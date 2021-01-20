• 20 Ocak 2021 - 16:34 • Son Güncelleme:
Jennifer Lopez tüm bakışları üzerinde topladı
Jennifer Lopez, fit görüntüsüyle yıllara meydan okuyor. Her daim dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 51 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu, tatilde beyaz bikinisiyle objektiflere yakalandı.
• 20 Ocak 2021 - 16:34 • Son Güncelleme:
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Jennifer Lopez en doğal haliyle Turks ve Caicos sahilinde ortaya çıktı. Dünyaca ünlü ABD'li yıldızın beyaz bikinili pozlarında karın kasları beğeni topladı.
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10 SAAT UYKU
Çalışma programı zaman zaman bunu engellese de Lopez, günde 10 saat uyumaya özen gösteriyor. Gece erken uyuyup sabah da erken uyanıyor. Sabahları ilk işi ise spor yapmak. Elbette bu işi yalnız başına yapmıyor Lopez. New York'ta ve Los Angeles'ta birçok ünlüyü forma sokan iki ünlü eğitmenle çalışıyor.
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