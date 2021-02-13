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• 13 Şubat 2021 - 15:46 • Son Güncelleme:

Justin Timberlake eski aşkı Britney Spears'tan özür diledi

ABD'li şarkıcı ve oyuncu Justin Timberlake, yıllar sonra Britney Spears'la ilişkisi ve ayrılığı üzerine konuştu. Timberlake, Spears'ın hayatını konu alan belgeselin gündem olmasının ardından eski sevgilisinden özür diledi.

• 13 Şubat 2021 - 15:46 • Son Güncelleme:
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İnişli çıkışlı bir kariyer yolculuğu sürdüren şarkıcı Britney Spears'ın hayatını konu alan 'Framing Britney Spears' adlı belgeselin ardından eski sevgilisi Justin Timberlake sessizliğini bozdu.

2ESKİ DEFTERLER AÇILDI

ESKİ DEFTERLER AÇILDI

Şimdilerde Jessica Biel ile evli olan iki çocuk babası Timberlake, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla; 20 yıl önceki sevgilisi Britney Spears'tan özür diledi.

3ÇUVALLADIM

"ÇUVALLADIM"

40 yaşındaki şarkıcı, “Mesajları, yorumları ve birçok şeyi gördüm ve açıklama yapmak istedim. Sergilediğim davranışların sorunlara yol açtığı dönem için pişmanım. Doğru olan şeyi yaparak konuşmadığım için üzgünüm. O anlarda yetersiz kaldığımın ve pek çok insanın bundan faydalandığının farkındayım. Britney Spears ve Janet Jackson’dan özellikle özür diliyorum. Her ikisi de değer verdiğim ve saygı duyduğum kadınlar. Çuvalladığımı biliyorum” dedi.

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Spears, 1998 ile 2002 yılları arasında meslektaşı Justin Timberlake ile aşk yaşamıştı. İkili, o dönem birliktelikleriyle sık sık gündem oluyordu. Ancak, 2002 yılında Britney'in, Justin’i koreograf Wade Robson ile aldattığı öne sürülmüştü.

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Ayrılık haberleri sonrası Justin Timberlake’in, 'Cry Me a River' şarkısıyla Britney Spears'a göndermede bulunduğu iddia edilmişti.

6EVLİLİĞİNDE SORUN YAŞADI

EVLİLİĞİNDE SORUN YAŞADI

Justin Timberlake, 2012 yılında oyuncu Jessica Biel ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin mutlu evliliği 2019'da ciddi bir sarsıntı yaşamıştı. Bunun nedeni Timberlake'in 'Palmer' adlı yapımda birlikte rol aldığı Alisha Wainwright ile el ele görüntülenmesi olmuştu.

7BIRAKIN AÇIK OLAYIM

"BIRAKIN AÇIK OLAYIM"

Sosyal medya üzerinden eşinden özür dileyen Timberlake, "Bırakın açık olayım. Rol arkadaşımla aramızda hiçbir şey olmadı. O gece çok fazla sarhoştum ve sergilediğim davranış nedeniyle pişmanım. Bunu daha iyi bilmeliydim. Bu, benim oğluma bırakmak istediğim örnek değil" ifadelerini kullanmıştı.

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FOTOĞRAFLAR: SPLASH NEWS / INSTAGRAM

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