Mehmet Ulay: Müthiş yanılmışız!

"Ben bu yaşıma geldim hala oynuyorum. Onlar hiçbir zaman benim yaşımı geldikleri zaman oynamayacaklar. Çünkü başka bir şeye kapılıyorlar. Şöhret kimseye yaramamıştır. Çok okusunlar, hep böyle kalacaklarını zannetmesinler, yaşlanacaklar. Ben 79 yaşındayım. Benim emsalimde az oyuncu kaldı. Bu saatte dede falan oynuyorum, severek de oynuyorum. Şöhret geçici, disiplin ve insanlık, adam olmak daha önemli."