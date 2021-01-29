• 29 Ocak 2021 - 17:41 • Son Güncelleme:
Linet: Çok güldüm, çok komikti!
Şarkıcı Işın Karaca ile oyuncu Merve Boluğur arasında yaşanan 'güzel kız' ve 'kilo' polemiği, günlerce magazin gündeminden düşmemişti. Şarkıcı Linet, "Sizin de ‘Bir sen eksiktin’ dediğiniz kimse var mı?” sorusunu yanıtladı.
• 29 Ocak 2021 - 17:41 • Son Güncelleme:
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Şarkıcı Linet, Emrah’ın sanat hayatındaki 40. yıla özel olarak hazırlanan ‘Tribüte’ albümü için stüdyoya girdi. Emrah’ın en sevilen şarkılarının bir araya geldiği albümde ‘Dön’ şarkısını seslendiren Linet, provalarda gazetecilerin sorularına yanıt verdi.
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"ZAYIF KADINLARA HER ZAMAN DÜŞMANDIR"
Merve Boluğur'un, kendisine laf atan Işın Karaca’nın, zayıf kadınlara karşı tepkili olduğunu arkadaşlarıyla paylaştığı iddia edildi. "Kendi kilolarını aldırmak için kapı kapı dolaştı. Zayıf kadınlara her zaman düşmandır, derdi benim zayıf olmam" şeklinde sözler sarf ettiği ileri sürülen oyuncu, Işın Karaca'yı bir hayli kızdırdı.
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“Bu haberler çıktı, ben dört gün sonra cevap verdim" diyen Karaca, "Çünkü hemen cevap verilmez o tarz şeylere. Madem ki sen söylemediğini iddia ediyorsun şöyle yapacaktın güzel kız, ‘ben söylemedim diyecektin’ en başta. Ben birine de o lafı atabilirdim o anda kim yeni şarkı yaptıysa o anki denyoluğuma gelmiştir ve demişimdir" ifadelerini kullanmıştı.
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