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• 28 Ocak 2021 - 14:23 • Son Güncelleme:

Hadise-Kaan Yıldırım'dan barışma sonrası ilk fotoğraf

Ayrılık haberi ile hayranlarını üzen yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım ile ünlü popçu Hadise, geçtiğimiz günlerde ilişkilerine ikinci şansı vermişlerdi. Daha önce "Instagram'da sevgilimi asla takip etmeyeceğim, asla resim koymayacağım" diyen Hadise'den barışma sonrası ilk paylaşım geldi.

• 28 Ocak 2021 - 14:23 • Son Güncelleme:
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Kasım 2020'de koronavirüs testi pozitif çıkan yakalanan Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın yanından ayrılıp kendi evine geçmiş, burada kendisini karantinaya almıştı.

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Çiftin hastalık nedeniyle evleri ayırdıktan sonra ilişkilerine de son verdiği iddia edilmişti. Kaan Yıldırım, ateş başında sevgilisiyle çekildiği fotoğrafını paylaşarak ayrılık iddialarını yalanlamıştı.

3AYRILIĞI BÖYLE DUYURMUŞTU

AYRILIĞI BÖYLE DUYURMUŞTU

35 yaşındaki popçu, Instagram hesabından özel hayatı hakkında yaptığı açıklamada, "Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel. Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu... Ama bazen aşk olsa da olmuyor. Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalanırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim. Hep söylerim bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun. Kendinize iyi bakın" ifadelerini kullanmıştı.

4ÇOK MUTLUYUZ

"ÇOK MUTLUYUZ"

Kaan Yıldırım ile sekiz aylık ilişkisini bitiren Hadise, geçtiğimiz günlerde ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü şarkıcı, kameralar karşısında güzel haberi vermişti.

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Hadise, "Bir ilişki başladığında 'ayrılıyorlar' oluyor, sonra 'tekrar barıştılar' oluyor. Onlar insanın canını yakıyor. 2020 yılında hangimizin psikolojisi yerindeydi ki. Ben de insanım benim de duygularım var bazen yoğun yaşanıyor onun dışında her şey yolunda çok mutluyuz" şeklinde konuşmuştu.

6BÜYÜK KONUŞMUŞ

BÜYÜK KONUŞMUŞ!

Hadise'nin, Kaan Yıldırım aşkını sosyal medya paylaşımı ile ilan etmesinden dokuz ay önce verdiği bir röportaj yeniden gündem olmuştu. Popçunun, "Aşığım arkadaşlar birisi var hayatımda hiç demedim, demeyeceğim de. Instagram'da sevgilimi asla takip etmeyeceğim, asla resim koymayacağım. Ben öyle bir insan değilim" sözleri sosyal medyayı sallamıştı.

7HADİSE DAYANAMADI

HADİSE DAYANAMADI!

Şarkıcının takipçileri, "Asla asla deme" yorumlarında bulunmuştu. Hadise'nin "Sevgilimle asla resim koymayacağım" şeklindeki sözlerine rağmen dayanamayıp bir paylaşım daha yapması dikkat çekti.

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Ünlü şarkıcı, Instagram hesabının hikaye bölümünden sevgilisi Kaan Yıldırım ile pozunu yayınladı. Birbirlerine aşk dolu bakan ikili, bu paylaşım ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

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