UMUT ÜNVER
• 09 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Melisa Sözen: Harun'la böyle mutluyuz
Oyuncu Melisa Sözen, önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Arkadaşıyla alışverişe çıktığını söyleyen Sözen, ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtladı. Uzun yıllardır Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin ile aşk yaşayan Melisa Sözen, evlilik sorusuna yanıt verdi.
UMUT ÜNVER
• 09 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Son olarak 'Kırmızı Oda' dizisindeki 'Alya' performansıyla adından söz ettiren Melisa Sözen, Cihangir'de objektiflere yansıdı.
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'KIRMIZI ODA' AÇIKLAMASI
Arkadaşıyla market alışverişine çıktığını söyleyen oyuncu, 'Kırmızı Oda' dizisindeki başarısı hatırlatılınca, "Benim için çok güzeldi. Dizinin kendisini çok seviyordum, hem çok sevdiğim arkadaşlarımla birlikte çalıştığım için ayrıca kıymetliydi. 12 bölümün sonunda veda ettim" dedi.
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"Televizyon izleyecek vaktim olmuyor" diyen Sözen, "Yeni yeni televizyonda neler var diye bakıyorum. Çok güzel projeler gördüm. Bu senenin en güzel yanı hemen hemen her kanalda kadınların ön planda olduğu, kadın hikayelerini izlediğimiz ve çok iyi oyunculuklar izlediğimiz bir yıl. O açıdan çok mutluyum" dedi.
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PANDEMİ SONRASI FRANSA'YA DÖNECEK
Yurt dışında yaşama hayali olduğu iddialarına yanıt veren güzel oyuncu, "Öyle bir hayal değil. Ben zaten aynı zamanda Fransa'da da çalışıyordum. koronavirüs olduğu için şu an Türkiye'deyim, Fransa'ya gidemiyorum. Pandemi sonrasında tekrardan gündeme gelecek" şeklinde konuştu.
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"HARUN'LA BÖYLE MUTLUYUZ"
"Harun Tekin olmasa bazı şeyleri başaramazdım" açıklamalarına Sözen, "Başlık çıkacak bir şey değildi. Onun desteği ve bana olan inancı, insan yanındaki kişiyle birlikte daha da gelişir, özgürleşir, kendine inanır anlamında söyledim. O anlamda beni sonsuz destekledi. Dolayısıyla hayalini kurduğun her şeyi yaparken yanımda Harun gibi bir güç vardı. Onun altını çizmek istedim aslında" dedi.
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