Kourtney Kardashian ile Travis Barker'ın arkadaşlıkları aşk dönüştü

KRIS JENNER'IN EVİNDE ORTAYA ÇIKTI Çifte yakın bir kaynağın anlattığına göre; her ikisi de bazen tek başlarına bazen de birlikte çocuklarına vakit ayırıyorlar. Kourtney Kardashian ve Travis Barker'ın birbirleriyle yıllardır arkadaş olmanın da getirdiği avantajla iyi geçindiği de belirtildi.