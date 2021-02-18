SEÇKİN ŞENVARDAR / MİLLİYET
• 18 Şubat 2021 - 08:01 • Son Güncelleme:
Mehmet Ulay: Müthiş yanılmışız!
Usta sanatçı Mehmet Ulay, türkücülükten gelip oyuncu ve yönetmen olan Özcan Deniz ile Mahsun Kırmızıgül'e sektörün 'kıro' diyerek ön yargılı baktığını söyledi.
SEÇKİN ŞENVARDAR / MİLLİYET
• 18 Şubat 2021 - 08:01 • Son Güncelleme:
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Son olarak Özcan Deniz’le aynı dizide kamera karşısına geçen usta oyuncu ve tiyatrocu Mehmet Ulay, önceki gün yürüyüşe çıktığı Nişantaşı’nda görüntülendi.
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Mehmet Ulay, türkücülükten gelen Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül’e sektörün ‘kıro’ diyerek ön yargılı baktığını belirterek, "Bu türkücülükten gelenlere maalesef bizim insanlarımız kıro muamelesi yaptılar" şeklinde konuştu.
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Ünlü oyuncu, "Entelektüel, işini yapan, iyi ve çalışan çocuklar bunlar. İkinci defa çalışıyorum Özcan’la. O kadar disiplinli, işine hakim ki. Oyunculuğuna seyirci karar verir. Son derece memnunum. Onlara ‘Alaylılar, Anadolu’dan geliyorlar, sinemayı nereden gördüler?’ falan diye öyle şımarıklık yapıyoruz ama müthiş yanılmışız. Ben de camia da ön yargılı davranmışız" ifadelerini kullandı.
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