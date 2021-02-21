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• 21 Şubat 2021 - 09:30 • Son Güncelleme:

Melike İpek Yalova ile Altuğ Gültan arasında kriz

İki yıl önce dünyaevine giren Melike İpek Yalova ile yapımcı eşi Altuğ Gültan’ın arasında soğuk rüzgârlar esiyor. Yalova’nın boşanmak istediği, eşinin ise buna sıcak bakmadığı öne sürüldü.

• 21 Şubat 2021 - 09:30 • Son Güncelleme:
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'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde 'Müjgan Hekimoğlu' karakterine hayat veren Melike İpek Yalova, 7 yıl aşk yaşadığı yapımcı Altuğ Gültan ile 2019 yılının Eylül ayında İzmir’de düzenlenen törenle evlenmişti.

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Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; rol aldığı dizinin çekimleri nedeniyle uzun bir süredir Adana’da bunulan Melike İpek Yalova’nın boşanma kararı aldığı iddia edildi.

3EŞİ BOŞANMAK İSTEMİYOR

EŞİ BOŞANMAK İSTEMİYOR

Melike İpek Yalova’nın, aldığı boşanma kararını eşi Altuğ Gültan’a ilettiği öğrenildi. Karar üzerine şoke olan Gültan’ın ise ayrılmak istemediği gelen iddialar arasında.

4HAMİLE Mİ İDDİALARI

HAMİLE Mİ? İDDİALARI

Öte yandan o dönem nikah fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmasının ardından Melike İpek Yalova için “Hamile mi, ondan mı evlendi?” söylentileri çıkmıştı.

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Oyuncu konuyla ilgili, “Beni biraz tombiş bulanlar olmuş, şöyle cevap vereyim: Hayatımda en düşük kilom 41’di. O zaman bile kavun yutmuş gibi göbeğim vardı. ‘Peki nasıl bazen var göbeğin, bazen yok?’ derseniz, göbeğimi içime çekmek benim ata sporum" açıklamasını yapmıştı.

6OYUNCULUĞA BÖYLE ADIM ATTI

OYUNCULUĞA BÖYLE ADIM ATTI

57’nci Hükümet’in Devlet Bakanı Yüksel Yalova’nın kızı olan Melike İpek Yalova, Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray'a benzerliğiyle dikkat çekiyor.

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Melike İpek Yalova, oyunculuğa adım atmasını da "Çok yakın bir arkadaşımla öğle balıkçıya gittim. Orada Allah rahmet eylesin Meral Okay, Mehmet Günsür ve Muhteşem Yüzyıl’ın yapımcısı Nermin Eroğlu varmış. Ben sadece Meral hanım ve Mehmet beyi biliyorum. Nermin hanım yanıma geldi ‘Rol için sizi düşündük. Ne iş yapıyorsunuz hiç bilmiyorum ama bir ara bana uğrar mısınız?’ dedi. Kartını bıraktı. Gittim, deneme çekimi yapıldı. Hepsinin onayı çıktı ve başladım" sözleriyle anlatmıştı.

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