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MESUT YILMAZ
• 21 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

'İnsanlar istiyor ki Seren Serengil ölsün'

Geçtiğimiz günlerde dumping sendromu hastalığına yakalandığı ortaya çıkan ve "Ameliyat olmazsam yaza çıkmazmışım" diyen Seren Serengil'in son hali görenleri şaşırtmıştı. "İnsanlar gerçekten çok acımasız" diyen Serengil hakkındaki eleştirilere yanıt verdi.

MESUT YILMAZ
• 21 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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70 kilodan 46 kiloya düşen Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisi Mustafa Tohma ile gittiği Palandöken tatilinden paylaştığı kayak fotoğraflarıyla bir hayli eleştiri almıştı.

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Önceki gün Tohma ile alışveriş sonrası Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Seren Serengil, "Birçok insan hastalığınıza rağmen çıktığınız tatili eleştirdi. Neler söylemek isterseniz?" sorusuna yanıt verdi.

3HAFTA BİR SERUM ALIYORUM

"HAFTA BİR SERUM ALIYORUM"

"İnsanlar gerçekten çok acımasız. İstiyorlar ki Seren ölsün. Ben oraya temiz hava almaya gittim" diyen Serengil, "Çocukluğumdan beri kar sporlarını severim. Şuan zaten hastalığım geçiyor. 2.5 kilo aldım. Haftada bir gün de serum yiyorum. İnsanları anlamıyorum gerçekten" cevabını verdi.

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"Ameliyat olmazsam yaza çıkmazmışım" diye açıklama yaparak sevenlerini korkutan Seren Serengil, Instagram hesabından verdiği pozlarla gündem olmuştu.

5BU KADAR HALSİZKEN NASIL KAYABİLİYORSUNUZ

"BU KADAR HALSİZKEN NASIL KAYABİLİYORSUNUZ?"

Seren Serengil'in takipçisi "Ameliyat olmazsam yaza çıkmam dediniz bu kadar halsizken nasıl kayabiliyorsunuz" dedi. Serengil'in verdiği yanıt ise olay oldu.

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Serengil takipçisine, "Spor iyidir temiz hava iyidir doktorlar vitamin depoluyorlar haftada 3 kez serum alıyorum, iyiyim biraz daha... Spor önemli ben 6 yaşımdan beri kayıyorum ve beni en mutlu eden şey.. Ruhen de bedenen de merak etmeyin iyi kayakçıyım; kolay kolay bir şey olmaz" yanıtını verdi.

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HABER: MESUT YILMAZ

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