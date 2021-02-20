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MESUT YILMAZ
• 20 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Gülben Ergen'dan Okan Bayülgen cevabı : Çok şekerdi!

Gülben Ergen, geçtiğimiz ay konuk olduğu programda, sunucu Okan Bayülgen ile yaşadığı gerginlik hakkında konuştu. 48 yaşındaki şarkıcıya yöneltilen ısrarlı Seren Serengil sorusu ve "Senin gibi bir tipi aramıza almak istemeyiz" yorumu dikkat çekmişti.

MESUT YILMAZ
• 20 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Okan Bayülgen, tv100'de yayınlanan programına konuk aldığı Gülben Ergen'e, "Sen aslında kimi sanatçıların yapmak istediği şeyi de yapmak istiyorsun. Yani Zuhal Olcay gibi, Leman Sam gibi de olmak istiyorsun ancak kimse buna izin vermez. Çünkü sanatçılar kamplara ayrılırlar. Bahsettiğim durum siyasi kamplaşma değil, ancak bir kamplaşma vardır. Mesela biz aynı kafadan, aynı mektep mezunları bir araya geliriz. Senin gibi bir tipi aramıza almak istemeyiz” diyerek, tartışma yaratan açıklamalarda bulunmuştu.

2TAKLA ATARSINIZ DA BELLİ ETMEZSİNİZ

"TAKLA ATARSINIZ DA BELLİ ETMEZSİNİZ"

Ünlü şarkıcı, Okan Bayülgen sorusunu bitirmeden araya girerek, “Aranıza beni almak için takla atarsınız da belli etmezsiniz. Bayılırsınız ben aranıza gireyim de muhabbet edelim diye” ifadelerini kullanmıştı.

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Bayülgen'in “Kimin altında çalıştığını neden söylemiyorsun? Seren Serengil assolistti, sen assolist altı değil miydin?” sorusunu yönelttiği Ergen, “Elbette Seren Serengil, Emrah, ben. Beş kere dedirtecek ismi, bütün çabası bu ve bundan zevk oluyor” diyerek, konunun davalık olduğu Serengil'e gelmesi nedeniyle gerilmişti.

4AZ ÖNCE CENAZEDEN ÇIKTIM

"AZ ÖNCE CENAZEDEN ÇIKTIM"

Önceki gün Bebek'te objektiflere takılan Gülben Ergen, "Az önce bir cenazeden çıktım, hiç konuşacak havada değilim" dedi.

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48 yaşındaki şarkıcı, şovmen Okan Bayülgen ile programda gerilmesi hatırlatılınca, "Çok şekerdi. Ben cevap verdim ona" şeklinde soruyu geçiştirdi.

6TAKSİ PLAKASI İDDİASINA ARTIK SİNİRLENİYORUM

"TAKSİ PLAKASI İDDİASINA ARTIK SİNİRLENİYORUM"

Gülben Ergen, defalarca yalanlamasına rağmen hala taksi plakaları olduğu söylentilerine artık sinirlendiğini söyledi: Yalan dedikçe yazılmaya devam ediyor. Hiçbir zaman taksi plakalarım olmadı. Bir de 500 tane falan diyorlar, inanılmaz.

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HABER: MESUT YILMAZ / MİLLİYET

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