• 21 Şubat 2021 - 10:13 • Son Güncelleme:
Merve Boluğur'dan 'ruh hastası' cevabı
Şimdilerde şarkıcılığa soyunan Merve Boluğur, sosyal medya hesabı üzerinden soru-cevap etkinliği yaptı. 34 yaşındaki oyuncu, "Ruh hastası gibi gülüyorsun. Çok hoşuma gidiyor lütfen değiştirme!" yorumuna kayıtsız kalamadı.
• 21 Şubat 2021 - 10:13 • Son Güncelleme:
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Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve sosyal medyayı aktif olarak kullanan Merve Boluğur, son olarak bir Youtube kanalı açmış ve yayınladığı videolarda özel hayatıyla ilgili deneyimlerini takipçilerine aktarıyordu.
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"GEL YAMACIMA"
Boluğur, bu kez Instagram'dan gelen soruları cevapladı. 34 yaşındaki oyuncu; bir takipçisinin, "Beni özlüyor musun?" sorusuna "Gel yamacıma" yanıtını verdi.
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Oyuncu, "Hollywood'tan kimle film partneri olmak isterdin" sorusuna da, "Josh Harnett, Christian Bale, Jamie Dornan" yanıtını verdi.
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