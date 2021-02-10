Hadise'nin ayna pozu gündem oldu

"İLİŞKİYİ NOKTALADIM" Şarkıcı Hadise, yaklaşık sekiz ay aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'dan ayrıldığını şu sözlerle duyurmuştu; "Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel. Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu... Ama bazen aşk olsa da olmuyor. Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim."