleme:
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Özcan Deniz, kendisinden 20 yaş küçük Feyza Aktan ile 2018'de evlenip 15 ay sonra tek celsede boşanmıştı. Ancak Kuzey adında bir oğulları olan Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın arasında sular bir türlü durulmadı.

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Eski eşi Feyza Aktan'ın evini gasbettiğini söyleyen Özcan Deniz'in şikayeti üzerine soruşturma başlatılmıştı. Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ı karşı karşıya getiren ev haberleri sonrası Feyza Aktan'ın iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Hürriyet'in haberine göre; Feyza Aktan, iki yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı, çocuğunun babası Özcan Deniz hakkında, ‘zincirleme şekilde kasten yaralama’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından, abisi Ercan Deniz hakkında da, ‘konut dokunulmazlığının ihlali’, ‘zincirleme şekilde yaralama’, ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçlarından şikayetçi oldu.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan suç duyurusu dilekçesinde şu iddialara yer verildi: “Feyza Aktan’ın hamile olduğu dönemde Özcan Deniz, evlenmeden önce bir evlilik sözleşmesi yapmak istedi. Sözleşmede, Aktan’ın evlilik birliğinden doğmuş olan ve doğacak tüm haklarından feragat ettiği, bir katkı payı talep etmeyeceği gibi hükümler yer almaktaydı. 25 Ocak 2018’de Deniz’in, Aktan’ı eski sevgilisi Buse Narcı’yla aldattığı haberleri çıktı. Deniz, evi terk edip arkadaşına giden Aktan’ı tehditle eve getirip kapıyı kilitledi. Aktan kurtulmaya çalıştı, ancak Deniz boğazına yapışarak tokatlar attı ve kafasına vurdu. Hamile olan Aktan’ı karnının üstüne gelecek şekilde yere itekleyen Deniz, ‘Abimdeki silahı alacağım, ikimizi de öldüreceğim’ diyerek oradan ayrıldı.”

5POLİSİ ARARSAN YÜZÜNDE SİGARA SÖNDÜRÜRÜM

"POLİSİ ARARSAN YÜZÜNDE SİGARA SÖNDÜRÜRÜM"

Sözleşmeden vazgeçen Özcan Deniz, her şeyin yoluna gireceğine dair söz vererek Feyza Aktan’la evlendi. Çocuk doğduktan sonra evlilik sözleşmesini yeniden gündeme getiren Deniz, eşi üzerinde baskı kurdu. Çocuğunu ve ailesini düşünen Feyza Aktan, bu sözleşmeyi imzalamak zorunda kaldı. Aktan, Almanya’da tatildeyken Deniz bir kadınla mesajlaşınca aralarında yine tartışma çıktı. Dilekçede, Deniz’in yine şiddet uyguladığı, “Polisi ararsan yüzünde sigara söndürürüm” diye tehdit edildiği ifadelerine yer verildi. Aktan, darp raporu alıp boşanmak istedi.

6AĞABEYİ DE ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

AĞABEYİ DE ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Feyza Aktan, savcılığa sunulan dilekçede, Özcan Deniz’in ağabeyi Ercan Deniz’in de evini bastığını iddia etti: “Ercan Deniz, ‘Eğer o raporu bize teslim etmezsen seni öldürtürüm’ diye tehdit etti. Tehditlere dayanamayan Aktan, darp raporunu Deniz’e verdi ve telefonundaki darp fotoğraflarını sildi. Boşanmanın ardından Deniz, ‘Çocuğun velayetini babasına veriyorum’ şeklinde protokolde değişiklik yapılması konusunda sözleşme imzalaması için ölümle tehdit etti. Aktan’ın güvenliği için gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz.”

7BİR AY TEBDİR KARARI

BİR AY TEBDİR KARARI

Savcılık soruşturması devam ederken Feyza Aktan, Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz hakkında korunma talep etti. Mahkeme, ikilinin bir ay süreyle Feyza Aktan’a yaklaşmamasına karar verdi. Bir aylık tedbir süresinin dolmasının ardından Aktan yeniden mahkemeye başvurdu. Mahkeme 1 ay daha tedbir kararı verdi.

8İDDİALAR ASILSIZ

"İDDİALAR ASILSIZ"

İddiaların asılsız olduğunu belirten Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz, karara itiraz etti. Dilekçede, “Özcan Deniz’in Feyza Aktan’a yönelik hiçbir şiddet, hakaret ve tehdit eylemi olmamıştır. Şiddete dair bir delil de sunmamıştır” denildi.

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