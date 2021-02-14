UMUT ÜNVER
• 14 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Merve Oflaz: Evlilik teklifi yok
Kanal D'de ekranlara gelen 'Arka Sokaklar' dizisinde rol alan Merve Oflaz, önceki akşam sevgilisi Allan Hakko’yla birlikte Bebek’te görüntülendi.
UMUT ÜNVER
• 14 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Aracına bineceği sırada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Merve Oflaz, "Karantina sürecine ayak uydurmaya çalışıyoruz. Bir yandan da set devam ediyor" şeklinde konuştu.
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Bir dönem Allan Hakko'yla ayrıldıkları yönünde çıkan haberlere Oflaz, "Yok, hiçbir zaman ayrılmadık. Gayet mutluyuz gördüğünüz gibi. Ayrıldığımız iddialarını şu an sizden duydum" dedi.
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