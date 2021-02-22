• 22 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Hadise, Kaan Yıldırım’a olan aşkını koluna kazıttı mı?
Şarkıcı Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım akı doludizgin devam ediyor. Aşkını sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla dile getiren Hadise Açıkgöz, son pozlarıyla hayranlarını şaşırttı. Açıkgöz’ün, kendisinin ve sevgilisinin baş harflerini dövme yaptırdığı iddia edildi.
• 22 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Hadise, uzun süredir aradığı aşkı oyuncu Kaan Yıldırım'da buldu. Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan çiftin dünyaevine girmesi beklenirken, Hadise'nin son paylaşımı kafaları karıştırdı.
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AŞKINI KOLUNA MI KAZITTI?
Şarkıcının, sol bileğine kendisinin ve Kaan Yıldırım'ın baş harflerini dövme yaptırdığı öne sürüldü. İki harfin arasındaki kalp işareti de dikkatlerden kaçmadı.
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Ünlü çift, filtre ile ergenlik yıllarına dönmüştü. Hadise, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafa, "7’den 77’ye Sevgililer Günü’nüz kutlu olsun" notunu düşmüştü.
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