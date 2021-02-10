• 10 Şubat 2021 - 14:13 • Son Güncelleme:
Hadise'nin ayna pozu gündem oldu
Oyuncu Kaan Yıldırım ile barışan Hadise, magazin gündeminden düşmüyor. Ayna karşısında poz veren Hadise, eşofmanlı ve sıfır makyajlı haliyle ilgi odağı oldu.
• 10 Şubat 2021 - 14:13 • Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz günlerde oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile ilişkisine yeniden şans verdiğini duyuran Hadise, eşofmanlı pozunu Instagram hesabından yayınladı.
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"İLİŞKİYİ NOKTALADIM"
Şarkıcı Hadise, yaklaşık sekiz ay aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'dan ayrıldığını şu sözlerle duyurmuştu; "Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel. Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu... Ama bazen aşk olsa da olmuyor. Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim."
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