• 30 Ocak 2021 - 09:06 • Son Güncelleme:
'Kırmızı Oda'da Boncuk'un vedası sosyal medyayı salladı!
TV8 ekranlarında yayınlanan 'Kırmızı Oda' dizisi 29 Ocak Cuma akşamı 22. bölümüyle ekranlara geldi. Her hafta farklı karakterlerin yaşadıklarının izleyicilere aktarıldığı dizide Boncuk'un hikayesi son buldu. Mutsuzluğuyla herkesi derinden yaralayan ve acı çeken Boncuk'un trajik vedası ise sosyal medyada gündem oldu.
• 30 Ocak 2021 - 09:06 • Son Güncelleme:
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Binnur Kaya'nın başrolünde yer aldığı, gerçek hayat hikayelerinin anlatıldığı 'Kırmızı Oda' dizisinin 29 Ocak Cuma akşamı yayınlanan 22'nci bölümüne Boncuk'un vedası damga vurdu.
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BONCUK'UN VEDASI GÜNDEM OLDU
Bu durumdan mutsuz olunca da ilaçları içmeyi bıraktı, sanrıları daha da artan Boncuk, son bölümde de Sadık onu terk edince; gelinliği giyip ablasının evinden çıktı. Dedelerin yönlendirmesiyle Can'a doğru koşarken; hızla gelen bir kamyon ona çarptı. Böylece Boncuk'un hikayesi son buldu.
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