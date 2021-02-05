• 05 Şubat 2021 - 08:35 • Son Güncelleme:
Hande Erçel ve Kerem Bürsin arasında gerilim!
Samimi halleri ile aşk dedikodularını alevlendiren Hande Erçel ile Kerem Bürsin gündemden düşmezken, haklarında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Kerem ve Hande'nin arası açıldığı için sette kavga eden ikili yüzünden çekimlerin yarıda kesildiği konuşuldu.
• 05 Şubat 2021 - 08:35 • Son Güncelleme:
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Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen, haklarında “Birlikteler mi, değiller mi?” dedikoduları hiç eksik olmayan rol arkadaşları Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in arası açıldı.
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