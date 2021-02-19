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• 19 Şubat 2021 - 08:17 • Son Güncelleme:

İbo Show'un konukları belli oldu! Tatlıses'in yeni imajı programın önüne geçti

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunduğu 'İbo Show' programının yeni bölüm konukları belli oldu. Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan programda İmparator'un yeni imajı şimdiden konuşulmaya başladı. Tatlıses, yeni bölüm tanıtımında saçlarındaki değişimle sosyal medyada gündem oldu.

• 19 Şubat 2021 - 08:17 • Son Güncelleme:
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Ekrana döndüğü gündem beri gündemden düşmeyen 'İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu. İbo Show'un 20 Şubat Cumartesi ekrana gelecek olan 14. yeni bölümünden fotoğraflar da yayınlandı.

2KULAKLARIN PASI SİLİNECEK

KULAKLARIN PASI SİLİNECEK

İbo Show'un bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümüne Latif Doğan, Bedia Akartürk, Nuri Sesigüzel, Uğur Karakuş, Kahtalı Mıçe konuk olacak. Konukların okuyacakları eserlerle seyircilerin kulaklarının pası silinecek.

3YENİ İİMAJI ÇOK KONUŞULDU

YENİ İİMAJI ÇOK KONUŞULDU

Ayrıca İbrahim Tatlıses'in yeni bölümdeki imajı ise çok konuşuldu. Tatlıses'in saçlarındaki değişim kimsenin gözünden kaçmadı.

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Herhangi bir botox işlemi yaptırmadan ve peruk saç kullanmadan doğal bakımlar kullanılarak uygulanan işlemler, Tatlıses'i daha genç gösterecek.

5100 BİN TL

100 BİN TL!

Aynı zamanda zayıflama programına da giren Tatlıses'in, sekiz haftalık bu program için 100 bin TL harcadığı iddia edildi.

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