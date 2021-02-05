• 05 Şubat 2021 - 11:10 • Son Güncelleme:
Son Dakika: Hüner Coşkuner'in son sözleri ve veda şarkısı!
Kemik iliği kanseri tedavisi gördüğü hastanede dün gece yaşamını yitiren sanatçı Hüner Coşkuner'in ölümü sevenlerini yasa boğdu. Ünlü sanatçı Hüner Coşkuner'in ölmeden önce hastanedeki son sözleri ve okuduğu son şarkı duygulandırdı.
• 05 Şubat 2021 - 11:10 • Son Güncelleme:
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Yakalandığı kemik iliği kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören sanatçı Hüner Coşkuner (58), hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü hastanede yoğum bakıma alınan sanatçı, saat 22.00 sıralarında yaşamını yitirdi.
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Sanatçının tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, Hüner Coşkuner'in ilk defa Nisan 2020'de kan hastalıkları bölümü tarafından değerlendirildiği, incelemeler sonrası kemik iliği kanseri tanısı konulduğu belirtildi. Açıklamada, tedavilere cevap vermeyen ve gelişen nefes darlığı sonrası yoğun bakıma alınan Coşkuner'in hayatını kaybettiği bildirildi.
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BAKANLIK'TAN MESAJ
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hüner Coşkuner'in ölümünün ardından bir mesaj yayınlandı. Bakanlık'tan yapılan paylaşımda "Klasik Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Hüner Coşkuner’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesi ve sevenlerine sabırlar diliyoruz. Sanat camiamızın başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı.
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Başarılı sanatçı; Melahat Pars, Kamuran Yarkın ve Feriha Tunceli'nin de aralarında olduğu önemli hocalardan dersler aldı. İlk albümü 'Doğuş'u 1987'de müzikseverlerle buluşturan Coşkuner, 1989'da 'Sakın Dönme Geriye' albümünü yayımladı. Sanatçı, kariyeri boyunca Türk müziğine 'Gidiyor', 'Haydi Tut Ellerimi', 'Gidemezsin', 'Sevemem', 'Vurgunum Sana' ve 'Gideceksen Gelme' adlı albümleri kazandırdı.
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