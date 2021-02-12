• 12 Şubat 2021 - 11:51 • Son Güncelleme:
Kourtney Kardashian ile Travis Barker'ın arkadaşlıkları aşk dönüştü
Ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği Keeping Up With The Kardashians adlı reality şov sayesinde tanınan Kourtney Kardashian, uzun yıllardır tanıdığı Travis Barker ile yeni bir aşka yelken açtı.
• 12 Şubat 2021 - 11:51 • Son Güncelleme:
1
Kourtney Kardashian (41) ile 45 yaşındaki müzisyen Travis Barker, önceki gece çıktıkları yemekte objektiflere yansıdı. Los Angeles'ta bir restoranı giden çift, masada oturup sohbet ederken gözlerini birbirlerinden alamadılar.
3
5
ÜÇ ÇOCUĞU VAR
Öte yandan Kardashian'ın uzun süre birlikte olduğu Scott Disick ile ilişkisinden üç çocuk bulunuyor. İlk evliliğini Melissa Kennedy ile yapan Travis Barker da ikinci evliliğini Shanna Moakler ile yaptı. Barker'ın da iki çocuk babası.
7