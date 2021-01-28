• 28 Ocak 2021 - 14:23 • Son Güncelleme:
Hadise-Kaan Yıldırım'dan barışma sonrası ilk fotoğraf
Ayrılık haberi ile hayranlarını üzen yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım ile ünlü popçu Hadise, geçtiğimiz günlerde ilişkilerine ikinci şansı vermişlerdi. Daha önce "Instagram'da sevgilimi asla takip etmeyeceğim, asla resim koymayacağım" diyen Hadise'den barışma sonrası ilk paylaşım geldi.
• 28 Ocak 2021 - 14:23 • Son Güncelleme:
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Kasım 2020'de koronavirüs testi pozitif çıkan yakalanan Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın yanından ayrılıp kendi evine geçmiş, burada kendisini karantinaya almıştı.
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AYRILIĞI BÖYLE DUYURMUŞTU
35 yaşındaki popçu, Instagram hesabından özel hayatı hakkında yaptığı açıklamada, "Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel. Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu... Ama bazen aşk olsa da olmuyor. Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalanırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim. Hep söylerim bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun. Kendinize iyi bakın" ifadelerini kullanmıştı.
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BÜYÜK KONUŞMUŞ!
Hadise'nin, Kaan Yıldırım aşkını sosyal medya paylaşımı ile ilan etmesinden dokuz ay önce verdiği bir röportaj yeniden gündem olmuştu. Popçunun, "Aşığım arkadaşlar birisi var hayatımda hiç demedim, demeyeceğim de. Instagram'da sevgilimi asla takip etmeyeceğim, asla resim koymayacağım. Ben öyle bir insan değilim" sözleri sosyal medyayı sallamıştı.
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