• 10 Şubat 2021 - 12:01 • Son Güncelleme:
Kapıcılar Kralı'nın yıldızı Sevda Ferdağ şimdi ne yapıyor?
Kemal Sunal'ın başrol oynadığı 'Kapıcılar Kralı' filminde, 'Mahir'in ortağı rolünde oynayan Sevda Ferdağ'ın son halini şarkıcı Emel Müftüoğlu paylaştı. Yaş alan ünlü ismin son hali sevenlerini üzdü.
• 10 Şubat 2021 - 12:01 • Son Güncelleme:
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İLK FİLMİ 1958'DE
1958 yılında oynadığı ilk filmi 'O Günden Sonra'nın gösterime girdiği sıralar; adı, evli bir futbolcu ile aşk dedikodularına karışınca Sevda Ferdağ, annesi tarafından Almanya'ya ablasının yanına gönderildi. 1963 yılında, ablasının ısrarlarıyla tekrar sinemada oynamak üzere İstanbul'a döndü.
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Oyunculuk hayatı boyunca Müşfik Kenter, Tarık Akan ve Kemal Sunal gibi büyük isimlerle oynama şansı yakalayan Ferdağ, seksenli yılların sonlarında modacılık da yaptı fakat pek uzun sürmedi. 1990'larda 'Gizli Yüz' ve 'Ağır Roman' gibi sinema filmlerinde, 2000'lerde ise 'Aşkın Dağlarda Gezer', 'Berivan' ve 'Yaprak Dökümü' gibi televizyon dizilerinde rol aldı.
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