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• 22 Şubat 2021 - 11:52 • Son Güncelleme:

Koronavirüsü yenen Demet Akalın canlı yayında yaşadıklarını anlattı

Hayat arkadaşı Okan Kurt'un ardından koronavirüse yakalanan Demet Akalın, hastalığı yendi ve işine geri döndü. Bugün Alişan ile birlikte canlı yayına çıkan şarkıcı, yaşadığı süreçten bahsetti. Akalın, bu süreçte en yakınlarını sildiğini söyledi.

• 22 Şubat 2021 - 11:52 • Son Güncelleme:
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Eski eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile birlikte gittiği Uludağ tatilinin ardından koronavirüse yakalanan Demet Akalın, bir süredir karantinadaydı. İzolasyon süreci biten ve hastalığı yenen ünlü şarkıcı, bugün ekranlara geri döndü.

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Meslektaşı ve yakın dostu Alişan ile Star TV ekranlarında program sunan Demet Akalın, yaşadığı süreç hakkında konuştu.

3TAMAMEN KADERSİZLİK

"TAMAMEN KADERSİZLİK"

Akalın, "Okan, Uludağ'da çok küçük bir oyun odasında maskesiz şekilde oyun oynuyordu. 'Burada kapmazsam başka bir yerden kapmam' dedi. Ben zaten kayarken bile maskemi taktım. Tamamen kadersizlik diye düşünüyorum" dedi.

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Şarkıcı, "Okan'ın oyun oynadığı yerdekiler, bizi bir hafta sonra 'Hastanede yatıyoruz' diye aradı. Sinirlerim bozuldu onu duyunca, bu çok büyük bir vebal. Aşı olmadığım için de kendime kızgınım" diye konuştu.

5OKAN POZİTİF OLUNCA KENDİMİ HAZIRLADIM

"OKAN POZİTİF OLUNCA KENDİMİ HAZIRLADIM"

Demet, "Okan sporcu olmasına rağmen bu süreci biraz ağır geçirdi. Zaten onun pozitif olduğunu duyunca kendimi hazırlamıştım, hemen C vitamini serumlarına başladım. Belki de o yüzden hafif atlattım" dedi.

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"Bana Uludağ'a gitmeseydin' de diyebilirsiniz hatta istediğinizi yazın ama bu virüs illa ki sizi buluyor" ifadelerini kullanan Akalın, virüsün kendisine bulaşmasıyla ilgili de "Biz zaten Okan'la ayrı odalarda kalıyorduk o zaman da kızımız istediği için beraber yatmıştık" açıklamasını yaptı.

7EN YAKINIMDAKİLERİ BİLE SİLDİM

"EN YAKINIMDAKİLERİ BİLE SİLDİM"

Hastalık sürecinde "En yakınımdakileri bile sildim" diyen Demet, "Destek olanlar çok oldu ama bana 'İşi bırakıyorsun dimi' diye mesajlar atıldı. Bu süreçte İrem Derici ve Tarkan gibi birçok ünlü arkadaşım aradı. İrem sayesinde her gün kelle paça içtim. Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre, bana bitkisel ilaçlar yolladı" şeklinde konuştu.

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"Sırtımda bir ağrı vardı sanki kerpetenle bütün hücrelerimi çekiyorlardı. Öyle bir acı hissettim" diyerek yaşadıklarını anlatan Demet Akalın, "Karantinada beslenmeme dikkat ettim ve virüsler gitsin diye çok su içince kilo verdim. Şimdilerde tat alıyorum ama koku almıyorum. Tüm hastalara, herkese acil şifalar diliyorum" dedi.

9AKILLARA ESRA BALAMİR GELDİ

AKILLARA ESRA BALAMİR GELDİ

Öte yandan şarkıcının "En yakınlarımı bile sildim" sözü, akıllara; Esra Balamir ile birbirlerini takipten çıkarmaları ve ardından yaptıkları paylaşımları akıllara getirdi.

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Akalın, sosyal medya hesabından 'İyisin diye merak etmedi. Instagram'dan dizi izlediğini gördüm. Gelmiş geçmiş en gerizekalı DM. İnsanoğlu hep bana hep bana, doymak yok! ' paylaşımını yapmış; şarkıcının ardından Balamir de "Genelde gözümüzde büyüttüğümüz insanların tanıdıkça içinden matruşka bebekler gibi daha küçük insanlar çıkıyor" şeklinde bir gönderi yayınlamıştı.

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