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UMUT ÜNVER
• 11 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Hakan Meriçliler'in maske takma şekli dikkat çekti

Geçtiğimiz günlerde Akaretler'de maskesiz görüntülenince gerilen oyuncu Hakan Meriçliler, önceki gün Kuruçeşme'de objektiflere takıldı. 53 yaşındaki Meriçliler'in maske takma şekli şaşırttı.

UMUT ÜNVER
• 11 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Hakan Meriçliler, Kuruçeşme'de görüntülendi. Kulaklık takıp müzik eşliğinde spor yapan oyuncunun, pandemiye rağmen maske takma şekli dikkatlerden kaçmadı.

2KURAL TANIMADI

KURAL TANIMADI

Meriçliler, yürüyüş yaptığı sırada koronavirüs salgını önlemlerinden biri olan insanlarla arasındaki sosyal mesafe kuralını ihlal etse de hiç oralı olmadı.

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Kulaklıkla müzik dinleyen 53 yaşındaki oyuncunun, maskesinin lastiğini tek kulağına takıp aşağı doğru sarkıtması görenlere şaşkınlık yaşattı.

4BENİ İZİNSİZ ÇEKEMEZSİNİZ

"BENİ İZİNSİZ ÇEKEMEZSİNİZ"

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün Akaretler'deki bir mekanın önünde kadın arkadaşıyla kahve içen Hakan Meriçliler, gazetecilere, "İzinsiz beni çekemezsiniz" diyerek çıkıştı. 53 yaşındaki oyuncunun oturduğu yerin hemen arkasında yer alan "COVID 19 nedeniyle oturmak yasaktır" yazısı asılıydı.

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Maskesiz olduğu için gergin bir tavır sergilediği anlaşılan Hakan Meriçliler, "Röportaj yapalım mı?" talebini geri çevirip, maskesini taktıktan sonra hızlıca uzaklaştı.

6ÇEŞMEYE YERLEŞTİ

ÇEŞME'YE YERLEŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı’nda objektiflere takılan oyuncu, pandemi sürecinde İzmir’de Tuba Ünsal’la film çektiklerini söylemişti. ünlü oyuncu, aynı zamanda Çeşme’ye yerleştiğini ifade etmişti.

7AKSİYON DİZİSİNDE OYNAYACAĞIM

"AKSİYON DİZİSİNDE OYNAYACAĞIM"

Son zamanlarda popüler olan dijital platformlar hakkında görüşü sorulan Meriçliler, "Ben gelenekçi biriyim. Tabii ki herkesin oynadığımız filmlere ve dizilere ulaşmasını isterim ama dijital platformlar biraz daha özgür oluyor. Yakında ben de bir dijital platformda aksiyon dizisinde oynayacağım" cevabını vermişti.

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HABER: UMUT ÜNVER / MİLLİYET

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