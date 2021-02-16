• 16 Şubat 2021 - 12:45 • Son Güncelleme:
Machine Gun Kelly şaşırttı! Megan Fox'un kanını boynunda taşıyor
Bir süredir aşk yaşayan dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox ile rapçi Machine Gun Kelly çiftinden ilginç bir hareket geldi. Machine Gun Kelly, sevgilisi Fox'un kan damlasını kolyeyle boynunda taşıdığını sosyal medya hesabından açıkladı.
• 16 Şubat 2021 - 12:45 • Son Güncelleme:
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Gerçek adı Colson Baker olan 30 yaşındaki rap şarkıcısı Machine Gun Kelly, sevgilisi Megan Fox’un kanını boynunda taşımaya başladı.
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34 yaşındaki üç çocuk annesi Megan Fox da sevgilisinin Sevgililer Günü'nü ilginç bir fotoğrafla kutladı. Fox'un Machine Gun Kelly'nin dilini öpmesi sosyal medyada gündem oldu.
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