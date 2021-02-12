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DHA
• 12 Şubat 2021 - 13:28 • Son Güncelleme:

İrem Derici'nin maskesiz, sosyal mesafesiz pikniği

Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan ve tedavisinin ardından iyileşen şarkıcı İrem Derici, İstanbul Caddebostan Sahili'nde arkadaşlarıyla görüntülendi. Maskesiz, sosyal mesafesiz piknik yapan Derici'nin muhabire verdiği cevaplar şaşırttı.

DHA
• 12 Şubat 2021 - 13:28 • Son Güncelleme:
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Önceki gün Caddebostan Sahili'nde piknik yapanlar arasında şarkıcı İrem Derici ve altı arkadaşı da vardı. Sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayan grubun rahat tavırları dikkat çekti. 33 yaşındaki Derici, kendisine soru soran muhabire de ilginç cevaplar verdi.

2CEVAPLARI ŞAŞIRTTI

CEVAPLARI ŞAŞIRTTI

"Koronavirüsü geçirdim. Antikorluyum" diyen şarkıcı, "Şu an burada bir sürü insan var. Bir tek biz yokuz. Ben antikorluyum ve bu arkadaşların hepsi oyuncu olduğu için her hafta test yapıyor" dedi.

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İrem Derici, "Siz bir yasak bir şikayet görüyorsanız en yakında bir bakanlık arayın. Onlar çözsün. Size kalmadı. Şikayet edebileceğiniz bir yer varsa gidin oraya şikayet edin" ifadelerini kullandı.

4ÜNLÜ OLMAK İÇİN BENİMLE OLUYORLAR

"ÜNLÜ OLMAK İÇİN BENİMLE OLUYORLAR"

Son olarak NR1 Türk TV’de Kadir Çetin’in programına konuk olan İrem Derici, özel hayatına ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Şarkıcı, erkeklerin ünlü olmak için kendisiyle ilişki yaşadığını iddia etti.

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Derici, Starlarla ilişki yaşamadım. Genelde yarı ünlü veya ünlü olma yolunda ilerleyenlerle birlikte oldum. Onlar için İrem Derici, ünlü olmak için iyi bir yoldu. Ama ağzımın payını aldım. İki yıldır hayatıma kimseyi almıyorum. Birini koluma takıp ‘Arkadaşlar bugün bunu ünlü ediyoruz’ demiyorum. Artık midem bulanıyor. Erkeklerin bana yaklaşmasındaki yüzde 70 neden, şöhretin onlara da bulaşmasını istemeleri. Hayatım boyunca bu böyle olacak, biliyorum. Yadırgamıyorum" dedi.

6TIMARHANEME GERİ DÖNERİM

"TIMARHANEME GERİ DÖNERİM"

Açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı İrem Derici, geçen ay katıldığı bir radyo programında pandemi bu yaz bitmezse yeniden akıl hastanesine yatacağını söylemişti.

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2018 yılında hastanede tedavi gören ünlü şarkıcı, “Bu yaza COVID bitmiş olmazsa, tımarhaneme geri dönerim, odamı ayırsınlar” diye konuşmuştu.

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