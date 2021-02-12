DHA
• 12 Şubat 2021 - 13:28 • Son Güncelleme:
İrem Derici'nin maskesiz, sosyal mesafesiz pikniği
Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan ve tedavisinin ardından iyileşen şarkıcı İrem Derici, İstanbul Caddebostan Sahili'nde arkadaşlarıyla görüntülendi. Maskesiz, sosyal mesafesiz piknik yapan Derici'nin muhabire verdiği cevaplar şaşırttı.
DHA
• 12 Şubat 2021 - 13:28 • Son Güncelleme:
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Önceki gün Caddebostan Sahili'nde piknik yapanlar arasında şarkıcı İrem Derici ve altı arkadaşı da vardı. Sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayan grubun rahat tavırları dikkat çekti. 33 yaşındaki Derici, kendisine soru soran muhabire de ilginç cevaplar verdi.
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CEVAPLARI ŞAŞIRTTI
"Koronavirüsü geçirdim. Antikorluyum" diyen şarkıcı, "Şu an burada bir sürü insan var. Bir tek biz yokuz. Ben antikorluyum ve bu arkadaşların hepsi oyuncu olduğu için her hafta test yapıyor" dedi.
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Derici, Starlarla ilişki yaşamadım. Genelde yarı ünlü veya ünlü olma yolunda ilerleyenlerle birlikte oldum. Onlar için İrem Derici, ünlü olmak için iyi bir yoldu. Ama ağzımın payını aldım. İki yıldır hayatıma kimseyi almıyorum. Birini koluma takıp ‘Arkadaşlar bugün bunu ünlü ediyoruz’ demiyorum. Artık midem bulanıyor. Erkeklerin bana yaklaşmasındaki yüzde 70 neden, şöhretin onlara da bulaşmasını istemeleri. Hayatım boyunca bu böyle olacak, biliyorum. Yadırgamıyorum" dedi.
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