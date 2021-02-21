Merve Boluğur'dan 'ruh hastası' cevabı

Ünlü oyuncu, "Hiç tıp okumayı düşündün mü? Analitik bir zekaya sahip olduğunu düşünüyorum" sorusuna ise "Çok teşekkürler, O kadar sabıra sahip olduğumu düşünmüyorum. 6 sene gibi bir zaman" şeklinde yanıtladı.