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• 20 Ocak 2021 - 16:34 • Son Güncelleme:

Jennifer Lopez tüm bakışları üzerinde topladı

Jennifer Lopez, fit görüntüsüyle yıllara meydan okuyor. Her daim dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 51 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu, tatilde beyaz bikinisiyle objektiflere yakalandı.

• 20 Ocak 2021 - 16:34 • Son Güncelleme:
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Jennifer Lopez en doğal haliyle Turks ve Caicos sahilinde ortaya çıktı. Dünyaca ünlü ABD'li yıldızın beyaz bikinili pozlarında karın kasları beğeni topladı.

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Su bardağını elinden düşürmeyen Jennifer Lopez'in güzellik sırrının ortaya çıktığı iddia edildi. Genellikle sebze tüketen Lopez, düzenli olarak da detoks yapıyor. Bir günde en az sekiz bardak su içmek de Jennifer Lopez'in formda kalma sırları arasında.

3JENNIFERE LOPEZİN GÜZELLİK SIRLARI

JENNIFERE LOPEZ'İN GÜZELLİK SIRLARI

51 yaşında ve iki çocuk annesi olan Lopez'in yıllara meydan okuyan bu görüntüsünün sırları da merak uyandırdı.

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Lopez, daha önceki röportajlarında bununla ilgili ipuçları vermişti; Her ne kadar tatilde denizin ve su sporlarının keyfini çıkarsa da asla güneşlenmemek, sabahın çok erken saatinde kalkıp spor yapmak, kahve ve alkol tüketmemek...

510 SAAT UYKU

10 SAAT UYKU

Çalışma programı zaman zaman bunu engellese de Lopez, günde 10 saat uyumaya özen gösteriyor. Gece erken uyuyup sabah da erken uyanıyor. Sabahları ilk işi ise spor yapmak. Elbette bu işi yalnız başına yapmıyor Lopez. New York'ta ve Los Angeles'ta birçok ünlüyü forma sokan iki ünlü eğitmenle çalışıyor.

6ASLA GÜNEŞLENMİYOR

ASLA GÜNEŞLENMİYOR

Jennifer Lopez, sık sık dünyanın gözde tatil beldelerinde tatil yapıyor. Denize de giriyor, su sporları da yapıyor. Ama bu arada dikkat ettiği bir başka ayrıntı var. Asla güneşlenmiyor. Güneşin, cilde zarar verdiğini ve erken yaşlanmasına neden olduğunu bildiğinden uzun saatler boyunca güneşlenmiyor.

7KAHVE VE ALKOL YOK

KAHVE VE ALKOL YOK

Jennifer Lopez'in dikkat ettiği bir başka önemli nokta tütün ürünleri, alkol ve kahveden kesinlikle uzak duruyor. Bunlar cilde zarar verdiği için hepsinden uzak duruyor.

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FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA

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