• 08 Şubat 2021 - 14:05 • Son Güncelleme:
Kim Kardashian'a ayrılık yaradı!
Kanye West ile boşanma aşamasında olduğu konuşulan ABD'li reality show yıldızı Kim Kardashian'ın, son günlerde keyfi hiç olmadığı kadar yerinde. Yeşil bikinisiyle verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşan Kardashin'a beğeni ve yorum yağdı.
• 08 Şubat 2021 - 14:05 • Son Güncelleme:
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Kim Kardashian ve rapçi eşi Kanye West, bir süredir boşanma haberleriyle gündemde yer alıyor. Şimdiye kadar konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan çift, hakkında hemen hemen her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor.
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