• 19 Şubat 2021 - 08:17 • Son Güncelleme:
İbo Show'un konukları belli oldu! Tatlıses'in yeni imajı programın önüne geçti
Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunduğu 'İbo Show' programının yeni bölüm konukları belli oldu. Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan programda İmparator'un yeni imajı şimdiden konuşulmaya başladı. Tatlıses, yeni bölüm tanıtımında saçlarındaki değişimle sosyal medyada gündem oldu.
• 19 Şubat 2021 - 08:17 • Son Güncelleme:
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Ekrana döndüğü gündem beri gündemden düşmeyen 'İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu. İbo Show'un 20 Şubat Cumartesi ekrana gelecek olan 14. yeni bölümünden fotoğraflar da yayınlandı.
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YENİ İİMAJI ÇOK KONUŞULDU
Ayrıca İbrahim Tatlıses'in yeni bölümdeki imajı ise çok konuşuldu. Tatlıses'in saçlarındaki değişim kimsenin gözünden kaçmadı.
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