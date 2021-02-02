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• 02 Şubat 2021 - 23:11 • Son Güncelleme:

İki ada da karıştı! 'Cinnet getirmeyin'

Survivor 2021'in yayınlanan son bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler iletişim oyununda karşı karşıya geldi. Elenen kişinin belli olacağı konseyde hem Ünlüler hem de Gönüllüler takımında gergin anlar yaşandı. Öte yandan sakatlığı nedeniyle Emin adaya veda etti. İşte Survivor'da yaşanan son gelişmeler...

• 02 Şubat 2021 - 23:11 • Son Güncelleme:
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Survivor'ın ekrana gelen son bölümünde Gönüllüler takımında hüzün vardı. Yarışmanın sevilen ismi Emin sakatlığı nedeniyle adaya veda etti.

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'Hissettiğim çok şey var' diyerek söz başlayan Emin, "Biz burada bir takım değil aile olduk. Şampiyonluğa gideceğimden emindim. Buraya gelmek hayalimdi.3 senedir burada olmayı çok istiyordum. " açıklamasında bulundu.

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Emin arkadaşlarına ve adaya vedasında gözyaşlarını tutamadı. Arkadaşları sağlıktan önemli hiçbir şey yok diyerek Emin'i teselli etti.

4GÖNÜLLÜLER: CİNNET GETİRTMEYİN

GÖNÜLLÜLER: CİNNET GETİRTMEYİN

Gönüllüler takımında konseyde yazılan isim sonrası tartışma yaşandı. Aleyna isminin kimler tarafından yazıldığı merak ediliyordu. Hanzade gece herkes uyuduktan sonra Duygu ve Aleyna'nın konuşmasına şahit olduğunu söyledi. Adada herkes bir aradayken açıklama yapan Hanzade ve Duygu arasında gerginlik yaşandı.

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Duygu'nun yalan söylediğini ifade eden Hanzade ve Duygu arasında yaşanan gerginlik sonrası takımın kaptanı Reşat dahil oldu. Reşat'ın, "Bak Duygu ilk geldiğin zaman söylediklerin şu kulağımda. Aleyna'dan uzak durun, Aleyna'yı ben işte böyle böyle demedin mi sen?" dedi.

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Duygu ise hem Hanzade hem de Reşat ile yaşadığı gerginlik sonrası sinirlerine hakim olamadı ve şu ifadeleri kullandı:

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Ben hiçbir zaman kimseye yanaşmadım. Ben size sordum, böyle bir şey var mı evet dediniz. Cinnet getirmeyin bana burada. Çok iğneleyici konuşuyor yeter dinle. Adaya ilk geldiğim gece Hanzade ile yan yanayız Duygu iyi ki geldin. Buradan hemen gitmek istiyorum deyip gözleri doldu.

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Konunun diğer tarafı olan Aleyna ise "Adayı karıştıran isim kim bugün herkes bu gerçeği gördü. Adayı karıştıran isim Sancakay'dır." açıklamasında bulundu.

9ÜNLÜLER TAKIMI KARIŞTI

ÜNLÜLER TAKIMI KARIŞTI

Ünlüler takımında yayınlanan son bölümde pilav nedeniyle. Öykü ve Batuhan arasında tartışma yaşandı. Öykü, "Hepimiz çok tatlıyız derken bir anda bir şey alevlendi. Melis, ben, Merve, İlayda konuşurken Batuhan oradan, İsmail ben de konuya dahil olacağım derken alev koptu." dedi.

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İsmail'in 'konuyu aç ben de ona göre yorum yapacağım' demesinin ardından Öykü açıklama yaptı. Öykü, "normalde biz kuru yemiş yediğimiz gün o gün ben geldim. Pilav yaptım kuru yemiş yiyenler pilav yemedi. Ben belirledim bunu. Şimdi kavga mı çıksın istiyorsun." açıklamasında bulundu.

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Batuhan'ın tepkisi pilav dağıtımındaydı. Batuhan, "Pilav dağıtıldı bana dolu bir tabak geldi. 'Dur dur Batuhan dedi onu yeme. 'Tamam dedi onu Barış'a ver dedi. Tabaktan bir kaşığı aldı koydu. Bana bir tabak verdi 3 kaşık. Bana dün 3 kaşık pilav düştü. Sen dün bu Batuhan'ın tabağı demişsin. Sen İsmail'in tabağı diye ayırdın mı? Aç yattım. Eğer o sandık sendeyse adaletli dağıtacaksın." dedi.

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Özür dilediğini ifade eden Öykü ise, "Bak beni sinirlendirme, ben senden özür diledim. Bana hareket yapıyorsun şu an. Telafi edeceğim dedim." açıklamasında bulundu. Yaşanan gerginlik sonrası iki takım da iletişim oyununa çıktı.

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İletişim oyununu kazanan Ünlüler oldu. İletişim oyunu arkadaşlardan gelen mesajlar. Gönüllüler takımı iletişim oyununu kaybettikten sonra hüzünlü anlar yaşadı.

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