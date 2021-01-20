Jennifer Lopez tüm bakışları üzerinde topladı

ASLA GÜNEŞLENMİYOR Jennifer Lopez, sık sık dünyanın gözde tatil beldelerinde tatil yapıyor. Denize de giriyor, su sporları da yapıyor. Ama bu arada dikkat ettiği bir başka ayrıntı var. Asla güneşlenmiyor. Güneşin, cilde zarar verdiğini ve erken yaşlanmasına neden olduğunu bildiğinden uzun saatler boyunca güneşlenmiyor.