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• 29 Ocak 2021 - 17:41 • Son Güncelleme:

Linet: Çok güldüm, çok komikti!

Şarkıcı Işın Karaca ile oyuncu Merve Boluğur arasında yaşanan 'güzel kız' ve 'kilo' polemiği, günlerce magazin gündeminden düşmemişti. Şarkıcı Linet, "Sizin de ‘Bir sen eksiktin’ dediğiniz kimse var mı?” sorusunu yanıtladı.

• 29 Ocak 2021 - 17:41 • Son Güncelleme:
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Şarkıcı Linet, Emrah’ın sanat hayatındaki 40. yıla özel olarak hazırlanan ‘Tribüte’ albümü için stüdyoya girdi. Emrah’ın en sevilen şarkılarının bir araya geldiği albümde ‘Dön’ şarkısını seslendiren Linet, provalarda gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

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Işın Karaca’nın müzik piyasasına girmeye hazırlanan Merve Boluğur için sarf ettiği “Müzik piyasasında bir sen eksiktin güzel kız” sözleri uzun süre gündemi meşgul etmişti.

3ZAYIF KADINLARA HER ZAMAN DÜŞMANDIR

"ZAYIF KADINLARA HER ZAMAN DÜŞMANDIR"

Merve Boluğur'un, kendisine laf atan Işın Karaca’nın, zayıf kadınlara karşı tepkili olduğunu arkadaşlarıyla paylaştığı iddia edildi. "Kendi kilolarını aldırmak için kapı kapı dolaştı. Zayıf kadınlara her zaman düşmandır, derdi benim zayıf olmam" şeklinde sözler sarf ettiği ileri sürülen oyuncu, Işın Karaca'yı bir hayli kızdırdı.

4BÜTÜN KADINLARIN KUSURSUZ OLDUĞUNA İNANIYORUM

"BÜTÜN KADINLARIN KUSURSUZ OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Merve Boluğur, hakkında çıkan söylentilere sosyal medya hesabından yanıt vermişti. "Ben bütün kadınların kusursuz olduğunu düşünüyorum" diyen Boluğur, söz konusu iddiaları yalanlamıştı.

5HODRİ MEYDAN

"HODRİ MEYDAN"

Işın Karaca ve Merve Boluğur arasında yaşanan ve karşılıklı açıklamaların günlerce devam ettiği bu polemiğin hatırlatılması üzerine Linet'ten dikkat çeken bir yorum geldi.

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Ünlü şarkıcı, "Sizin ‘Bir sen eksiktin’ dediğiniz kimse var mı?” sorusunu, “Çok güldüm, çok komikti. Şimdi herkes her şeyi yapabilir. Kim tutturabiliyorsa ve bu insanların kalbine taht kurabiliyorsa hodri meydan" şeklinde cevapladı.

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45 yaşındaki ünlü şarkıcı, "Sonuçta kimse kimsenin ne ekmeğine mani olabilir, ne ismini, ne varlığına. Herkes kendi ekmeğini yer" ifadelerini kullandı.

8DENYOLUĞUMA GELDİ SÖYLEDİM

"DENYOLUĞUMA GELDİ SÖYLEDİM"

Kimsenin güzelliğini kıskanmadığını ve Boluğur’un en başta duruma açıklık getirmiş olması halinde bunları yaşanmayacağını anlatan Işın Karaca, yine ‘güzel kız’ diye seslendiği oyuncuya yüklenmişti.

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“Bu haberler çıktı, ben dört gün sonra cevap verdim" diyen Karaca, "Çünkü hemen cevap verilmez o tarz şeylere. Madem ki sen söylemediğini iddia ediyorsun şöyle yapacaktın güzel kız, ‘ben söylemedim diyecektin’ en başta. Ben birine de o lafı atabilirdim o anda kim yeni şarkı yaptıysa o anki denyoluğuma gelmiştir ve demişimdir" ifadelerini kullanmıştı.

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Karaca sözlerine şöyle devam etmişti; "Diyebilirdi ki ‘Ben böyle bir şey söylemedim’, sonradan edilen hareket çok acayip, bir kadının kiloları da olabilir başka şey de olabilir. Kimsenin güzelliğini kıskanmadım, Allah nazardan saklasın derim. Güzellik, güzel kavramdır ama geçicidir. Ben yapmadım diyecekti o zaman okkalı lafı yemezdi. Ben çok da takmam kilomun ne olduğunu iyi bilen insanım, kapı kayı gezdim ayıp değil ki"."

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