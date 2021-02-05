Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin Haberleri Hande Erçel ve Kerem Bürsin arasında gerilim!
• 05 Şubat 2021 - 08:35 • Son Güncelleme:

Hande Erçel ve Kerem Bürsin arasında gerilim!

Samimi halleri ile aşk dedikodularını alevlendiren Hande Erçel ile Kerem Bürsin gündemden düşmezken, haklarında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Kerem ve Hande'nin arası açıldığı için sette kavga eden ikili yüzünden çekimlerin yarıda kesildiği konuşuldu.

• 05 Şubat 2021 - 08:35 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen, haklarında “Birlikteler mi, değiller mi?” dedikoduları hiç eksik olmayan rol arkadaşları Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in arası açıldı.

2

İddiaya göre araları açıldığı için sette kavga eden ikili yüzünden çekimler yarıda kesilmiş. Bir süre önce boynunu inciten ve boyunlukla gezen güzel oyuncu, ağrıları arttığı için çekimlere devam edemeyeceğini söyleyip birkaç gün izin istemiş.

3

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; yapım şirketi, setin tatil edilmesini Hande Erçel’in boyun rahatsızlığına bağlamış.

4HANDE MÜTHİŞ BİR İNSAN

"HANDE MÜTHİŞ BİR İNSAN"

Kerem Bürsin, daha önce güzel oyuncu ile ilişki iddialarını yalanlamış, "Hande müthiş bir insan. Sıfır egosu var. Beni motive ediyor. Kendimi çok şanslı hissediyorum" demişti.

5

Oyuncu Hande Erçel, uzun bir süredir aşk yaşadığı şarkıcı Murat Dalkılıç ile yaklaşık altı ay önce yollarını ayırmıştı.

6İDDİALARI REDDEDİYORLAR

İDDİALARI REDDEDİYORLAR

Bu ayrılıktan sonra güzel oyuncunun, rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı iddia edildi. İkili, iddiaları her defasında reddetse de, sosyal medya paylaşımları ve samimi halleri bu dedikoduları sürekli gündeme getiriyor.

7KEREMLE ÇOK İYİ ARKADAŞIZ

"KEREM'LE ÇOK İYİ ARKADAŞIZ"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Erçel, Kavacık'ta görüntülenmiş ve muhabirlerle sohbet etmişti. Her şeyin yolunda gittiğini söyleyen oyuncu, rol arkadaşı Kerem Bürsin sorularına, "Çok iyi arkadaşız" cevabını vermişti.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Son Dakika | Galatasaray derbisi öncesi Samandıra'da sıcak saatler! Fenerbahçe'de ayrılık kararının ardından...

Son dakika - Galatasaray'da gizli plan ortaya çıktı! Rekor bonservis...

Son Dakika | Bursaspor'da kadro dışı kalan Ali Akman'da bir şok daha! Gerçek ortaya çıktı...

Can Yaman'dan Diletta Leotta paylaşımı! 'Tehlikeli çift'

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet