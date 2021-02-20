Hande Erçel ve Kerem Bürsin arasında ilginç iddia!

"HANDE MÜTHİŞ BİR İNSAN" Kerem Bürsin, daha önce güzel oyuncu ile ilişki iddialarını yalanlamış, "Hande müthiş bir insan. Sıfır egosu var. Beni motive ediyor. Kendimi çok şanslı hissediyorum" demişti.