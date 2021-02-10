• 10 Şubat 2021 - 16:11 • Son Güncelleme:
Keanu Reeves'in neşeli sohbeti!
Önceki gün Malibu'da objektiflere yansıyan dünyaca ünlü Kanadalı oyuncu Keanu Reeves, bir grup motosikletçi ile uzun süre sohbet etti.
• 10 Şubat 2021 - 16:11 • Son Güncelleme:
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Son dönemde 'Matrix' ve 'John Wick' serilerinin dördüncü filmiyle gündemden düşmeyen Keanu Reeves, önceki gün Malibu'da görüntülendi.
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yeni projeleri ertelenen 56 yaşındaki oyuncu, bir grup motosikletçi ile neşeli bir sohbete daldığı sırada objektiflere yansıdı.
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