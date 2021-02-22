Koronavirüsü yenen Demet Akalın canlı yayında yaşadıklarını anlattı

"Bana Uludağ'a gitmeseydin' de diyebilirsiniz hatta istediğinizi yazın ama bu virüs illa ki sizi buluyor" ifadelerini kullanan Akalın, virüsün kendisine bulaşmasıyla ilgili de "Biz zaten Okan'la ayrı odalarda kalıyorduk o zaman da kızımız istediği için beraber yatmıştık" açıklamasını yaptı.