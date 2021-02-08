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• 08 Şubat 2021 - 14:05 • Son Güncelleme:

Kim Kardashian'a ayrılık yaradı!

Kanye West ile boşanma aşamasında olduğu konuşulan ABD'li reality show yıldızı Kim Kardashian'ın, son günlerde keyfi hiç olmadığı kadar yerinde. Yeşil bikinisiyle verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşan Kardashin'a beğeni ve yorum yağdı.

• 08 Şubat 2021 - 14:05 • Son Güncelleme:
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Kim Kardashian ve rapçi eşi Kanye West, bir süredir boşanma haberleriyle gündemde yer alıyor. Şimdiye kadar konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan çift, hakkında hemen hemen her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor.

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Hayatında yeni bir sayfa açmayı planlayan ABD'li reality şov yıldızı Kim Kardashian, soluğu Karayipler'de aldı.

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40 yaşındaki dünyaca ünlü realite şov yıldızı Kim Kardashian, kız kıza çıktığı Karayip tatilinden iddialı paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

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Kim Kardashian katıldığı bir programda eşi Kanye'nin artık açık giyinmesini istemediğini dile getirmişti.

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Fit görüntüsünü hayranlarıyla paylaşan Kardashian, boşanmak üzere olduğu eşi Kanye West'e adeta nispet yapıyor.

6GERİ DÖNDÜM

"GERİ DÖNDÜM"

Kim, zeytin yeşili bikinisi ve aynı renk sandaletleriyle verdiği pozlarla adeta "Geri döndüm" dedi. Ünlü ismin iddialı paylaşımına çoğu takipçisi, "Ayrılık sana yaradı" yorumlarında bulundu.

7BOŞANMA ANLAŞMASI

BOŞANMA ANLAŞMASI!

Geçtiğimiz günlerde Kim Kardashian’ın hem kendisi hem de eşi Kanye West için adil olan bir boşanma anlaşması hazırlamak için mali danışmanlarla konuştuğu öne sürülmüştü.

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Kim Kardashian'ın 2.2 milyar dolarlık servetin paylaşımında tüm ailesi için adil olacak bir çözüm bulmak üzere mali müşavirlerle görüştüğü belirtilmişti.

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Us Weekly’ye konuşan bir kaynak, "Kim, Kanye'nin tüm finans kaynaklarını ve mülklerini bölünmeye hazır hale getirdi. Bu herkes için çok adil bir anlaşma. Kim, resmi olarak davayı açtığı zaman her şey hazır durumda olacak” demişti.

10DÖRT ÇOCUKLARI VAR

DÖRT ÇOCUKLARI VAR

Çiftin, ikisi taşıyıcı anneden olmak üzere dört çocuğu bulunuyor. Çocukların velayeti konusunda fikir ayrılığı yaşayıp yaşanmayacağı merak konusu.

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FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA, INSTAGRAM

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