Gülben Ergen'dan Okan Bayülgen cevabı : Çok şekerdi!

"TAKSİ PLAKASI İDDİASINA ARTIK SİNİRLENİYORUM" Gülben Ergen, defalarca yalanlamasına rağmen hala taksi plakaları olduğu söylentilerine artık sinirlendiğini söyledi: Yalan dedikçe yazılmaya devam ediyor. Hiçbir zaman taksi plakalarım olmadı. Bir de 500 tane falan diyorlar, inanılmaz.