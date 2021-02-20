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• 20 Şubat 2021 - 08:30 • Son Güncelleme:

Hande Erçel ve Kerem Bürsin arasında ilginç iddia!

Rol aldıkları dizide iki aşığı canlandıran Hande Erçel ile Kerem Bürsin hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Erçel ve Bürsin'in, bir süredir birlikte yaşamaya başladığı öne sürüldü. Aynı evden çıkarken görüntü vermemek için çabalayan ikili, ilişki iddiaları karşısında yanıtsız kaldı.

• 20 Şubat 2021 - 08:30 • Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncular Hande Erçel ve Kerem Bürsin, uzun süredir aşk iddiaları ile gündemi meşgul ediyordu. Rol aldıkları dizide yakınlaştıkları konuşulan ikili, iddiaları güçlendirecek görüntüyle magazin dünyasında bomba etkisi yarattı.

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Hande Erçel, geçtiğimiz haftalarda Beykoz'da bir villaya taşınmıştı. Sürpriz taşınma sonrası Erçel'in rol arkadaşı Kerem Bürsin'den flaş bir hamle geldi.

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Magazin D'nin iddiasına göre; Bürsin'in Hande Erçel'den uzak kalmamak adına yanına taşındığı öne sürüldü. Dün geceyi birlikte geçirdikleri iddia edilen ikili, evin önünde basın mensuplarını görünce birlikte görüntü vermemek için yoğun çaba sarf etti.

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Erçel, kendi arabasını önden gönderip Bürsin ile birlikte set aracına bindi. İkili, rol aldıkları dizilerinin Kuzguncuk'taki setine geçti.

5MURAT DALKILIÇLA AYRILDI

MURAT DALKILIÇ'LA AYRILDI

Oyuncu Hande Erçel, uzun bir süredir aşk yaşadığı şarkıcı Murat Dalkılıç ile yaklaşık bir yıl önce yollarını ayırmıştı.

6İDDİALARI REDDEDİYORLAR

İDDİALARI REDDEDİYORLAR

Bu ayrılıktan sonra güzel oyuncunun, rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı iddia edildi. İkili, iddiaları her defasında reddetse de, sosyal medya paylaşımları ve samimi halleri bu dedikoduları sürekli gündeme getiriyor.

7HANDE MÜTHİŞ BİR İNSAN

"HANDE MÜTHİŞ BİR İNSAN"

Kerem Bürsin, daha önce güzel oyuncu ile ilişki iddialarını yalanlamış, "Hande müthiş bir insan. Sıfır egosu var. Beni motive ediyor. Kendimi çok şanslı hissediyorum" demişti.

8KEREMLE ÇOK İYİ ARKADAŞIZ

"KEREM'LE ÇOK İYİ ARKADAŞIZ"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Erçel, Kavacık'ta görüntülenmiş ve muhabirlerle sohbet etmişti. Her şeyin yolunda gittiğini söyleyen oyuncu, rol arkadaşı Kerem Bürsin sorularına, "Çok iyi arkadaşız" cevabını vermişti.

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