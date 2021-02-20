MESUT YILMAZ
• 20 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Gülben Ergen'dan Okan Bayülgen cevabı : Çok şekerdi!
Gülben Ergen, geçtiğimiz ay konuk olduğu programda, sunucu Okan Bayülgen ile yaşadığı gerginlik hakkında konuştu. 48 yaşındaki şarkıcıya yöneltilen ısrarlı Seren Serengil sorusu ve "Senin gibi bir tipi aramıza almak istemeyiz" yorumu dikkat çekmişti.
MESUT YILMAZ
• 20 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Okan Bayülgen, tv100'de yayınlanan programına konuk aldığı Gülben Ergen'e, "Sen aslında kimi sanatçıların yapmak istediği şeyi de yapmak istiyorsun. Yani Zuhal Olcay gibi, Leman Sam gibi de olmak istiyorsun ancak kimse buna izin vermez. Çünkü sanatçılar kamplara ayrılırlar. Bahsettiğim durum siyasi kamplaşma değil, ancak bir kamplaşma vardır. Mesela biz aynı kafadan, aynı mektep mezunları bir araya geliriz. Senin gibi bir tipi aramıza almak istemeyiz” diyerek, tartışma yaratan açıklamalarda bulunmuştu.
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Bayülgen'in “Kimin altında çalıştığını neden söylemiyorsun? Seren Serengil assolistti, sen assolist altı değil miydin?” sorusunu yönelttiği Ergen, “Elbette Seren Serengil, Emrah, ben. Beş kere dedirtecek ismi, bütün çabası bu ve bundan zevk oluyor” diyerek, konunun davalık olduğu Serengil'e gelmesi nedeniyle gerilmişti.
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