SEÇKİN ŞENVARDAR
• 24 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
'Kürke para vereceğine orkestrasına verseydi'
Yılmaz Morgül'ün meslektaşı Bülent Ersoy'a kürk tepkisi devam ediyor... Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde kışlık kürk provası yapan usta sanatçıyı bir kez daha sert sözlerle eleştirdi.
SEÇKİN ŞENVARDAR
• 24 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Bir süredir kick boks dersi alan Yılmaz Morgül, Nişantaşı'nda sokak ortasında yüksek tekme hareketi yaparak basın mensuplarına poz verip “Arkadaşlar siz istediniz ben de hareketin kralını yaptım” dedi.
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Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde yine kürk nedeniyle polemik yaşadığı Bülent Ersoy’la ilgili soru üzerine, “Bülent Hanım büyük bir sanatçı ama kalkıp bu dönemde pek çok insan ekonomik olarak zor günler yaşarken, çıkıp ‘ben asgari ücretlilere üzülüyorum’ deyip arkasından 50 bin TL'lik kürk alması gerçek sanatçıya yakışmaz, kabul edilemez. En azından birkaç tane ailenin kirasını ödeyebilir ya da bu dönem çalışmayan orkestra elemanlarına yardımcı olabilirdi. Siz bilemezsiniz de ben her şeyi bilirim. Çok iyi biliyorum” dedi.
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