MESUT YILMAZ
• 21 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
'İnsanlar istiyor ki Seren Serengil ölsün'
Geçtiğimiz günlerde dumping sendromu hastalığına yakalandığı ortaya çıkan ve "Ameliyat olmazsam yaza çıkmazmışım" diyen Seren Serengil'in son hali görenleri şaşırtmıştı. "İnsanlar gerçekten çok acımasız" diyen Serengil hakkındaki eleştirilere yanıt verdi.
MESUT YILMAZ
• 21 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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70 kilodan 46 kiloya düşen Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisi Mustafa Tohma ile gittiği Palandöken tatilinden paylaştığı kayak fotoğraflarıyla bir hayli eleştiri almıştı.
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"HAFTA BİR SERUM ALIYORUM"
"İnsanlar gerçekten çok acımasız. İstiyorlar ki Seren ölsün. Ben oraya temiz hava almaya gittim" diyen Serengil, "Çocukluğumdan beri kar sporlarını severim. Şuan zaten hastalığım geçiyor. 2.5 kilo aldım. Haftada bir gün de serum yiyorum. İnsanları anlamıyorum gerçekten" cevabını verdi.
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