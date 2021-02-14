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UMUT ÜNVER
• 14 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Merve Oflaz: Evlilik teklifi yok

Kanal D'de ekranlara gelen 'Arka Sokaklar' dizisinde rol alan Merve Oflaz, önceki akşam sevgilisi Allan Hakko’yla birlikte Bebek’te görüntülendi.

UMUT ÜNVER
• 14 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Aracına bineceği sırada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Merve Oflaz, "Karantina sürecine ayak uydurmaya çalışıyoruz. Bir yandan da set devam ediyor" şeklinde konuştu.

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Kendisini tanıyan çiçek satıcıların yoğun ilgisiyle karşılaşan ünlü oyuncu, sevgilisiyle kayak tatili hatırlatılınca, "Çok güzel geçti. Vakit buldukça gidiyoruz, setten arta kalan zamanlarda. Yine kar yağsın da gidelim diye bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Bir dönem Allan Hakko'yla ayrıldıkları yönünde çıkan haberlere Oflaz, "Yok, hiçbir zaman ayrılmadık. Gayet mutluyuz gördüğünüz gibi. Ayrıldığımız iddialarını şu an sizden duydum" dedi.

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Ailelerin tanıştığını belirten 32 yaşındaki oyuncu, "Her şey güzel gidiyor" açıklamasını yaptı. Oflaz, "Evlenme teklifi geldi mi?" sorusuna ise "Bir teklif falan yok. Mutlu güzel giden bir ilişkimiz var. Her şey yolunda. İlla ki bir teklif almam gerekmiyor yani" yanıtını verdi.

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Çiçekçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan çift, bir de yoldan geçen bir tanıdıkları araçtan araca seslenince, kendilerini gülmekten alıkoyamadılar.

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HABER: UMUT ÜNVER / MİLLİYET

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