Merve Oflaz: Evlilik teklifi yok

Ailelerin tanıştığını belirten 32 yaşındaki oyuncu, "Her şey güzel gidiyor" açıklamasını yaptı. Oflaz, "Evlenme teklifi geldi mi?" sorusuna ise "Bir teklif falan yok. Mutlu güzel giden bir ilişkimiz var. Her şey yolunda. İlla ki bir teklif almam gerekmiyor yani" yanıtını verdi.