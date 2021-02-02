İki ada da karıştı! 'Cinnet getirmeyin'

Batuhan'ın tepkisi pilav dağıtımındaydı. Batuhan, "Pilav dağıtıldı bana dolu bir tabak geldi. 'Dur dur Batuhan dedi onu yeme. 'Tamam dedi onu Barış'a ver dedi. Tabaktan bir kaşığı aldı koydu. Bana bir tabak verdi 3 kaşık. Bana dün 3 kaşık pilav düştü. Sen dün bu Batuhan'ın tabağı demişsin. Sen İsmail'in tabağı diye ayırdın mı? Aç yattım. Eğer o sandık sendeyse adaletli dağıtacaksın." dedi.