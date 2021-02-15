• 15 Şubat 2021 - 11:32 • Son Güncelleme:
İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesinden ilk kareler
Başarılı oyuncular Kıvanç Tatlıtuğ ile Özge Özpirinçci'yi buluşturan, bilimkurgu türündeki 'Bir Denizaltı Hikayesi' ismiyle anılan diziden yeni kareler geldi.
• 15 Şubat 2021 - 11:32 • Son Güncelleme:
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Kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Ertan Saban, Ecem Uzun ve Alper Saldıran'ın yer aldığı yeni dizinin yönetmen koltuğunda Tolga Karaçelik oturuyor.
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Yazar kadrosunu Jason George önderliğinde Atasay Koç, Cansu Çoban ve Sami Berat Marçalı oluşturduğu dizinin adı henüz belli olmadı. Şimdilik Bir Denizaltı Hikâyesi” adıyla anılan yapım, denizaltında araştırma görevine katılmaya hazırlanan, özgür ruhlu dalış eğitmeni ve deniz biyoloğu Arman'ın hikayesini konu alıyor.
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