• 22 Şubat 2021 - 11:52 • Son Güncelleme:
Koronavirüsü yenen Demet Akalın canlı yayında yaşadıklarını anlattı
Hayat arkadaşı Okan Kurt'un ardından koronavirüse yakalanan Demet Akalın, hastalığı yendi ve işine geri döndü. Bugün Alişan ile birlikte canlı yayına çıkan şarkıcı, yaşadığı süreçten bahsetti. Akalın, bu süreçte en yakınlarını sildiğini söyledi.
• 22 Şubat 2021 - 11:52 • Son Güncelleme:
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Eski eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile birlikte gittiği Uludağ tatilinin ardından koronavirüse yakalanan Demet Akalın, bir süredir karantinadaydı. İzolasyon süreci biten ve hastalığı yenen ünlü şarkıcı, bugün ekranlara geri döndü.
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"EN YAKINIMDAKİLERİ BİLE SİLDİM"
Hastalık sürecinde "En yakınımdakileri bile sildim" diyen Demet, "Destek olanlar çok oldu ama bana 'İşi bırakıyorsun dimi' diye mesajlar atıldı. Bu süreçte İrem Derici ve Tarkan gibi birçok ünlü arkadaşım aradı. İrem sayesinde her gün kelle paça içtim. Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre, bana bitkisel ilaçlar yolladı" şeklinde konuştu.
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"Sırtımda bir ağrı vardı sanki kerpetenle bütün hücrelerimi çekiyorlardı. Öyle bir acı hissettim" diyerek yaşadıklarını anlatan Demet Akalın, "Karantinada beslenmeme dikkat ettim ve virüsler gitsin diye çok su içince kilo verdim. Şimdilerde tat alıyorum ama koku almıyorum. Tüm hastalara, herkese acil şifalar diliyorum" dedi.
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