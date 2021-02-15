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• 15 Şubat 2021 - 11:32 • Son Güncelleme:

İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesinden ilk kareler

Başarılı oyuncular Kıvanç Tatlıtuğ ile Özge Özpirinçci'yi buluşturan, bilimkurgu türündeki 'Bir Denizaltı Hikayesi' ismiyle anılan diziden yeni kareler geldi.

• 15 Şubat 2021 - 11:32 • Son Güncelleme:
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Kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Ertan Saban, Ecem Uzun ve Alper Saldıran'ın yer aldığı yeni dizinin yönetmen koltuğunda Tolga Karaçelik oturuyor.

2ÇEKİMLER DEVAM EDİYOR

ÇEKİMLER DEVAM EDİYOR

Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, dijital platformda yayınlanacak olan 'Bir Denizaltı Hikayesi' dizisinin çekimleri İzmir Foça'da devam ediyor.

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Yazar kadrosunu Jason George önderliğinde Atasay Koç, Cansu Çoban ve Sami Berat Marçalı oluşturduğu dizinin adı henüz belli olmadı. Şimdilik Bir Denizaltı Hikâyesi” adıyla anılan yapım, denizaltında araştırma görevine katılmaya hazırlanan, özgür ruhlu dalış eğitmeni ve deniz biyoloğu Arman'ın hikayesini konu alıyor.

4YENİ KARELER GELDİ

YENİ KARELER GELDİ

Geçtiğimiz günlerde setten ilk görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığı diziden yeni kareler de izleyicilerin beğenisine sunuldu.

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Çekimlerden gelen yeni fotoğraflarda; Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci'ye yönetmen Tolga Karaçelik'in de eşlik etmesi dikkatlerden kaçmadı.

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Kıvanç Tatlıtuğ, son olarak 'Çarpışma' dizisinde 'Kadir Adalı' karakterine hayat vermişti. Özge Özpirinçci ise 'Kadın' dizisinde 'Bahar'ı canlandırmış ve ardından başka bir projede rol almamıştı.

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