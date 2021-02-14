UMUT ÜNVER
• 14 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Hande Yener: Çok büyük gaza geldim
Hande Yener, önceki gün Nişantaşı’nda diş kontrolüne gitti. Klinik çıkışı görüntülenen 48 yaşındaki şarkıcının kıyafet tercihi dikkat çekti.
UMUT ÜNVER
• 14 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
1
Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra çılgın sahne kıyafetleriyle adından sıkça söz ettirmeyi başaran Hande Yener, bu kez giyim tarzıyla astronotlara benzetildi.
3
Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takan Hande Yener, kıyafetinin sorulması üzerine "Hava çok soğuktu, evde kalın ne bulduysam onu giydim" dedi.
4
"DİŞİME RESTORASYON YAPILIYOR"
Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda objektiflere takılan 48 yaşındaki şarkıcı, diş tedavisinin sürdüğünü belirterek, “Dişime restorasyon yapılıyor desem yeridir. Ağzım uyuştuğu için konuşamıyorum" demişti.
5
6