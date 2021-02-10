Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin Haberleri Hadise'nin ayna pozu gündem oldu
• 10 Şubat 2021 - 14:13 • Son Güncelleme:

Hadise'nin ayna pozu gündem oldu

Oyuncu Kaan Yıldırım ile barışan Hadise, magazin gündeminden düşmüyor. Ayna karşısında poz veren Hadise, eşofmanlı ve sıfır makyajlı haliyle ilgi odağı oldu.

• 10 Şubat 2021 - 14:13 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Geçtiğimiz günlerde oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile ilişkisine yeniden şans verdiğini duyuran Hadise, eşofmanlı pozunu Instagram hesabından yayınladı.

2

Hayranlarının karşısına hiç alışık olunmadık bir halde çıkan Hadise eşofman şıklığı ile yine övgüleri topladı. Hadise'nin günlük tarzındaki eşofman takımı çok beğenildi.

3BARIŞTILAR

BARIŞTILAR

2020'nin sürpriz aşıkları Hadise ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz ay yollarını ayırmıştı. Ancak ayrılığa dayanamayan çift, tekrar barıştı.

4ÖPMEYE DOYAMADI

ÖPMEYE DOYAMADI

Aralarındaki buzları eriten ikiliden Yıldırım, sevgilisi ile birlikte çekilen yeni karesini sosyal medya hesabından yayınladı. 34 yaşındaki Yıldırım, Hadise'yi öperken verdiği bu pozu takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun gönderisini yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.

5

Oyuncunun, Hadise'ye evlenme teklif ettiği ve ‘Evet’ cevabını aldığı söyleniyor. Çift düğün için pandeminin bitmesini bekleyecek ve yaz aylarında nikah masasına oturacak.

6İLİŞKİYİ NOKTALADIM

"İLİŞKİYİ NOKTALADIM"

Şarkıcı Hadise, yaklaşık sekiz ay aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'dan ayrıldığını şu sözlerle duyurmuştu; "Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel. Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu... Ama bazen aşk olsa da olmuyor. Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim."

7

"Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum." diyen Hadise, "Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim. Hep söylerim bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun. Kendinize iyi bakın" demişti.

8ŞİMDİ ÇOK MUTLUYUZ

"ŞİMDİ ÇOK MUTLUYUZ"

Ayrılığa dayanamayan Hadise, reklam yüzü olduğu bir markanın lansmanında Kaan Yıldırım ile barıştığını açıklamıştı. Hadise, "Büyük konuşmamak lazım. Hepimiz insanız. 2020'de hangimizin psikolojisi yerindeydi? Kadınlar duygularını çok yoğun yaşıyor. Hemcinslerim benim ne demek istediğimi anlayacaktır. Her şey yolunda. Şimdi çok mutluyuz" demişti.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Kahvaltı yapmamanın vücuda olası zararları ve faydaları

Fazla kilolarınızdan kurtulmak istiyorsanız bu kurallara dikkat!

'Long COVID-19' sonrası sinir sistemi rahatsızlıkları ortaya çıkabiliyor

Erkek çocukları daha fazla etkileyen hastalık: Krup sendromu

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet