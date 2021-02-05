Son Dakika: Hüner Coşkuner'in son sözleri ve veda şarkısı!

"Küpesiz günüm yok. Aksesuarı ciddi anlamda çok severim. Küpe, bilezik, kolye. Bir yere gideceğim zaman mesela bir elbise, bol aksesuar. Bundan güç mü alıyorum bilemiyorum. Vasiyetim var aileme, Allah gecinden versin yaşamak her şeye rağmen çok güzel, küpelerimle gömülmek isterim."