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• 23 Ocak 2021 - 10:31 • Son Güncelleme:

İtalyan basını: Can Yaman, Türkiye'yi terk ediyor!

Can Yaman, büyük bir hayran kitlesine sahip olduğu İtalya'da manşetlerden inmiyor. Ünlü oyuncunun, hem yeni dizisi hem de İtalyan aşkı Diletta Leotta için Türkiye'yi terk edip Roma ile Napoli arasında mekik dokuyacağı konuşuluyor.

• 23 Ocak 2021 - 10:31 • Son Güncelleme:
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Dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek'in çektiği reklam filmi için gittiği İtalya'da Diletta Leotta ile yeni bir aşka yelken açan Can Yaman hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

2SANDOKAN OLACAK

'SANDOKAN' OLACAK

İtalyan spiker Diletta Leotta ile Roma'da baş başa romantik beş gün geçirdiği basına yansıyan yakışıklı oyuncu, bir anda ülkenin magazin gündemine geldi.

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Takvim gazetesinde yer alan habere göre; yakında yine İtalya'da yayınlanacak 'Sandokan' isimli dizide başrolde yer alacak olan Can Yaman, önümüzdeki günlerde İstanbul'dan taşınıyor.

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İtalyan basınına göre Napoli ile Roma arasında mekik dokuyacak olan 31 yaşındaki oyuncu, bu şehirlerde kalacağı yerleri de çoktan ayarlamış durumda.

5ESKİ SEVGİLİ ŞOKU

'ESKİ SEVGİLİ' ŞOKU!

İtalyan güzel Diletta Leotta'nın, boksör olan eski sevgilisi Daniele Scardina ile olan aşk pozlarını sosyal medya hesabından silmemesi dikkatlerden kaçmadı.

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İtalyan basını, ünlü sunucunun, eski aşkını kıskandırmak için Can Yaman ile beraber olduğunu iddia etmişti. Leotta ile eski sevgilisinin hala Instagram'da karşılıklı takipte olmaları da bu iddiayı güçlendirdi.

7ÇİÇEKLER CAN YAMANDAN MI

ÇİÇEKLER CAN YAMAN'DAN MI?

Geçtiğimiz günlerde güzel sunucu, bir demet çiçekle verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşmış ve çiçeklerin isimsiz bir şekilde kendisine ulaştığını söylemişti. Leotta'ya ulaşan çiçekleri Can Yaman'ın gönderdiği ifade edilmişti.

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