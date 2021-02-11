Hakan Meriçliler'in maske takma şekli dikkat çekti

"AKSİYON DİZİSİNDE OYNAYACAĞIM" Son zamanlarda popüler olan dijital platformlar hakkında görüşü sorulan Meriçliler, "Ben gelenekçi biriyim. Tabii ki herkesin oynadığımız filmlere ve dizilere ulaşmasını isterim ama dijital platformlar biraz daha özgür oluyor. Yakında ben de bir dijital platformda aksiyon dizisinde oynayacağım" cevabını vermişti.