Keanu Reeves'in neşeli sohbeti!

SEVGİLİSİ İLE GÜNDEM OLMUŞTU Sahip olduğu büyük servete rağmen, mütevazılığı ve yardımseverliği ile dikkat çeken Reeves, son dönemde yeni sevgilisiyle de çok konuşulmuştu. Oyuncu, uzun bir süre sonra ilk kez sevgilisi Alexandra Grant ile el ele bir etkinliğe katılmıştı.