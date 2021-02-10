Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin Haberleri Keanu Reeves'in neşeli sohbeti!
• 10 Şubat 2021 - 16:11 • Son Güncelleme:

Keanu Reeves'in neşeli sohbeti!

Önceki gün Malibu'da objektiflere yansıyan dünyaca ünlü Kanadalı oyuncu Keanu Reeves, bir grup motosikletçi ile uzun süre sohbet etti.

• 10 Şubat 2021 - 16:11 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Son dönemde 'Matrix' ve 'John Wick' serilerinin dördüncü filmiyle gündemden düşmeyen Keanu Reeves, önceki gün Malibu'da görüntülendi.

2

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yeni projeleri ertelenen 56 yaşındaki oyuncu, bir grup motosikletçi ile neşeli bir sohbete daldığı sırada objektiflere yansıdı.

3

Etrafını saran insanlardan uzaklaşmak yerine uzun uzun sohbet eden gişe rekortmeni filmlerin Kanadalı yıldızı Keanu Reeves'in keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.

4

Motosiklet tutkusunu adeta bir yaşam biçimi haline getiren Keanu Reeves, kaskını takıp motosikletine binerek oradan uzaklaştı.

5

Öte yandan pandemi döneminde egzersiz programını aksatmayan 56 yaşındaki aktörün, gençlik yıllarındaki görüntüsünü koruması bir kez daha gündem oldu.

6SEVGİLİSİ İLE GÜNDEM OLMUŞTU

SEVGİLİSİ İLE GÜNDEM OLMUŞTU

Sahip olduğu büyük servete rağmen, mütevazılığı ve yardımseverliği ile dikkat çeken Reeves, son dönemde yeni sevgilisiyle de çok konuşulmuştu. Oyuncu, uzun bir süre sonra ilk kez sevgilisi Alexandra Grant ile el ele bir etkinliğe katılmıştı.

7YAKIN ARKADAŞIYDI, SEVGİLİSİ OLDU

YAKIN ARKADAŞIYDI, SEVGİLİSİ OLDU

Yıllar boyunca hayatına kimseyi almayan Reeves'in, 47 yaşındaki Grant ile yaşadığı romantik ilişkiyi gözler önüne sermesi gündem olmuştu. Yaşıtı olan meslektaşları gibi yarı yaşındaki bir genç kadın yerine kendisine uygun yaşta bir sevgilisi olması bir süre konuşulmuştu.

8

Reeves'in gönül kapısını yıllar sonra açan Alexandra Grant ise Los Angeles'ta yaşayan bir sanatçı. Modern sanat çalışmalarıyla tanınan Grant ile Reeves'in, yıllar boyunca yakın arkadaş oldukları da ortaya çıkmıştı.

9

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA, SPLASH NEWS

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Sinir sıkışmasına sebep oluyor! Önlemek için bunu yapın

Son dakika haberleri - Fransa futbolunda deprem! Hükümete acil çağrı...

Kahvaltı yapmamanın vücuda olası zararları ve faydaları

Fazla kilolarınızdan kurtulmak istiyorsanız bu kurallara dikkat!

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet