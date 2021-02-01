• 01 Şubat 2021 - 14:40 • Son Güncelleme:
Kim Kardashian boşanma haberlerinden böyle kaçtı!
Rapçi eşi Kanye West ile boşanacakları iddiasıyla magazin gündeminden düşmeyen Kim Kardashian, çocukları ve kız kardeşleriyle birlikte Karayipler tatiline gitti. 40 yaşındaki ünlü isim, deniz ve güneşin tadını çıkardı.
• 01 Şubat 2021 - 14:40 • Son Güncelleme:
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2014 yılında dünyaevine giren Kim Kardashian (40) ile Kanye West'in (43) evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı ve ikilinin boşanma aşamasında olduğu konuşuluyor.
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