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• 30 Ocak 2021 - 09:06 • Son Güncelleme:

'Kırmızı Oda'da Boncuk'un vedası sosyal medyayı salladı!

TV8 ekranlarında yayınlanan 'Kırmızı Oda' dizisi 29 Ocak Cuma akşamı 22. bölümüyle ekranlara geldi. Her hafta farklı karakterlerin yaşadıklarının izleyicilere aktarıldığı dizide Boncuk'un hikayesi son buldu. Mutsuzluğuyla herkesi derinden yaralayan ve acı çeken Boncuk'un trajik vedası ise sosyal medyada gündem oldu.

• 30 Ocak 2021 - 09:06 • Son Güncelleme:
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Binnur Kaya'nın başrolünde yer aldığı, gerçek hayat hikayelerinin anlatıldığı 'Kırmızı Oda' dizisinin 29 Ocak Cuma akşamı yayınlanan 22'nci bölümüne Boncuk'un vedası damga vurdu.

2BONCUKUN HİKAYESİ

BONCUK'UN HİKAYESİ

Dizide son birkaç haftadır Burcu Biricik'in canlandırdığı Boncuk'un hikayesi anlatılıyordu. Doktor Hanım'a terapiye gelen Boncuk'un yaşadıkları dikkat çekmişti.

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Babası ve annesinin yaşattıkları yüzünden konuşamayan Boncuk, çocukluğundan beri konuşmadığı için sevilmemiş ve yalnız kalmıştır. Sonrasında evlenip mutlu olacağını düşünen Boncuk'un kocası Sadık, pek de beklediği gibi biri değildir.

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Eşine karşı ilgisiz olan ve ondan sadece ev işlerini yapmasını bekleyen Sadık, Boncuk'u Hollanda'ya götürmüştür. Burada da arkadaş edinemeyip yalnız kalan Boncuk, hayallerine sarılmıştır. Sanrılar görmeye başlayan Boncuk, dedeler ve Can ile arkadaş olmuştur.

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Hayalleriyle mutlu yaşayan Boncuk'u bir gün kocası Sadık, gelinlikle beklerken görünce onu Doktor Hanım'a götürdü. Terapiye başlayan Boncuk, başlarda iyileşmek için çaba göstermiş ve ilaçların da etkisiyle hem dedeleri hem de Can'ı kaybetmişti.

6BONCUKUN VEDASI GÜNDEM OLDU

BONCUK'UN VEDASI GÜNDEM OLDU

Bu durumdan mutsuz olunca da ilaçları içmeyi bıraktı, sanrıları daha da artan Boncuk, son bölümde de Sadık onu terk edince; gelinliği giyip ablasının evinden çıktı. Dedelerin yönlendirmesiyle Can'a doğru koşarken; hızla gelen bir kamyon ona çarptı. Böylece Boncuk'un hikayesi son buldu.

7SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

'Kırmızı Oda' 22. bölümde mutsuz bir sonla biten Boncuk'un hikayesi ve trajik ölümü sosyal medyada gündem oldu ve diziyi izleyenler Boncuk'a ve Burcu Biricik'in performansına yorum yağdırdı. İşte o yorumlardan bazıları;

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"Hayatım boyunca gördüğüm en anlamlı ve en gerçekçi sahneydi"

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"İnsan her zaman eceliyle ölmez, bazen de ilgisizlikten ölür"

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"Ah güzel yüreklim, Boncuk'um... Kahroldum ağlamaktan"

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"Ben hayatta kaldım da ne oldu? Vazgeçmedim de hayatta kaldım da ne oldu? Yaşayabildim mi? Yaşayamadım ki. Hoşçakal Boncuk"

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"Kimse acımamış bu hayatta ona, acıların birisi bitmeden diğeri başlamış", "Burcu Biricik efsane bir oyuncu değil mi?", "Gerçekler, hayallerden daha güvenlidir"

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"Bu sahneden içim gitti, ciğer kalmadı"

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