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• 29 Ocak 2021 - 11:31 • Son Güncelleme:

Kim Kardashian boşanma için çıkış planı hazırlıyor

Dünyaca ünlü ABD'li reality show yıldızı Kim Kardashian'ın, Kanye West'te açacağı boşanma davası için bir çıkış plan olduğu iddia ediliyor.

• 29 Ocak 2021 - 11:31 • Son Güncelleme:
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Kim Kardashian ve rapçi eşi Kanye West, bir süredir boşanma haberleriyle gündemde yer alıyor. Şimdiye kadar konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan çift, hakkında hemen hemen her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor.

2MALİ DANIŞMANLARLA GÖRÜŞÜYOR

MALİ DANIŞMANLARLA GÖRÜŞÜYOR

Bu kez de Kim Kardashian’ın hem kendisi hem de Kanye West için adil olan bir boşanma anlaşması hazırlamak için mali danışmanlarla konuştuğu öne sürüldü.

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40 yaşındaki televizyon yıldızının 2.2 milyar dolarlık servetin paylaşımında tüm ailesi için adil olacak bir çözüm bulmak üzere mali müşavirlerle görüştüğü bildirildi. Hatta Kim’in geçtiğimiz temmuzda ünlü boşanma avukatı Laura Wasser ile konuşarak hazırlık yaptığı da basına yansımıştı.

4DAVA AÇILDIĞINDA HER ŞEY HAZIR OLACAK

'DAVA AÇILDIĞINDA HER ŞEY HAZIR OLACAK'

Us Weekly’ye konuşan bir kaynak; "Kim, Kanye'nin tüm finans kaynaklarını ve mülklerini bölünmeye hazır hale getirdi, bu herkes için çok adil bir anlaşma. Kim, resmi olarak davayı açtığı zaman her şey hazır durumda olacak” dedi.

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Kaynak, aynı zamanda arkadaşlarının Kim’in davayı Eylül ayında açacağını zannettiğini ancak şimdilik biraz daha dayanmaya karar verdiğini de belirtti.

6BOŞANMA SÖYLENTİLERİ BİR TWEET İLE ORTAYA ÇIKTI

BOŞANMA SÖYLENTİLERİ BİR TWEET İLE ORTAYA ÇIKTI

Çiftin boşanma söylentisi, West'in sonradan sildiği ilginç bir tweet'le ortaya çıkmıştı. Kanye West, eşi Kim Kardashian'ın bir otelde rap şarkıcısı Meek Mill ile buluşmasından sonra yaklaşık iki yıldır boşanmaya çalıştığını öne sürmüştü. Kardashian ise "Kocama anlayış gösterin, bipolar bozukluğu var" ifadelerini kullanarak West'i savunmuştu.

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Çifte yakın bir kaynak, "Kanye zaman istiyor ve işi için zaman ayırıyor, zamanının çoğunu Wyoming’de geçiriyor. Kısa zamanda, en azından tam zamanlı olarak Los Angeles’a dönmeyi planlamıyor. Kim de bu durumdan şikayetçi değil." açıklamasını yapmıştı.

8KANYE, AİLESİ İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPIYOR

'KANYE, AİLESİ İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPIYOR'

Aynı kişi ayrıca, "Kanye, etrafında, Kim'i rahat ettirecek muazzam bir destek sistemine sahip. Kanye için çiftlik daha iyi bir yer. Kim’in Los Angeles’ta olması gerekiyor ve çocuklarını da yanında istiyor. Onların hayatlarını normal şekilde sürdürmesi için elinden geleni yapıyor. Çocuklar babalarıyla her gün iletişim kuruyor, görüntülü konuşma yapıyor." ifadelerini kullanmıştı.

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Ünlü çiftin boşanma sonrasında mal paylaşımarını nasıl yapacakları ise merak konusu. Çünkü ikilinin kişisel büyük servetleri var. Kanye West, 1 milyar doları aşkın, Kardashian'ın ise yaklaşık 900 milyon dolarlık bir serveti olduğu ifade ediliyor.

10DÖRT ÇOCUKLARI VAR

DÖRT ÇOCUKLARI VAR

İkisi taşıyıcı anneden olmak üzere toplam dört çocuğu bulunan çiftin, çocukların valeyeti konusunda da fikir ayrılıkları yaşayıp yaşamayacağı merak ediliyor.

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FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA / SPLASH NEWS / INSTAGRAM

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