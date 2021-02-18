• 18 Şubat 2021 - 12:12 • Son Güncelleme:
Maldivler'de tatil yapan Serenay Sarıkaya'dan yeni pozlar
Son olarak 'Alice Müzikali' ile seyirci karşısına çıkan Serenay Sarıkaya, tatil için Maldivler'e gitti. Sıcak havanın tadını çıkaran Sarıkaya, tatilinden kesitlerini takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.
• 18 Şubat 2021 - 12:12 • Son Güncelleme:
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İstanbul’da soğuk ve kar yağışının etkili olduğu günlerde Serenay Sarıkaya, Güney Asya ülkesinde güzel havanın tadını çıkarıyor.
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KUMSAL POZU
Rol aldığı 'Bergen' filminin çekimlerinin ertelenmesinin ardından tatile çıkan 29 yaşındaki Serenay Sarıkaya, bu kez de kumsalda verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı.
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Maldivler'de konakladığı otelin gecelik oda fiyatının minimum 30 bin TL'den başladığı öne sürülen Sarıkaya'nın leopar desenli bikinisi ve kombinindeki aksesuar detayları da dikkatlerden kaçmadı.
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DOĞAL GÜZEL
Koronavirüs pandemisi döneminde sosyal medyayı daha aktif kullanan Seranay Serenay, dün de Instagram hesabının hikaye bölümünden, üzerinde sadece mavi renk bir havlu olan pozunu yayınlamıştı.
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SERENAY'IN YENİ PROJESİ
Güzel oyuncu, şarkıcı Bergen'in hayatını oynayacağı film projesinin askıya alındığını ancak dijital platform için hazırlıklar yaptığını açıklamıştı.
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