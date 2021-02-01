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• 01 Şubat 2021 - 14:40 • Son Güncelleme:

Kim Kardashian boşanma haberlerinden böyle kaçtı!

Rapçi eşi Kanye West ile boşanacakları iddiasıyla magazin gündeminden düşmeyen Kim Kardashian, çocukları ve kız kardeşleriyle birlikte Karayipler tatiline gitti. 40 yaşındaki ünlü isim, deniz ve güneşin tadını çıkardı.

• 01 Şubat 2021 - 14:40 • Son Güncelleme:
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2014 yılında dünyaevine giren Kim Kardashian (40) ile Kanye West'in (43) evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı ve ikilinin boşanma aşamasında olduğu konuşuluyor.

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Şimdiye kadar konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan ABD'li magazin yıldızı, dedikodulardan kaçtı ve soluğu Turks ve Caicos Adaları'nda aldı.

3RÜYA GİBİ

"RÜYA GİBİ"

Kardashian'a bu tatilde çocuklarıyla birlikte kardeşleri Kourtney ve Khloe Kardashian ile Kylie ve Kendall Jenner eşlik etti. Kylie, Instagram hesabından payulaştığı bu kareye "Rüya gibi" notunu düştü.

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40 yaşındaki magazin ünlüsü, geçtiğimiz gün plajda deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkarırken objektiflere yansıdı. Khloe Kardashian ise plajda çektiği fotoğrafta "Saf huzur" mesajını yazdı.

5KANYE DÖNDÜ, KIM GİTTİ

KANYE DÖNDÜ, KIM GİTTİ!

Kim Kardashian'ın, uzun süredir Wyoming eyaletinde bulunan eşi Kanye West'in Los Angeles'a döndükten sonra bavulunu toplayıp tatile çıkması dikkatlerden kaçmadı.

6BOŞANMA ANLAŞMASI

BOŞANMA ANLAŞMASI!

Geçtiğimiz günlerde Kim Kardashian’ın hem kendisi hem de eşi Kanye West için adil olan bir boşanma anlaşması hazırlamak için mali danışmanlarla konuştuğu öne sürülmüştü.

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Kim Kardashian'ın 2.2 milyar dolarlık servetin paylaşımında tüm ailesi için adil olacak bir çözüm bulmak üzere mali müşavirlerle görüştüğü belirtilmişti.

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Us Weekly’ye konuşan bir kaynak, "Kim, Kanye'nin tüm finans kaynaklarını ve mülklerini bölünmeye hazır hale getirdi. Bu herkes için çok adil bir anlaşma. Kim, resmi olarak davayı açtığı zaman her şey hazır durumda olacak” demişti.

9DÖRT ÇOCUKLARI VAR

DÖRT ÇOCUKLARI VAR

Çiftin, ikisi taşıyıcı anneden olmak üzere dört çocuğu bulunuyor. Çocukların velayeti konusunda fikir ayrılığı yaşayıp yaşanmayacağı merak konusu.

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FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA, INSTAGRAM

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