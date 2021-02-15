İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesinden ilk kareler

Yazar kadrosunu Jason George önderliğinde Atasay Koç, Cansu Çoban ve Sami Berat Marçalı oluşturduğu dizinin adı henüz belli olmadı. Şimdilik Bir Denizaltı Hikâyesi” adıyla anılan yapım, denizaltında araştırma görevine katılmaya hazırlanan, özgür ruhlu dalış eğitmeni ve deniz biyoloğu Arman'ın hikayesini konu alıyor.