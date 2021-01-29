Linet: Çok güldüm, çok komikti!

Karaca sözlerine şöyle devam etmişti; "Diyebilirdi ki ‘Ben böyle bir şey söylemedim’, sonradan edilen hareket çok acayip, bir kadının kiloları da olabilir başka şey de olabilir. Kimsenin güzelliğini kıskanmadım, Allah nazardan saklasın derim. Güzellik, güzel kavramdır ama geçicidir. Ben yapmadım diyecekti o zaman okkalı lafı yemezdi. Ben çok da takmam kilomun ne olduğunu iyi bilen insanım, kapı kayı gezdim ayıp değil ki"."