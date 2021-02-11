UMUT ÜNVER
• 11 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Hakan Meriçliler'in maske takma şekli dikkat çekti
Geçtiğimiz günlerde Akaretler'de maskesiz görüntülenince gerilen oyuncu Hakan Meriçliler, önceki gün Kuruçeşme'de objektiflere takıldı. 53 yaşındaki Meriçliler'in maske takma şekli şaşırttı.
UMUT ÜNVER
• 11 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Hakan Meriçliler, Kuruçeşme'de görüntülendi. Kulaklık takıp müzik eşliğinde spor yapan oyuncunun, pandemiye rağmen maske takma şekli dikkatlerden kaçmadı.
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KURAL TANIMADI
Meriçliler, yürüyüş yaptığı sırada koronavirüs salgını önlemlerinden biri olan insanlarla arasındaki sosyal mesafe kuralını ihlal etse de hiç oralı olmadı.
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"BENİ İZİNSİZ ÇEKEMEZSİNİZ"
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün Akaretler'deki bir mekanın önünde kadın arkadaşıyla kahve içen Hakan Meriçliler, gazetecilere, "İzinsiz beni çekemezsiniz" diyerek çıkıştı. 53 yaşındaki oyuncunun oturduğu yerin hemen arkasında yer alan "COVID 19 nedeniyle oturmak yasaktır" yazısı asılıydı.
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"AKSİYON DİZİSİNDE OYNAYACAĞIM"
Son zamanlarda popüler olan dijital platformlar hakkında görüşü sorulan Meriçliler, "Ben gelenekçi biriyim. Tabii ki herkesin oynadığımız filmlere ve dizilere ulaşmasını isterim ama dijital platformlar biraz daha özgür oluyor. Yakında ben de bir dijital platformda aksiyon dizisinde oynayacağım" cevabını vermişti.
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