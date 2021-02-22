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• 22 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Hadise, Kaan Yıldırım’a olan aşkını koluna kazıttı mı?

Şarkıcı Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım akı doludizgin devam ediyor. Aşkını sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla dile getiren Hadise Açıkgöz, son pozlarıyla hayranlarını şaşırttı. Açıkgöz’ün, kendisinin ve sevgilisinin baş harflerini dövme yaptırdığı iddia edildi.

• 22 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Hadise, uzun süredir aradığı aşkı oyuncu Kaan Yıldırım'da buldu. Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan çiftin dünyaevine girmesi beklenirken, Hadise'nin son paylaşımı kafaları karıştırdı.

2AŞKINI KOLUNA MI KAZITTI

AŞKINI KOLUNA MI KAZITTI?

Şarkıcının, sol bileğine kendisinin ve Kaan Yıldırım'ın baş harflerini dövme yaptırdığı öne sürüldü. İki harfin arasındaki kalp işareti de dikkatlerden kaçmadı.

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Ünlü çiftin bazı takipçileri, dövmede "H ♡ K" yazdığını görse de, bir kısmı da dövmeyi okumakta zorluk çektiğini dile getirdi.

4AYAĞINDA ‘AŞK DÖVMESİ

AYAĞINDA ‘AŞK' DÖVMESİ

Öte yandan vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda dövmesi bulunan Hadise Açıkgöz, geçtiğimiz haftalarda da sağ ayağındaki 'aşk' yazılı dövme ile gündem olmuştu.

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2015 yılında yaklaşık sekiz ay iş insanı Uğur Güven ile sevgili olan Hadise'nin, bu dönemde ayağına 'aşk' dövmesini yaptırdığı iddia edilmişti.

6HADİSENİN DÖVMELERİNİN ANLAMLARI

HADİSE'NİN DÖVMELERİNİN ANLAMLARI

Vücudunun çeşitli yerlerinde birçok dövmesi bulunan Hadise’nin ensesinde Latince olarak ‘Kendi kanatlarıyla uçan kız’, sırtında ‘Bana yön verilmez, ben veririm’ yazıyor.

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36 yaşındaki şarkıcının belindeki dövmesi ise Tibet dilinde ve ‘Zor durumdakilerle gönül birliği yapan iyi kalpli insan’ anlamına geliyor.

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Müzisyen Sinan Akçıl ile aşk yaşadığı dönemde, tanıştığı günün tarihini koluna yaptıran Hadise'nin, şu an bu dövmenin üstünü kapattırdığı ortaya çıkmıştı.

9FİLTRELİ SEVGİLİLER GÜNÜ KUTLAMASI

FİLTRELİ SEVGİLİLER GÜNÜ KUTLAMASI

Ayrılıp barıştıktan sonra aşklarını sosyal medyada gözler önüne sermeye devam eden ikiliden Hadise, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde eski bir karelerini yayınlamıştı.

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Ünlü çift, filtre ile ergenlik yıllarına dönmüştü. Hadise, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafa, "7’den 77’ye Sevgililer Günü’nüz kutlu olsun" notunu düşmüştü.

11‘YILIN ÇİFTİ’ OLDULAR

‘YILIN ÇİFTİ’ OLDULAR

Öte yandan geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde ayrılıp, ardından aşklarına ikinci şans veren Hadise ile Kaan Yıldırım, Best FM’in düzenlediği ‘Yılın En İyi Çifti’ anketinden birinci çıktı.

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Ünlü çift, yedi bine yakın oy kullanılan ankette; Beren Saat-Kenan Doğulu, Gülşen-Ozan Çolakoğlu ve Demet Özdemir-Oğuzhan Koç isimlerini geride bıraktı.

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