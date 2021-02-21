• 21 Şubat 2021 - 09:30 • Son Güncelleme:
Melike İpek Yalova ile Altuğ Gültan arasında kriz
İki yıl önce dünyaevine giren Melike İpek Yalova ile yapımcı eşi Altuğ Gültan’ın arasında soğuk rüzgârlar esiyor. Yalova’nın boşanmak istediği, eşinin ise buna sıcak bakmadığı öne sürüldü.
• 21 Şubat 2021 - 09:30 • Son Güncelleme:
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'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde 'Müjgan Hekimoğlu' karakterine hayat veren Melike İpek Yalova, 7 yıl aşk yaşadığı yapımcı Altuğ Gültan ile 2019 yılının Eylül ayında İzmir’de düzenlenen törenle evlenmişti.
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