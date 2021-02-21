• 21 Şubat 2021 - 01:18 • Son Güncelleme:
'İbo Show'a Latif Doğan damga vurdu! 'Nereden geliyor bu enerji'
İbrahim Tatlıses'in sunduğu 'İbo Show' programının dün akşam yayınlanan yeni bölümüne Latif Doğan damga vurdu. Sosyal medya kullanıcıları, Latif Doğan’ın danslarına ve enerjisine övgüler yağdırdı.
• 21 Şubat 2021 - 01:18 • Son Güncelleme:
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İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl sonra ekrana dönen 'İbo Show', birbirinden değerli konuklarıyla 20 Şubat Cumartesi akşamı izleyicilerin karşısına çıktı.
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LATİF DOĞAN ENERJİSİYLE ÇOK KONUŞULDU
'İbo Show’un dün akşam yayınlanan 14. bölümüne; Kahtalı Mıçe, Nuri Sesigüzel, Bedia Akartürk, Latif Doğan ve Uğur Karakuş konuk oldu.
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