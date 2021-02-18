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SEÇKİN ŞENVARDAR / MİLLİYET
• 18 Şubat 2021 - 08:01 • Son Güncelleme:

Mehmet Ulay: Müthiş yanılmışız!

Usta sanatçı Mehmet Ulay, türkücülükten gelip oyuncu ve yönetmen olan Özcan Deniz ile Mahsun Kırmızıgül'e sektörün 'kıro' diyerek ön yargılı baktığını söyledi.

SEÇKİN ŞENVARDAR / MİLLİYET
• 18 Şubat 2021 - 08:01 • Son Güncelleme:
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Son olarak Özcan Deniz’le aynı dizide kamera karşısına geçen usta oyuncu ve tiyatrocu Mehmet Ulay, önceki gün yürüyüşe çıktığı Nişantaşı’nda görüntülendi.

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"Pandemi bana şans getirdi" diyen 74 yaşındaki sanatçı, bu dönemde yaşadığı Almanya ile Türkiye arasında mekik dokuduğunu anlattı.

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Mehmet Ulay, türkücülükten gelen Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül’e sektörün ‘kıro’ diyerek ön yargılı baktığını belirterek, "Bu türkücülükten gelenlere maalesef bizim insanlarımız kıro muamelesi yaptılar" şeklinde konuştu.

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Ünlü oyuncu, "Entelektüel, işini yapan, iyi ve çalışan çocuklar bunlar. İkinci defa çalışıyorum Özcan’la. O kadar disiplinli, işine hakim ki. Oyunculuğuna seyirci karar verir. Son derece memnunum. Onlara ‘Alaylılar, Anadolu’dan geliyorlar, sinemayı nereden gördüler?’ falan diye öyle şımarıklık yapıyoruz ama müthiş yanılmışız. Ben de camia da ön yargılı davranmışız" ifadelerini kullandı.

5BÖYLE KALACAKLARINI SANMASINLAR

"BÖYLE KALACAKLARINI SANMASINLAR"

Son dönemde yıldızı parlayan bazı isimlerin şöhret hastalığına tutulduğunu ve halktan kopuk yaşadığını ifade eden Ulay, "Bazı oyunculara üzülüyorum birkaç sene sonra olmuyorlar" dedi.

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"Ben bu yaşıma geldim hala oynuyorum. Onlar hiçbir zaman benim yaşımı geldikleri zaman oynamayacaklar. Çünkü başka bir şeye kapılıyorlar. Şöhret kimseye yaramamıştır. Çok okusunlar, hep böyle kalacaklarını zannetmesinler, yaşlanacaklar. Ben 79 yaşındayım. Benim emsalimde az oyuncu kaldı. Bu saatte dede falan oynuyorum, severek de oynuyorum. Şöhret geçici, disiplin ve insanlık, adam olmak daha önemli."

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"İnsanlar seni tanıyor diye havalara girmenin gereği yok. Ünlüler, resim çektirmiyorlar, selam vermiyorlar insanlara. O zaman gitme oraya. Oyuncu halktan kopuk olmamalı. Ne kadar yakın olursam halka o kadar iyi. Bizim disiplinimiz tiyatrodan geliyor."

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