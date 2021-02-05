Hande Erçel ve Kerem Bürsin arasında gerilim!

İddiaya göre araları açıldığı için sette kavga eden ikili yüzünden çekimler yarıda kesilmiş. Bir süre önce boynunu inciten ve boyunlukla gezen güzel oyuncu, ağrıları arttığı için çekimlere devam edemeyeceğini söyleyip birkaç gün izin istemiş.