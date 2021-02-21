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• 21 Şubat 2021 - 10:13 • Son Güncelleme:

Merve Boluğur'dan 'ruh hastası' cevabı

Şimdilerde şarkıcılığa soyunan Merve Boluğur, sosyal medya hesabı üzerinden soru-cevap etkinliği yaptı. 34 yaşındaki oyuncu, "Ruh hastası gibi gülüyorsun. Çok hoşuma gidiyor lütfen değiştirme!" yorumuna kayıtsız kalamadı.

• 21 Şubat 2021 - 10:13 • Son Güncelleme:
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Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve sosyal medyayı aktif olarak kullanan Merve Boluğur, son olarak bir Youtube kanalı açmış ve yayınladığı videolarda özel hayatıyla ilgili deneyimlerini takipçilerine aktarıyordu.

2GEL YAMACIMA

"GEL YAMACIMA"

Boluğur, bu kez Instagram'dan gelen soruları cevapladı. 34 yaşındaki oyuncu; bir takipçisinin, "Beni özlüyor musun?" sorusuna "Gel yamacıma" yanıtını verdi.

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Ünlü oyuncu, "Hiç tıp okumayı düşündün mü? Analitik bir zekaya sahip olduğunu düşünüyorum" sorusuna ise "Çok teşekkürler, O kadar sabıra sahip olduğumu düşünmüyorum. 6 sene gibi bir zaman" şeklinde yanıtladı.

4DOĞALLIK HOŞUMA GİDİYOR

"DOĞALLIK HOŞUMA GİDİYOR"

Boluğur, dış görünüşüyle ilgili sorulara da cevap vermekten kaçınmadı. Oyuncu, "Kaşlarını neden almıyorsun?" sorusuna, "Bu aralar doğallık hoşuma gidiyor" cevabını verdi.

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Merve Boluğur, kendisi gibi seksi bakmak isteyenlere de “Kafanı eğ, ben buyum işte de, içindeki kadını çıkar" tavsiyesinde bulundu.

6KAHKAHALARI ÇOK KONUŞULMUŞTU

KAHKAHALARI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Zaman zaman kahkahalarıyla sosyal medyada gündem olan Boluğur, bir takipçisinin, "Ruh hastası gibi gülüyorsun. Çok hoşuma gidiyor lütfen değiştirme!" yorumuna da kayıtsız kalmadı. Oyuncu, "Öyle söyleme... Dünyanın en çekici gülümsemesi" dedi.

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Oyuncu, "Hollywood'tan kimle film partneri olmak isterdin" sorusuna da, "Josh Harnett, Christian Bale, Jamie Dornan" yanıtını verdi.

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Boluğur, "Ölmüş ya da ölmemiş 4 kişi bir masada yemek yeme şansın olsa kimler olurdu?" sorusunu, "Einstein, Marilyn Monroe, Jamie Dornan, Tim Burton" şeklinde cevapladı.

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