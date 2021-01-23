• 23 Ocak 2021 - 10:31 • Son Güncelleme:
İtalyan basını: Can Yaman, Türkiye'yi terk ediyor!
Can Yaman, büyük bir hayran kitlesine sahip olduğu İtalya'da manşetlerden inmiyor. Ünlü oyuncunun, hem yeni dizisi hem de İtalyan aşkı Diletta Leotta için Türkiye'yi terk edip Roma ile Napoli arasında mekik dokuyacağı konuşuluyor.
• 23 Ocak 2021 - 10:31 • Son Güncelleme:
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Dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek'in çektiği reklam filmi için gittiği İtalya'da Diletta Leotta ile yeni bir aşka yelken açan Can Yaman hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
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