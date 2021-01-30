'Kırmızı Oda'da Boncuk'un vedası sosyal medyayı salladı!

BONCUK'UN VEDASI GÜNDEM OLDU Bu durumdan mutsuz olunca da ilaçları içmeyi bıraktı, sanrıları daha da artan Boncuk, son bölümde de Sadık onu terk edince; gelinliği giyip ablasının evinden çıktı. Dedelerin yönlendirmesiyle Can'a doğru koşarken; hızla gelen bir kamyon ona çarptı. Böylece Boncuk'un hikayesi son buldu.