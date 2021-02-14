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UMUT ÜNVER
• 14 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Hande Yener: Çok büyük gaza geldim

Hande Yener, önceki gün Nişantaşı’nda diş kontrolüne gitti. Klinik çıkışı görüntülenen 48 yaşındaki şarkıcının kıyafet tercihi dikkat çekti.

UMUT ÜNVER
• 14 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra çılgın sahne kıyafetleriyle adından sıkça söz ettirmeyi başaran Hande Yener, bu kez giyim tarzıyla astronotlara benzetildi.

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Ünlü popçu, "Evde çok sıkıldım. Çok büyük gaza geldim. Yeni parçalar yapıyoruz. Sessiz ve derinden, sürpriz şeyler hazırlıyorum" açıklamasını yaptı.

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takan Hande Yener, kıyafetinin sorulması üzerine "Hava çok soğuktu, evde kalın ne bulduysam onu giydim" dedi.

4DİŞİME RESTORASYON YAPILIYOR

"DİŞİME RESTORASYON YAPILIYOR"

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda objektiflere takılan 48 yaşındaki şarkıcı, diş tedavisinin sürdüğünü belirterek, “Dişime restorasyon yapılıyor desem yeridir. Ağzım uyuştuğu için konuşamıyorum" demişti.

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Hande Yener, meslektaşı Bülent Serttaş’ın 'İbo Show' programında oryantal Didem Kınalı'nın dansı boyunca gözlerini kaçırmasıyla ilgili konuşmuştu.

6KARISINDAN KORKMUŞ OLABİLİR

"KARISINDAN KORKMUŞ OLABİLİR"

Hande Yener, sosyal medyada gündem olan görüntüler hakkında, “Bilerek yapılmamış olabilir. Veya Bülent Serttaş karısından korkmuş bile olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

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