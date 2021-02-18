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• 18 Şubat 2021 - 12:12 • Son Güncelleme:

Maldivler'de tatil yapan Serenay Sarıkaya'dan yeni pozlar

Son olarak 'Alice Müzikali' ile seyirci karşısına çıkan Serenay Sarıkaya, tatil için Maldivler'e gitti. Sıcak havanın tadını çıkaran Sarıkaya, tatilinden kesitlerini takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.

• 18 Şubat 2021 - 12:12 • Son Güncelleme:
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İstanbul’da soğuk ve kar yağışının etkili olduğu günlerde Serenay Sarıkaya, Güney Asya ülkesinde güzel havanın tadını çıkarıyor.

2KUMSAL POZU

KUMSAL POZU

Rol aldığı 'Bergen' filminin çekimlerinin ertelenmesinin ardından tatile çıkan 29 yaşındaki Serenay Sarıkaya, bu kez de kumsalda verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı.

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Maldivler'de konakladığı otelin gecelik oda fiyatının minimum 30 bin TL'den başladığı öne sürülen Sarıkaya'nın leopar desenli bikinisi ve kombinindeki aksesuar detayları da dikkatlerden kaçmadı.

4DOĞAL GÜZEL

DOĞAL GÜZEL

Koronavirüs pandemisi döneminde sosyal medyayı daha aktif kullanan Seranay Serenay, dün de Instagram hesabının hikaye bölümünden, üzerinde sadece mavi renk bir havlu olan pozunu yayınlamıştı.

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Ardından sarı elbisesiyle kumsalda çekilen fotoğraflarını da paylaşan güzel oyuncu, bu karelere "Ay’ı çok seven insanlara Selenofil denildiğini biliyor muydunuz?" notunu düşmüştü.

6FİDE ROL ALMIŞTI

Fİ'DE ROL ALMIŞTI

En son dijital bir platformda yayınlanan 'Fi' dizisinde rol alan güzel oyuncu, Alice Müzikali'nde de başrolde sahne almıştı.

7CEM YILMAZLA KÜS DEĞİLİZ AMA...

"CEM YILMAZ'LA KÜS DEĞİLİZ AMA..."

Serenay, geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın sosyal medyada paylaştığı görüntüleri beğendikten sonra gündem gelen 'barışma' iddialarına cevap vermişti.

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Cem Yılmaz ile görüşmediklerini ancak küs olmadıklarını ifade eden Sarıkaya, "Yok, kendisi de söyledi zaten. Çok normal, artık bir like'tan buraya gelmesin mevzu. Çok normal şeyler bunlar. Yetişkin insanlarız, yani görüşmüyoruz ama tabii ki küs değiliz" ifadelerini kullanmıştı.

9SERENAYIN YENİ PROJESİ

SERENAY'IN YENİ PROJESİ

Güzel oyuncu, şarkıcı Bergen'in hayatını oynayacağı film projesinin askıya alındığını ancak dijital platform için hazırlıklar yaptığını açıklamıştı.

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"Ufak ufak hazırlıklar başladı. 'Bergen' projesini askıya almak zorunda kaldık. Başka gelişen işler var, onun için hazırlanıyoruz. Dijital için bir proje var ama çok başındayız. Benim de dayanacak gücüm kalmadı, hemen çalışmak istiyorum, setleri epey özledim."

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