• 02 Şubat 2021 - 23:11 • Son Güncelleme:
İki ada da karıştı! 'Cinnet getirmeyin'
Survivor 2021'in yayınlanan son bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler iletişim oyununda karşı karşıya geldi. Elenen kişinin belli olacağı konseyde hem Ünlüler hem de Gönüllüler takımında gergin anlar yaşandı. Öte yandan sakatlığı nedeniyle Emin adaya veda etti. İşte Survivor'da yaşanan son gelişmeler...
• 02 Şubat 2021 - 23:11 • Son Güncelleme:
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Survivor'ın ekrana gelen son bölümünde Gönüllüler takımında hüzün vardı. Yarışmanın sevilen ismi Emin sakatlığı nedeniyle adaya veda etti.
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GÖNÜLLÜLER: CİNNET GETİRTMEYİN
Gönüllüler takımında konseyde yazılan isim sonrası tartışma yaşandı. Aleyna isminin kimler tarafından yazıldığı merak ediliyordu. Hanzade gece herkes uyuduktan sonra Duygu ve Aleyna'nın konuşmasına şahit olduğunu söyledi. Adada herkes bir aradayken açıklama yapan Hanzade ve Duygu arasında gerginlik yaşandı.
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ÜNLÜLER TAKIMI KARIŞTI
Ünlüler takımında yayınlanan son bölümde pilav nedeniyle. Öykü ve Batuhan arasında tartışma yaşandı. Öykü, "Hepimiz çok tatlıyız derken bir anda bir şey alevlendi. Melis, ben, Merve, İlayda konuşurken Batuhan oradan, İsmail ben de konuya dahil olacağım derken alev koptu." dedi.
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