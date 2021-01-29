• 29 Ocak 2021 - 11:31 • Son Güncelleme:
Kim Kardashian boşanma için çıkış planı hazırlıyor
Dünyaca ünlü ABD'li reality show yıldızı Kim Kardashian'ın, Kanye West'te açacağı boşanma davası için bir çıkış plan olduğu iddia ediliyor.
• 29 Ocak 2021 - 11:31 • Son Güncelleme:
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Kim Kardashian ve rapçi eşi Kanye West, bir süredir boşanma haberleriyle gündemde yer alıyor. Şimdiye kadar konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan çift, hakkında hemen hemen her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor.
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BOŞANMA SÖYLENTİLERİ BİR TWEET İLE ORTAYA ÇIKTI
Çiftin boşanma söylentisi, West'in sonradan sildiği ilginç bir tweet'le ortaya çıkmıştı. Kanye West, eşi Kim Kardashian'ın bir otelde rap şarkıcısı Meek Mill ile buluşmasından sonra yaklaşık iki yıldır boşanmaya çalıştığını öne sürmüştü. Kardashian ise "Kocama anlayış gösterin, bipolar bozukluğu var" ifadelerini kullanarak West'i savunmuştu.
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'KANYE, AİLESİ İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPIYOR'
Aynı kişi ayrıca, "Kanye, etrafında, Kim'i rahat ettirecek muazzam bir destek sistemine sahip. Kanye için çiftlik daha iyi bir yer. Kim’in Los Angeles’ta olması gerekiyor ve çocuklarını da yanında istiyor. Onların hayatlarını normal şekilde sürdürmesi için elinden geleni yapıyor. Çocuklar babalarıyla her gün iletişim kuruyor, görüntülü konuşma yapıyor." ifadelerini kullanmıştı.
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