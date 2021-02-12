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• 12 Şubat 2021 - 11:51 • Son Güncelleme:

Kourtney Kardashian ile Travis Barker'ın arkadaşlıkları aşk dönüştü

Ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği Keeping Up With The Kardashians adlı reality şov sayesinde tanınan Kourtney Kardashian, uzun yıllardır tanıdığı Travis Barker ile yeni bir aşka yelken açtı.

• 12 Şubat 2021 - 11:51 • Son Güncelleme:
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Kourtney Kardashian (41) ile 45 yaşındaki müzisyen Travis Barker, önceki gece çıktıkları yemekte objektiflere yansıdı. Los Angeles'ta bir restoranı giden çift, masada oturup sohbet ederken gözlerini birbirlerinden alamadılar.

2EL ELE ROMANTİK YEMEK

EL ELE ROMANTİK YEMEK

Kardashian ve Barker, zaman zaman da ilk aşkını yaşayan gençler gibi masada el ele tutuşup birbirlerinin gözlerinin içine bakarak sohbet etti. İkili, görüntülendiklerini fark etmelerine rağmen buna çok aldırış etmediler.

3SİYAH UYUMU

SİYAH UYUMU

Kardashian- Jenner ailesinin en sakin üyelerinden biri olarak bilinen Kourtney Kardashian ile Blink 182 grubuyla tanınan Travis Barker'ın siyah uyumu ve kombinlerini deri ceketlere tamamlaması dikkatlerden kaçmadı.

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Çifte yakın bir kaynağın People dergisine anlattığına göre; Kardashian ve Barker birbirlerini çok uzun zamandır tanıyordu.Kourtney Kardashian ile Travis Barker'ın yeni bir aşk yaşamalarına rağmen önceliği çocuklarına verdiği belirtildi.

5ÜÇ ÇOCUĞU VAR

ÜÇ ÇOCUĞU VAR

Öte yandan Kardashian'ın uzun süre birlikte olduğu Scott Disick ile ilişkisinden üç çocuk bulunuyor. İlk evliliğini Melissa Kennedy ile yapan Travis Barker da ikinci evliliğini Shanna Moakler ile yaptı. Barker'ın da iki çocuk babası.

6KRIS JENNERIN EVİNDE ORTAYA ÇIKTI

KRIS JENNER'IN EVİNDE ORTAYA ÇIKTI

Çifte yakın bir kaynağın anlattığına göre; her ikisi de bazen tek başlarına bazen de birlikte çocuklarına vakit ayırıyorlar. Kourtney Kardashian ve Travis Barker'ın birbirleriyle yıllardır arkadaş olmanın da getirdiği avantajla iyi geçindiği de belirtildi.

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Kardashian ile Barker'ın ilişkişi yaklaşık bir aydır sürüyor. Bu ilişki ilk olarak geçen ay, Kardashian'ın annesi Kris Jenner'ın evinde geçirdikleri bir hafta sonunda ortaya çıkmıştı.

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FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA

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