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• 21 Şubat 2021 - 01:18 • Son Güncelleme:

'İbo Show'a Latif Doğan damga vurdu! 'Nereden geliyor bu enerji'

İbrahim Tatlıses'in sunduğu 'İbo Show' programının dün akşam yayınlanan yeni bölümüne Latif Doğan damga vurdu. Sosyal medya kullanıcıları, Latif Doğan’ın danslarına ve enerjisine övgüler yağdırdı.

• 21 Şubat 2021 - 01:18 • Son Güncelleme:
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İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl sonra ekrana dönen 'İbo Show', birbirinden değerli konuklarıyla 20 Şubat Cumartesi akşamı izleyicilerin karşısına çıktı.

2LATİF DOĞAN ENERJİSİYLE ÇOK KONUŞULDU

LATİF DOĞAN ENERJİSİYLE ÇOK KONUŞULDU

'İbo Show’un dün akşam yayınlanan 14. bölümüne; Kahtalı Mıçe, Nuri Sesigüzel, Bedia Akartürk, Latif Doğan ve Uğur Karakuş konuk oldu.

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Adeta Adıyamanlılar gecesi yaşanan programda; konuklardan Latif Doğan, Twitter’da gündem oldu.

4SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Gerek söylediği türküler gerek danslarıyla stüdyoya renk katan Latif Doğan’ın enerjisine yorum yağdı. İşte 54 yaşındaki Doğan hakkında atılan bazı tweetler...

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“Latif Doğan'ın enerjisinden lazım bana da”

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“Allah'ım şu pandemide Latif Doğan'ın enerjisinden biraz da bize ver”

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“Şu adamın hayat enerjisinin yarısı bende olsaydı her şey bambaşka olabilirdi. Malatyalılar der ki ‘Abi kurbanın olam nerden geliyi bu enerji yorulmadın mı sen?”

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“Latif Doğan bu akşam coştukça coştu. Keklik gibi sekti maşallah”

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“Ben de İbrahim Tatlıses gibiyim. Oynamak istiyorum ama kalkamıyorum”

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“Meğer ben Latif Doğan'ın ta kendisiymişim. Eli dursa ayağı durmuyor ayağı dursa omuzlar durmuyor.”

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“Kapı gıcırtısına oynayacak adam. Latif Doğan aşırı sempatiksin”

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"Tüm yetkililere sesleniyorum. Bu ülkenin acil Latif Doğan Show'a ihtiyacı var"

13YENİ İMAJI ERMAN KUZUYA BENZETİLDİ

YENİ İMAJI 'ERMAN KUZU'YA BENZETİLDİ

Öte yandan İbrahim Tatlıses’in yeni imajı da bir hayli konuşuldu. 69 yaşındaki sanatçının saçlarındaki değişim dikkat çekti.

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Sosyal medya kullanıcıları İbrahim Tatlıses’i; yıllar önce Şafak Sezer’in canlandırdığı ‘Erman Kuzu’ karakterine benzetirken; bazıları da İmparator’un yeni imajını çok beğendiğini söyledi.

15TATLISESTEN İMAJ AÇIKLAMASI

TATLISES'TEN 'İMAJ' AÇIKLAMASI!

Saçlarının günlerdir konuşulmasının ardından Instagram hesabından açıklama yapan Tatlıses, "Ne botoks, ne saç ektirme. Hepsi uydurma. Ben şimdiye kadar neysem yine oyum. Merak etmeyin; İbo sizin İbo'nuz, değişmez. Saçınmın renginin koyu görünmesi boyanın fazla saçımda kalması sonucudur" ifadelerini kullanmıştı.

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