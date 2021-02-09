Melisa Sözen: Harun'la böyle mutluyuz

"HARUN'LA BÖYLE MUTLUYUZ" "Harun Tekin olmasa bazı şeyleri başaramazdım" açıklamalarına Sözen, "Başlık çıkacak bir şey değildi. Onun desteği ve bana olan inancı, insan yanındaki kişiyle birlikte daha da gelişir, özgürleşir, kendine inanır anlamında söyledim. O anlamda beni sonsuz destekledi. Dolayısıyla hayalini kurduğun her şeyi yaparken yanımda Harun gibi bir güç vardı. Onun altını çizmek istedim aslında" dedi.